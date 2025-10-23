Đột quỵ 'rình rập' khi tiết trời trở lạnh đột ngột

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ ngày 20 đến 22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn nên diện ảnh hưởng sẽ mở rộng ra đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ. Tại Hà Nội, nhiệt độ giảm nhanh từ chiều tối 20/10, chênh lệch lớn giữa ngày và đêm.

Theo dõi điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cảnh báo sự thay đổi nhiệt độ đột ngột vào buổi sáng và ban đêm là "cái bẫy" đột quỵ đối với những người chủ quan. Khi nhiệt độ giảm nhanh, cơ thể phản ứng bằng cách co mạch máu để giữ nhiệt, dẫn đến huyết áp tăng cao. Tình trạng này có thể làm vỡ mạch máu não gây xuất huyết, hoặc làm bong các mảng xơ vữa sẵn có, hình thành cục máu đông gây nhồi máu não, nhồi máu cơ tim.

Nguy cơ này đặc biệt cao ở người có bệnh nền như tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu. Bên cạnh đó, các thói quen sinh hoạt thiếu thận trọng cũng góp phần làm gia tăng rủi ro. Nhiều người có tâm lý ban ngày trời sẽ nắng ấm nên mặc phong phanh ra ngoài tập thể dục từ rất sớm, trong khi cơ thể còn đang "ngái ngủ".

Theo bác sĩ Mạnh, lúc sáng sớm, máu thường cô đặc hơn, huyết áp tăng. Nếu chưa uống nước, chưa ăn sáng mà đã vận động mạnh hoặc hít khí lạnh đột ngột, huyết khối rất dễ hình thành trong lòng mạch. Các cục máu đông này có thể di chuyển lên não gây tắc mạch, hoặc đến tim gây nghẽn mạch vành.

"Thực tế, tiết trời thu đông khác hẳn mùa hè. Nhiệt độ buổi sáng có thể giảm nhanh 5-7 độ C chỉ trong vài giờ. Nếu không giữ ấm và khởi động kỹ, rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào", bác sĩ Mạnh nhấn mạnh.

Để phòng ngừa, chuyên gia khuyến cáo người dân nên uống một cốc nước ấm trước khi ra ngoài vào buổi sáng để làm loãng máu và ăn nhẹ để ổn định đường huyết. Cần mặc đủ ấm, đặc biệt chú ý giữ nhiệt cho vùng cổ, ngực, bàn tay và bàn chân. Người lớn tuổi hoặc có bệnh nền chỉ nên ra ngoài sau 6h sáng khi nhiệt độ đã ổn định hơn, hoặc ưu tiên các bài tập nhẹ nhàng trong nhà.

Ngoài ra, việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, kiểm soát tốt huyết áp, hạn chế rượu bia và tái khám định kỳ là những biện pháp then chốt giúp giảm nguy cơ đột quỵ trong mùa lạnh. Mỗi người cần lắng nghe cơ thể, không chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo sớm như chóng mặt, tê yếu thoáng qua hay nói khó.