Y học thế giới tìm ra cách biến tế bào T thành 'siêu chiến binh' diệt ung thư

Y học thế giới vừa đạt được một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống ung thư bằng cách tìm ra phương pháp "siêu cấp hóa" hệ miễn dịch thông qua việc tác động vào protein Ant2.

Bằng cách ngăn chặn loại protein này, các tế bào T, những "chiến binh" nòng cốt của hệ phòng thủ cơ thể, bị buộc phải tái cấu trúc hoàn toàn cách thức tạo ra và sử dụng năng lượng.

Sự thay đổi về mặt chuyển hóa này không chỉ giúp các tế bào T trở nên mạnh mẽ, bền bỉ mà còn nâng cao đáng kể khả năng phát hiện cũng như tiêu diệt các tế bào ung thư một cách quyết liệt. Đây là một hướng đi đầy hứa hẹn cho các chiến lược điều trị mới, giúp tăng cường lá chắn tự nhiên của cơ thể theo cách chính xác và hiệu quả hơn.

Ức chế protein Ant2 giúp các tế bào T nâng cao đáng kể khả năng phát hiện cũng như tiêu diệt các tế bào ung thư một cách quyết liệt. Hình minh họa: Shutterstock

Công trình nghiên cứu mang tính đột phá này được dẫn dắt bởi nghiên cứu sinh tiến sĩ Omri Yosef và Giáo sư Michael Berger từ Đại học Hebrew (Israel), phối hợp cùng Giáo sư Magdalena Huber từ Đại học Philipps Marburg (Đức) và Giáo sư Eyal Gottlieb từ Trung tâm Ung thư MD Anderson (Mỹ). Nhóm nghiên cứu tập trung vào ty thể, nơi được xem là "trung tâm chuyển hóa" của tế bào, để thực hiện việc tái thiết lập "động cơ" bên trong của tế bào T.

Giáo sư Berger giải thích rằng, việc vô hiệu hóa Ant2 đã kích hoạt một sự thay đổi toàn diện, giúp tế bào miễn dịch thích nghi và biến đổi thành những "sát thủ" ung thư nhanh hơn và mạnh hơn. Những tế bào T sau khi được chỉnh sửa đã thể hiện sức chịu đựng bền bỉ hơn, khả năng nhân bản nhanh chóng và mục tiêu tấn công khối u với độ chính xác vượt trội.

Điểm đặc biệt quan trọng của phát hiện này là sự thay đổi trao đổi chất có thể được kích hoạt không chỉ qua các can thiệp di truyền mà còn thông qua việc sử dụng thuốc, mở ra cơ hội chuyển đổi các kết quả phòng thí nghiệm thành những liệu pháp điều trị thực tế.

Nghiên cứu này nằm trong xu hướng mới của liệu pháp miễn dịch ung thư: thay vì chỉ dẫn đường cho hệ miễn dịch, các nhà khoa học tập trung vào việc nâng cấp chức năng của nó từ cấp độ nền tảng.

Dù cần có thêm các nghiên cứu sâu hơn và thử nghiệm lâm sàng, kết quả hiện tại đã khẳng định mối liên kết chặt chẽ giữa quá trình chuyển hóa và khả năng miễn dịch. Việc làm chủ được nguồn năng lượng của tế bào miễn dịch có thể là chìa khóa để mở ra các phương pháp điều trị ung thư tự nhiên hơn nhưng lại mang lại hiệu quả cao hơn.