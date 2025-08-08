Dấu hiệu 2 quả thận quý hơn vàng đang "kêu cứu" dù chưa hề đau đớn

Bệnh thận giai đoạn đầu thường không có những triệu chứng rõ rệt. Khi các triệu chứng xuất hiện, thường tổn thương đã ở mức nghiêm trọng.

Đó chính là lý do khiến các vấn đề liên quan đến thận trở nên nguy hiểm - chúng thường được gọi là “sát thủ thầm lặng”. Dưới đây là 12 dấu hiệu sớm khi thận phát tín hiệu “kêu cứu” mà bạn không nên bỏ qua:

1. Thường xuyên mệt mỏi

Thận có chức năng lọc chất thải từ máu và cân bằng điện giải. Khi thận hoạt động không tốt, độc tố sẽ tích tụ, làm giảm sản xuất hồng cầu. Hậu quả khiến người bệnh cảm thấy kiệt sức, uể oải và mệt mỏi triền miên, ngay cả sau một đêm ngủ ngon.

2. Mặt sưng húp và mắt cá chân sưng tấy

Bọng mắt vào buổi sáng hoặc cảm giác giày chật hơn vào buổi tối có thể là do ứ nước. Thận bị tổn thương không thể loại bỏ lượng nước dư thừa một cách hiệu quả, gây sưng mặt, tay, chân và bàn chân.

3. Nước tiểu thay đổi

Nếu bạn đi tiểu thường xuyên hơn, nhất là vào ban đêm hoặc thấy nước tiểu có bọt, sẫm màu hoặc lẫn máu có thể là dấu hiệu thận đang gặp khó khăn trong việc lọc nước tiểu. Lượng nước tiểu giảm hoặc tăng đột ngột mà không rõ nguyên nhân luôn là dấu hiệu cần lưu ý.

4. Khó ngủ

Bệnh thận mãn tính có thể dẫn đến hội chứng chân không yên và ngưng thở khi ngủ. Nếu bạn cảm thấy khó chịu vào ban đêm hoặc thức giấc vì khó thở, nguyên nhân có thể không chỉ là do căng thẳng hay ngáy ngủ mà còn liên quan đến chức năng thận suy giảm.

5. Ngứa dai dẳng

Ngứa dai dẳng ngay cả sau khi thoa kem dưỡng da có thể là dấu hiệu của sự tích tụ chất thải trong máu. Điều này thường gặp ở bệnh thận giai đoạn cuối và không nên nhầm lẫn với khô da hoặc dị ứng.

6. Chuột rút

Mất cân bằng điện giải - đặc biệt là thiếu canxi hoặc kali - có thể gây ra tình trạng chuột rút đột ngột và gây đau đớn. Vì thận đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng điện giải, chuột rút thường xuyên có thể là dấu hiệu sớm của vấn đề này.

7. Mất cảm giác thèm ăn

Chán ăn, đặc biệt là thịt hoặc thực phẩm giàu protein, có thể là do độc tố tích tụ trong cơ thể. Nếu bạn thấy thức ăn ngày càng kém hấp dẫn và sụt cân mà không có chủ đích, thận của bạn có thể đang bị tổn thương.

8. Khó thở

Khi chất lỏng tích tụ trong cơ thể hoặc tình trạng thiếu máu trở nên trầm trọng hơn do sản xuất hồng cầu thấp, bạn có thể bị khó thở ngay cả khi đang nghỉ ngơi. Đừng bỏ qua nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên.

9. Trong miệng xuất hiện vị kim loại hoặc hơi thở có mùi

Sự tích tụ chất thải trong máu có thể gây ra vị kim loại trong miệng và khiến hơi thở có mùi amoniac. Điều này có thể giải thích tại sao thức ăn đột nhiên có vị lạ hoặc khứu giác của bạn dường như không hoạt động.

10. Buồn nôn hoặc nôn thường xuyên

Cảm giác buồn nôn liên tục mà không có lý do gì về đường tiêu hóa có thể liên quan đến thận. Buồn nôn là một triệu chứng phổ biến khi chất thải bắt đầu làm quá tải hệ thống tiêu hóa.

11. Khó tập trung

Rối loạn chức năng thận có thể dẫn đến độc tố ảnh hưởng đến chức năng não, gây lú lẫn, các vấn đề về trí nhớ và khó tập trung. Nếu bạn cảm thấy "mơ màng" bất thường, thận có thể đang gặp vấn đề.

12. Huyết áp cao không giảm

Thận giúp điều hòa huyết áp. Nếu thấy huyết áp liên tục cao mặc dù đã dùng thuốc và thay đổi lối sống, có lẽ đã đến lúc bạn nên kiểm tra chức năng thận.

Lời khuyên của bác sĩ

Nếu bạn thường xuyên gặp phải nhiều hơn một trong những triệu chứng này, đặc biệt là khi kết hợp với tiền sử tiểu đường, huyết áp cao hoặc bệnh thận di truyền, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa thận.

Cách phòng ngừa

Hãy uống đủ nước, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và hạn chế muối trong chế độ ăn, tập thể dục thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ sức khỏe thận nói riêng và cơ thể nói chung.