3 kiểu ăn sáng âm thầm gây hại thận

Rau muối, trứng muối: tiện nhưng quá nhiều natri

Cháo trứng muối là món ăn sáng tiện lợi, ấm bụng nhưng có thể gây gánh nặng cho thận vì dư thừa natri.

Rau muối, trứng muối hoặc bánh bột chiên ăn kèm cháo nóng là bữa sáng nhanh gọn. Nhưng hàm lượng natri trong các món này cao bất thường. Chỉ một miếng rau muối nhỏ cũng có thể chứa hơn một phần ba lượng muối được khuyến nghị cả ngày.

Khi cơ thể nạp quá nhiều natri, thể tích máu tăng, làm thận phải hoạt động tích cực để đào thải. Tình trạng này kéo dài khiến huyết áp tăng, gây tổn thương các tiểu động mạch nuôi thận và dẫn đến xơ cứng cầu thận. Với người có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp hoặc tiền sử bệnh thận, nguy cơ càng lớn hơn.

Ăn sáng giàu protein khiến thận phải làm việc quá mức

Bữa sáng quá giàu protein cũng không tốt cho người có tiền sử tăng huyết áp hoặc bệnh thận.

Nhiều người duy trì thói quen ăn sáng bằng các món giàu protein như thịt, trứng số lượng lớn, phô mai hoặc các loại thức uống bổ sung đạm. Khi lượng protein vượt quá nhu cầu, thận phải làm việc nhiều hơn để xử lý chất thải chuyển hóa từ đạm. Tình trạng này có thể dẫn đến quá tải ống thận, tăng protein niệu, một dấu hiệu cảnh báo suy giảm chức năng thận.

Ở người trung niên, người cao tuổi hoặc người đã có dấu hiệu tổn thương thận, chế độ ăn giàu protein kéo dài có thể đẩy nhanh tiến trình suy thận mà không gây triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu.

Thói quen ăn đồ thừa để lâu: nguy cơ nitrit và kim loại nặng

Các món rau xanh không nên để qua đêm, hâm nóng lại ăn vào bữa sáng không tốt cho sức khỏe.

Vì bận rộn, nhiều người chọn hâm nóng đồ ăn từ hôm trước để làm bữa sáng. Thói quen này không chỉ khiến món ăn giảm hương vị mà còn tiềm ẩn rủi ro cho thận. Các loại rau, đặc biệt là rau lá xanh, có thể tăng nồng độ nitrit lên gấp 2-3 lần sau khoảng 12 giờ để trong tủ lạnh. Khi nạp vào cơ thể trong thời gian dài, nitrit gây tổn thương cầu thận, ống thận và có thể phá hủy cấu trúc nephron, đơn vị lọc của thận.

Ngoài ra, việc đun nóng nhiều lần thức ăn chứa trong hộp nhôm hoặc thép kém chất lượng cũng có thể khiến kim loại nặng giải phóng vào thực phẩm. Kim loại nặng tích tụ dần trong cơ thể, gây stress oxy hóa và làm tăng nguy cơ nhiễm độc thận.

Để bảo vệ thận, chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị chọn bữa sáng lành mạnh với lượng muối vừa phải, ưu tiên đạm chất lượng cao với mức vừa đủ và tránh lạm dụng đồ ăn để lâu. Việc thay đổi thói quen nhỏ trong buổi sáng có thể tạo khác biệt lớn đối với sức khỏe thận về lâu dài.