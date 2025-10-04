6 thực phẩm giúp ‘dọn sạch’ động mạch, giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim

Đột quỵ là một trong những bệnh lý nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Để giảm nguy cơ đột quỵ, việc bổ sung thực phẩm hỗ trợ làm sạch mạch máu và cải thiện tuần hoàn máu là rất quan trọng.

Dưới đây là một số thực phẩm có thể giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa đột quỵ một cách hiệu quả:

1. Yến mạch

Theo thông tin đăng trên trang TOI, yến mạch giàu beta-glucan, một dạng chất xơ hòa tan đã được chứng minh có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL).

Các nghiên cứu cho thấy, việc ăn yến mạch giúp hạ trung bình 5% cholesterol toàn phần và 7% LDL. Nhờ vậy, beta-glucan góp phần hạn chế sự hình thành mảng bám trong động mạch theo thời gian.

Thói quen ăn yến mạch thường xuyên cũng cải thiện sức khỏe tiêu hóa và kiểm soát đường huyết, qua đó gián tiếp bảo vệ tim mạch. Để đạt hiệu quả tối ưu, nên chọn yến mạch cán mỏng nguyên hạt hoặc yến mạch cắt hạt thép thay vì loại ăn liền.

Yến mạch giúp kiểm soát đường huyết, qua đó gián tiếp bảo vệ tim mạch.

2. Cây chùm ngây

Chùm ngây là nguồn dinh dưỡng phong phú, chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe mạch máu. Quercetin – một chất chống oxy hóa mạnh – giúp giảm viêm và có thể hỗ trợ hạ huyết áp nhờ tăng cường độ đàn hồi của thành mạch.

Ngoài ra, chùm ngây còn giúp cân bằng cholesterol bằng cách thúc đẩy sự gia tăng cholesterol tốt (HDL). Loại cây này có thể được dùng vào buổi sáng dưới dạng bột, pha trà hoặc chế biến như rau xanh. Việc sử dụng thường xuyên hỗ trợ làm sạch động mạch thông qua cơ chế giảm stress oxy hóa và ổn định mỡ máu tự nhiên.

Cây chùm ngây hỗ trợ hạ huyết áp nhờ tăng cường độ đàn hồi của thành mạch.

3. Tỏi giúp lưu thông máu, giảm nguy cơ đột quỵ

Tỏi là một trong những thực phẩm được nghiên cứu nhiều nhất về lợi ích tim mạch. Cơ chế "làm sạch" động mạch và tăng cường lưu thông máu của tỏi đến từ nhiều hướng khác nhau, trong đó có những bằng chứng khoa học khá rõ ràng:

- Giảm hình thành mảng bám động mạch: Một số thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, có đối chứng, cho thấy việc bổ sung chiết xuất tỏi già (aged garlic extract) giúp làm chậm quá trình tiến triển mảng xơ vữa, thậm chí hỗ trợ giảm thể tích mảng bám trong động mạch cảnh và động mạch vành. Các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi (allicin, S-allyl cysteine) có tác dụng ức chế quá trình oxy hóa LDL cholesterol – một yếu tố quan trọng gây xơ vữa động mạch.

- Hạ cholesterol và điều hòa mỡ máu: Tỏi có thể giảm cholesterol toàn phần và LDL (cholesterol "xấu") ở mức độ nhẹ đến vừa, đồng thời tăng HDL (cholesterol "tốt"). Nhờ đó, tỏi giúp cân bằng lipid máu, hạn chế sự lắng đọng của cholesterol ở thành mạch.

- Hỗ trợ hạ huyết áp: Tác dụng này liên quan đến việc tỏi làm tăng sản xuất nitric oxide (NO) trong nội mạc mạch máu, giúp giãn mạch và cải thiện lưu thông máu.

- Chống viêm và chống đông máu: Tỏi có hoạt tính kháng viêm và chống kết tập tiểu cầu nhẹ, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn và giảm nguy cơ hình thành huyết khối – yếu tố thường gây tắc nghẽn mạch máu dẫn đến nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

4. Quả óc chó

Quả óc chó là nguồn thực vật giàu axit alpha-linolenic – một dạng axit béo omega-3. Thói quen ăn vài quả óc chó mỗi ngày đã được chứng minh giúp giảm cholesterol xấu (LDL), hạ huyết áp và hạn chế viêm. Thậm chí, chúng còn có tác dụng ổn định huyết áp ở người tăng huyết áp.

Tuy nhiên, do chứa nhiều calo, việc kiểm soát khẩu phần là yếu tố quan trọng. Để tận dụng tối đa lợi ích, nên ăn óc chó sống hoặc ngâm trước khi dùng.

Quả óc chó giúp giảm cholesterol xấu (LDL), hạ huyết áp và hạn chế viêm.

5. Rau lá xanh

Rau lá xanh (như cải bó xôi, cải xoăn, rau rocket, rau diếp…) được xem là "thực phẩm vàng" cho hệ tim mạch. Cơ chế giúp làm sạch động mạch và cải thiện lưu thông máu chủ yếu đến từ:

- Giàu nitrate tự nhiên: Rau lá xanh chứa nhiều nitrate vô cơ, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành nitric oxide (NO). Đây là chất giúp giãn mạch, hạ huyết áp và tăng lưu lượng máu, nhờ đó cải thiện đáng kể chức năng nội mạc mạch máu.

- Giảm stress oxy hóa và viêm: Các loại rau này chứa nhiều chất chống oxy hóa (vitamin C, carotenoid, flavonoid) giúp hạn chế quá trình oxy hóa LDL cholesterol, vốn là nguyên nhân chính hình thành mảng xơ vữa. Ngoài ra, chúng có tác dụng giảm viêm mạch máu, từ đó hạn chế sự tiến triển của mảng bám.

- Hỗ trợ kiểm soát cholesterol và đường huyết: Chất xơ hòa tan trong rau lá xanh giúp giảm hấp thu cholesterol từ ruột và ổn định đường huyết. Điều này gián tiếp làm giảm gánh nặng lên mạch máu và phòng ngừa xơ vữa.

6. Lá cà ri

Lá cà ri gián tiếp cải thiện sức khỏe tim mạch.

Lá cà ri (kadhipatta) chứa nguồn dưỡng chất quý cho sức khỏe tim mạch. Giàu chất chống oxy hóa và chất xơ, loại lá này giúp hạn chế quá trình oxy hóa cholesterol và thúc đẩy lưu thông máu.

Lá cà ri còn chứa kaempferol – hợp chất có tác dụng giảm viêm, loại bỏ mảng bám và hạ cholesterol LDL. Ngoài ra, lá cà ri còn hỗ trợ ổn định đường huyết, gián tiếp cải thiện sức khỏe tim mạch. Bạn có thể thêm chúng vào súp hoặc các món nấu chín để tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng.