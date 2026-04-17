Loại quả đắng ngắt, giàu vitamin giúp thanh nhiệt, giải độc, làm món ăn này thơm ngon bổ dưỡng

Khổ qua (mướp đắng) là loại quả có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Loại quả đắng ngắt này chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, khổ qua giúp làm mát từ bên trong, đặc biệt phù hợp trong những bữa ăn cần cân bằng dinh dưỡng.

Khổ qua nhồi thịt là món ăn quen thuộc trong ẩm thực Việt. Những trái khổ qua xanh mướt được nhồi đầy thịt băm trộn nấm mèo, nấu trong nước dùng trong veo, ngọt thanh.

Món ăn có vị đắng nhẹ đặc trưng nhưng càng ăn càng dịu, tạo cảm giác thanh mát, dễ chịu. Dân Việt giới thiệu cách nấu món khổ qua nhồi thịt với thành phẩm nước ngọt thanh, khổ qua bớt đắng, nhân mềm thơm chứ không khô như sau:

Loại quả đắng ngắt này chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa

Nguyên liệu:

- Khổ qua, thịt xay, cá thác lác, tôm khô.

- Ngò rí, hành lá, nước mắm, hạt nêm, muối, đường, tiêu.

Cách làm:

- Khổ qua rửa sạch, xẻ 1 đường, móc bỏ ruột.

- Tôm khô rửa sạch, ngâm 15 phút và để ráo.

- Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ, để riêng phần đầu hành và lá hành. Ngò rí rửa sạch, cắt nhỏ.

- Chuẩn bị một tô lớn, cho thịt heo xay, cá thác lác, hành lá, ngò rí và gia vị dùng muỗng trộn đều các nguyên liệu thành hỗn hợp dẻo, mịn.

- Múc nhân nhồi vào bên trong trái khổ qua. Múc lượng nhân vừa đủ và dùng muỗng ép chặt nhân, không nhồi quá nhiều.

- Cho khổ qua và tôm khô vào nồi, đổ ngập nước. Hầm khoảng 30-40 phút, sau đó nêm nếm gia vị hợp khẩu vị gia đình.

- Múc canh khổ qua ra tô, rắc lên trên 1 ít tiêu xay, hành lá, ngò rí và thưởng thức cùng với chén nước mắm cay cay mằn mặn sẽ tăng thêm phần hấp dẫn cho món ăn.

- Thành phẩm nước canh trong, ngọt tự nhiên; khổ qua mềm nhưng không nát, đắng nhẹ dễ chịu, nhân thịt thơm, béo vừa phải rất hợp ăn nóng cùng cơm trắng.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Phạm Thanh Huệ thực hiện