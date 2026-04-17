Bí quyết giúp người Nhật có tuổi thọ trung bình hàng đầu thế giới

Tại Nhật Bản, việc đưa khoáng nóng về các đô thị lớn như Tokyo, Osaka hay Yokohama không còn là chuyện viễn tưởng. Họ kết hợp giữa hậu cần thông minh (Logistics) và công nghệ khoáng hóa (Mineralization) để xóa nhòa khoảng cách giữa phố thị và các vùng núi giàu suối khoáng nóng. Mô hình "vận chuyển nước khoáng nguyên bản" được nhiều khách sạn 5 sao và khu căn hộ cao cấp tại Tokyo áp dụng.

Ngoài ra, công nghệ khoáng hóa - giải pháp "Onsen nhân tạo" dựa trên cơ sở khoa học y tế khắt khe cũng được áp dụng. Thay vì vận chuyển hàng khối nước cồng kềnh, họ chiết xuất các thành phần tinh túy nhất của nước khoáng thành dạng lỏng đậm đặc (concentrate) bằng công nghệ tách ion, sau đó tái hòa tan vào nước máy tại các đô thị theo tỷ lệ chuẩn xác.

Các chuyên gia sau đó dùng công nghệ gia nhiệt để điều chỉnh nhiệt độ ngâm khoáng theo nhu cầu thể trạng, đặc biệt công nghệ khoáng nhân tạo không chỉ giữ nguyên chất lượng mà còn giúp con người chủ động loại bỏ tạp chất, cân chỉnh hàm lượng khoáng để phù hợp với mục đích cụ thể cho sức khỏe.

Người Nhật có tinh thần tập thể dục thể thao cao. Ảnh: CNN

Việc đưa khoáng nóng vào đô thị không chỉ là trào lưu xa xỉ, mà là một chiến lược y tế dự phòng. Tại Nhật, tắm khoáng được công nhận là liệu pháp phục hồi giúp giảm căng thẳng thần kinh và tăng cường hệ miễn dịch cho cư dân đô thị vốn có cường độ làm việc cao.

Tiến sĩ Shivani Amin, một bác sĩ lối sống tại Los Angeles, cho hay có rất nhiều lợi ích khi kết hợp liệu pháp tắm khoáng nóng vào thói quen thường ngày. Khoáng nóng đô thị là sự tích hợp cả 3 liệu pháp thủy trị liệu, nhiệt trị liệu và khoáng trị liệu.

Điều này giúp khoáng chất thẩm thấu qua da được tốt hơn, đồng thời kết hợp với các liệu pháp xông hơi nóng, xông hơi lạnh hiện đại, giúp khoáng chất lưu giữ lại trong cơ thể được nhiều hơn, tác động sâu sắc đến việc cải thiện lưu thông máu huyết, làm dịu cơ bắp và giảm đau hiệu quả. Một số loại khoáng còn tăng cường thải độc cho cơ thể, giúp hỗ trợ điều trị và cải thiện sức khỏe mà không gây tác dụng phụ.

Một lợi ích khác của hoạt động trị liệu này là làn da khỏe mạnh, vì nước ngâm mình thường giàu khoáng chất. Nước làm sạch và trẻ hóa làn da, cải thiện kết cấu cũng như sức khỏe tổng thể của da. Liệu pháp tắm khoáng nóng cũng có thể tăng cường sức khỏe tim mạch. Nhiệt độ từ nước giúp cải thiện lưu thông máu, điều này rất cần thiết cho quá trình giải độc và phân phối chất dinh dưỡng khắp cơ thể.

Minh họa ảnh tắm suối. Ảnh: Hường Nguyên

Song song với thói quen trị liệu bằng nước, người dân xứ mặt trời mọc tối ưu hóa sức khỏe thông qua vận động và ăn uống. Họ thức dậy sớm, hít thở không khí trong lành tại vùng núi hoặc ven biển, đồng thời lồng ghép việc đi bộ, làm vườn vào nhịp sống thường nhật để duy trì sức mạnh cơ bắp, Good Life Senior đưa.

Trong bữa ăn, họ áp dụng chế độ truyền thống Washoku với quy tắc "một súp, ba món". Thực đơn ưu tiên cá giàu omega-3, rau củ theo mùa và các thực phẩm lên men như miso, natto, dưa muối. Các gia đình duy trì khẩu phần nhỏ, đa dạng món ăn và kiểm soát chặt chẽ lượng calo nạp vào nhằm giảm áp lực cho cơ quan nội tạng.

Nhờ duy trì đồng bộ các thói quen lành mạnh trên, Nhật Bản báo cáo tuổi thọ trung bình lên tới 83,7 tuổi theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nam giới đạt 81 tuổi trong khi nữ giới chạm mức 87 tuổi. Năm 2020, quốc gia này ghi nhận hơn 80.000 người vượt mốc 100 tuổi (trong đó phụ nữ chiếm 88%), khẳng định hiệu quả của quá trình chăm sóc sức khỏe tự thân bền bỉ.