3 thay đổi thói quen ăn uống giúp tránh xa đột quỵ

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng lớn từ đột quỵ, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, với tỷ lệ mắc thuộc nhóm cao. Đáng lo ngại, số ca đột quỵ ở người trẻ đang ngày càng gia tăng.

Theo báo cáo, mỗi năm nước ta ghi nhận hơn 200.000 ca đột quỵ mới, điều đáng lo ngại là căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa nhanh chóng, ảnh hưởng đến cả những người dưới 45 tuổi.

Đột quỵ có thể phòng ngừa được bằng cách thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát huyết áp và cholesterol, bỏ hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, giữ tinh thần lạc quan, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và quản lý các yếu tố nguy cơ.

Thực hiện những thay đổi nhỏ và dần dần sẽ là cách hữu hiệu để tạo ra thói quen lành mạnh lâu dài, giúp bạn phòng ngừa đột quỵ và cải thiện chất lượng cuộc sống. Việc bổ sung một số loại thực phẩm nhất định có thể giúp kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ gây đột quỵ như tăng huyết áp, đái tháo đường và mỡ máu cao.

Dưới đây là những thực phẩm và nguyên tắc dinh dưỡng bạn nên áp dụng ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe mạch máu, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ.

1. Chế độ ăn Địa Trung Hải tốt cho tim, ngăn ngừa đột quỵ

Chế độ ăn được khoa học chứng minh là có khả năng giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ chính là chế độ ăn Địa Trung Hải. Chế độ này tập trung vào các nhóm thực phẩm có nguồn gốc thực vật và chất béo lành mạnh.

Nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn Địa Trung Hải giúp giảm 30% nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Lợi thế của các thức ăn trong chế độ ăn Địa Trung Hải giàu chất chống oxy hóa và chất béo không bão hòa, ảnh hưởng tốt tới sức khỏe tim mạch, cải thiện mức huyết áp.

Chế độ ăn Địa Trung Hải với các thực phẩm bảo vệ tim mạch, ngừa nguy cơ đột quỵ.

Chế độ ăn Địa Trung Hải tập trung vào thực phẩm thực vật và ngũ cốc nguyên hạt, tăng cường chất béo lành mạnh và chất xơ hòa tan có lợi cho hệ vi sinh đường ruột hoạt động hiệu quả.

Trái cây và rau củ: Nên ăn đa dạng và đầy đủ các loại trái cây và rau củ hàng ngày. Đây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào. Bạn có thể bắt đầu bằng việc thử một loại trái cây mới mỗi tuần hoặc thêm nhiều loại rau thái nhỏ vào súp, món hầm.

Ngũ cốc nguyên hạt và đậu: Các loại ngũ cốc nguyên hạt (như yến mạch, lúa mạch) và các loại đậu (như đậu gà, đậu mắt đen) rất giàu chất xơ hòa tan. Chất xơ này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, tăng cảm giác no và quan trọng là giúp giảm cholesterol LDL ("cholesterol xấu") trong máu, một yếu tố nguy cơ chính gây đột quỵ.

Ưu tiên chất béo lành mạnh: Chất béo tốt có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch và mạch máu tổng thể. Các loại hạt (óc chó, hạnh nhân), quả bơ, dầu ô liu nguyên chất là những nguồn cung cấp chất béo không bão hòa tuyệt vời. Nghiên cứu cho thấy, việc ăn một lượng nhỏ các loại hạt (khoảng 28 g mỗi ngày) có thể giúp giảm viêm, hạ huyết áp và hỗ trợ sức khỏe mạch máu.

2. Tăng cường vi chất dinh dưỡng quan trọng với sức khỏe tim mạch

Bên cạnh các nhóm thực phẩm chính, một số vi chất và thành phần cũng đóng vai trò then chốt trong việc phòng ngừa đột quỵ.

2.1. Kali có tác dụng hạ huyết áp, ngừa đột quỵ

Kali là một khoáng chất thiết yếu có khả năng giúp hạ huyết áp, một yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến đột quỵ (khoảng 78% số người đột quỵ là do tăng huyết áp).

Thực phẩm giàu kali: Chuối, đậu, bơ, kiwi, xoài, dưa lưới và khoai lang.

2.2. Thảo mộc và gia vị giúp giảm nguy cơ tim mạch

Thay vì dùng muối để tạo vị đậm đà, bạn có thể tận dụng các loại thảo mộc và gia vị tự nhiên. Nhiều loại thảo mộc như kinh giới cay, hương thảo, cỏ xạ hương và các loại gia vị như quế, nghệ, gừng đã được chứng minh có tác dụng giảm nguy cơ tim mạch.

3. Hạn chế muối và đường tinh luyện là cách tốt để bảo vệ tim

Hạn chế muối và đường tinh luyện là một trong những thay đổi lối sống quan trọng nhất để giảm nguy cơ đột quỵ.

Hầu hết lượng natri chúng ta ăn vào đến từ thực phẩm chế biến, đóng gói và các bữa ăn tại nhà hàng, chứ không phải từ muối bạn thêm vào khi nấu. Thông thường, nên ăn ít hơn 2.300 mg natri mỗi ngày. Những người có nguy cơ cao (như người mắc đái tháo đường) cần giới hạn nghiêm ngặt hơn, chỉ 1.500 mg mỗi ngày.

Thay đổi thói quen dinh dưỡng để cung cấp các chất cần thiết bảo vệ trái tim khỏe mạnh.

Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, mức tiêu thụ đường trung bình của người Việt Nam là 46,5 g/ngày, cao hơn rất nhiều so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (25 g/ngày). Sử dụng nhiều đường là một nguyên nhân gây ra nhiều bệnh không lây nhiễm (béo phì, mỡ máu, đái tháo đường,…).

Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh việc tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung, đồ uống có đường có liên quan đến các tình trạng viêm như bệnh tim và các rối loạn chuyển hóa. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị hạn chế lượng đường bổ sung không quá 25 g (6 thìa cà phê) mỗi ngày đối với phụ nữ và không quá 36 g (9 thìa cà phê) mỗi ngày đối với nam giới.