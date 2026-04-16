Nam sinh 15 tuổi bất ngờ liệt toàn thân khi chơi thể thao: Nguyên nhân từ 1 bệnh lý hiếm gặp

Đột ngột liệt tứ chi sau khi chơi đá banh do hạ kali máu

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố vừa tiếp nhận một trường hợp liệt chu kỳ do hạ kali máu ở trẻ nam 15 tuổi (ngụ TP.HCM).

Theo khai thác bệnh sử, trước khi nhập viện một ngày, trẻ đột ngột yếu tay chân khi đang ở nhà, không thể đi lại. Trước đó, trẻ có chơi đá banh vào chiều hôm trước. Gia đình đưa trẻ đến bệnh viện địa phương sơ cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên.

Đáng chú ý, cách đây khoảng 6 tháng, trẻ từng có một đợt liệt mềm tương tự kéo dài 1 ngày rồi tự hồi phục nhưng không đi khám.

Bệnh nhi được chẩn đoán liệt chu kỳ hạ kali máu. Ảnh: BVCC

Hạ kali máu nặng gây rối loạn tim và liệt cơ

Tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng thở kiểu bụng, SpO₂ 93%, mạch chậm 61 lần/phút, nhịp tim không đều.

Khám lâm sàng ghi nhận liệt mềm tứ chi, sức cơ tay 2/5, chân 1/5. Xét nghiệm điện giải cho thấy kali máu giảm nghiêm trọng chỉ còn 1,5 mmol/L (bình thường 4–5 mmol/L).

Điện tâm đồ ghi nhận nhịp xoang chậm, không đều, sóng T xẹp – dấu hiệu điển hình của hạ kali máu nặng. Các xét nghiệm khác về gan, thận, tim, tuyến giáp đều trong giới hạn bình thường.

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ mắc liệt chu kỳ do hạ kali máu – một bệnh lý hiếm gặp nhưng nguy hiểm.

Ngay lập tức, bệnh nhi được truyền kali chloride tĩnh mạch theo phác đồ, sau đó tiếp tục bù kali qua đường uống kết hợp hỗ trợ dinh dưỡng.

Sau gần một tuần điều trị, tình trạng cải thiện rõ rệt, sức cơ phục hồi gần như hoàn toàn (4/5–5/5), trẻ có thể đi lại bình thường và được xuất viện.

Trẻ được hướng dẫn chế độ ăn, sinh hoạt, tư vấn di truyền và hẹn tái khám để theo dõi lâu dài.

Ảnh: BVCC

Hạ kali máu: Bệnh hiếm nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng

Theo BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, liệt chu kỳ do hạ kali máu là bệnh hiếm, với tần suất khoảng 1/100.000 người.

Bệnh gây ra các đợt yếu cơ đột ngột, có thể ảnh hưởng toàn thân nhưng người bệnh vẫn tỉnh táo. Một số yếu tố có thể khởi phát cơn bệnh gồm: Vận động cường độ cao; ăn nhiều đường, tinh bột; căng thẳng; nhịn đói kéo dài; thời tiết lạnh...

Các cơn yếu cơ có thể kéo dài vài giờ đến vài ngày, tái phát theo chu kỳ vài tuần hoặc vài tháng.

Trong cơn cấp, việc bổ sung kali là yếu tố quyết định. Trường hợp nặng có thể cần truyền kali tĩnh mạch để tránh biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp hoặc rối loạn nhịp tim.

Để phòng ngừa tái phát, người bệnh cần: Tránh vận động quá sức; hạn chế ăn nhiều carbohydrate; bổ sung thực phẩm giàu kali; điều trị các bệnh lý liên quan như rối loạn tuyến giáp; tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Thực phẩm nên ăn để ngừa hạ kali máu

Trái cây: Chuối, bơ, dừa, dưa lưới, chà là, trái cây khô, quả sung, kiwi, xoài, cam và nước cam, mận và nước mận, nho khô.

Rau củ: Atisô, các loại đậu (đậu nướng, đậu đen, đậu thận…), củ cải đường, bông cải xanh, cải Brussels, cà rốt sống, khoai tây (trắng và khoai lang), bí đỏ, cà chua và nước cà chua.

Đạm: Nghêu, thịt bò xay, tôm hùm, cá hồi, cá mòi, sò điệp, bít tết.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện tình trạng yếu cơ đột ngột, đặc biệt sau vận động hoặc ăn uống bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được kiểm tra điện giải và xử trí kịp thời.

Việc chậm trễ có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.