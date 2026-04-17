Ghẹ hấp bao nhiêu phút để chín tới và không rụng càng?

Cách chọn ghẹ ngon

Hiện nay, ở Việt Nam có 3 loại ghẹ được bày bán phổ biến là ghẹ xanh, ghẹ đỏ và ghẹ ba chấm (còn gọi là ghẹ sao).

Trong đó, theo kinh nghiệm của các bà nội trợ, ghẹ xanh là thịt ngon, chắc và chất lượng nhất. Tiếp đến là ghẹ đỏ và cuối cùng là ghẹ ba chấm.

Tùy vào sở thích và nhu cầu, bạn cũng có thể chọn mua ghẹ đực (ghẹ thịt) hoặc ghẹ cái (ghẹ gạch). Ghẹ đực thường có phần yếm nhỏ giống hình chữ Y, còn ghẹ cái có yếm to, thuôn tròn.

Để biết ghẹ có tươi ngon hay không, bạn quan sát bằng mắt thường. Nếu thấy phần chân, càng rụng rời tức là ghẹ không còn tươi.

Bạn cũng có thể quan sát phần yếm ghẹ. Nếu yếm ghẹ khít chặt với thân thì đây là những con ghẹ chưa sinh sản nhiều nên thịt sẽ khá chắc và ngọt.

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra bằng cách dùng tay ấn nhẹ vào phần ức của con ghẹ. Nếu thấy tay hõm xuống thì con ghẹ đó không được tươi ngon, thịt không chắc và có thể bị óp.

Nhưng nếu nhấn vào ức ghẹ mà thấy chắc tay, cảm nhận được độ cứng rõ ràng thì đó là ghẹ nhiều thịt, chắc và còn tươi.

Để đảm bảo mua được ghẹ ngon, tốt hơn hết bạn nên đến cửa hàng hải sản và lựa những con còn sống khỏe, được đựng trong các thùng nước có ống oxy.

Món ghẹ hấp tuy đơn giản nhưng đòi hỏi chút kinh nghiệm để ghẹ chín tới, chắc thịt và giữ được vị ngọt tự nhiên. Ảnh: Huỳnh Thị Nghĩa

Hấp ghẹ bao nhiêu phút thì chín?

Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, ghẹ thường được hấp chín trong khoảng 10-15 phút, tùy loại và kích cỡ. Khi ấy, ghẹ chuyển sang màu đỏ hoặc đỏ cam, dậy mùi thơm đặc trưng.

Với những con có kích thước vừa và nhỏ, bạn có thể hấp trong 10-12 phút. Còn loại lớn hơn nên hấp từ 15-17 phút để đảm bảo ghẹ vừa chín tới, ăn ngon ngọt, thịt không bị teo, khô và mất đi vị ngọt tự nhiên.

Lưu ý

Ghẹ sống khi mua về cần được rửa sạch, sau đó cho vào ngăn đá 30-45 phút. Cách làm này giúp ghẹ khi hấp không bị rụng càng và chân, vẫn giữ được phần thịt tươi, chắc và vị ngọt tự nhiên.

Khi hấp ghẹ, bạn chỉ nên cho chút nước. Vì ghẹ tiết ra nước, nếu cho nhiều nước sẽ làm giảm vị ngọt, đậm đà của thịt ghẹ.

Nước hấp ghẹ nên cho thêm sả/gừng hoặc bia để ghẹ ngon và thơm hơn, kích thích vị giác.