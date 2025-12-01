Những cách phòng tránh sỏi thận hiệu quả, ai cũng nên áp dụng

Các bác sĩ cảnh bảo, thời tiết lạnh của mùa đông khiến chúng ta lười uống nước, từ đó có thể dẫn đến mất nước, làm cô đặc nước tiểu, âm thầm làm tăng nguy cơ sỏi thận.

Sỏi thận là những tinh thể rắn được tạo thành từ các khoáng chất như canxi, oxalat và axit uric tích tụ trong thận khi nước tiểu bị cô đặc. Khi sỏi thận di chuyển qua đường tiết niệu, chúng có thể gây ra những cơn đau và khó chịu dữ dội.

Những nguyên nhân chính gây sỏi thận vào mùa đông:

- Nguyên nhân phổ biến nhất gây sỏi thận vào mùa đông là do giảm lượng nước uống, vì mọi người thường ít cảm thấy khát hơn trong thời tiết lạnh. Không khí khô cũng có thể gây mất nước, khiến nước tiểu cô đặc.

- Ăn nhiều muối, protein động vật và thực phẩm chế biến sẵn cũng làm tăng tích tụ khoáng chất, tăng đáng kể nồng độ canxi và axit uric trong nước tiểu, góp phần trực tiếp vào sự hình thành sỏi, đặc biệt là khi lượng nước uống vào thấp, thường thấy vào mùa đông.

- Những người có tiền sử sỏi thận hoặc các bệnh lý như béo phì, tiểu đường hoặc gút có nguy cơ mắc sỏi thận cao hơn.

- Ít vận động vào mùa đông cũng có thể làm trầm trọng thêm các yếu tố chuyển hóa này, làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận.

Các triệu chứng sỏi thận cần chú ý:

- Đau nhói ở lưng, bên hông hoặc bụng dưới

- Cảm giác nóng rát khi đi tiểu

- Nước tiểu đục, có màu đỏ hoặc có mùi hôi bất thường

- Buồn nôn hoặc nôn

- Thường xuyên buồn tiểu

Nếu không được điều trị, sỏi có thể chặn dòng nước tiểu và gây nhiễm trùng thận.

Các phương pháp điều trị sỏi thận

Các chuyên gia đã chỉ ra, phương pháp điều trị phụ thuộc vào kích thước và loại sỏi. Sỏi nhỏ thường tự đào thải ra ngoài khi cơ thể được cung cấp đủ nước.

Những sỏi đá lớn hơn có thể cần áp dụng các biện pháp sau:

- Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích

- Nội soi niệu quản

- Phân mảnh laser

Chẩn đoán kịp thời giúp giảm đau nhanh hơn và giảm biến chứng.

Cách ngăn ngừa sỏi thận trong mùa đông:

- Tăng cường uống nước: Uống 10–12 cốc nước mỗi ngày ngay cả khi bạn không cảm thấy khát. Nước ấm, trà thảo mộc (bạc hà, hoa cúc, hoa dâm bụt) và ăn súp cũng giúp duy trì đủ lượng nước cần thiết.

- Giảm muối và thực phẩm chế biến sẵn: Quá nhiều natri sẽ dẫn đến tích tụ canxi trong nước tiểu. Vì vậy, cần tránh thực phẩm chế biến sẵn.

- Ăn trái cây họ cam quýt: Chanh, cam và các loại trái cây họ cam quýt khác chứa citrate - một chất ức chế tự nhiên hình thành sỏi. Ăn nhiều các loại trái cây này giúp ngăn ngừa hình thành sỏi thận.

- Duy trì hoạt động thể chất: Tập thể dục giúp tăng cường trao đổi chất và duy trì chức năng thận hiệu quả.

- Theo dõi sự thay đổi màu sắc nước tiểu: Nước tiểu sẫm màu, đục hoặc đỏ là dấu hiệu cảnh báo. Nếu có các dấu hiệu bất thường cần báo cáo với bác sĩ chuyên khoa.

- Đi khám ngay lập tức khi bị đau hoặc đi tiểu buốt, rát: Nếu bạn bị đau, nóng rát hoặc có máu trong nước tiểu, hãy đi khám ngay lập tức. Điều trị sớm có thể ngăn ngừa tổn thương thận lâu dài.

Sỏi thận hoàn toàn có thể phòng ngừa được, đặc biệt là trong mùa đông khi nguy cơ mất nước tăng cao. Bằng cách uống đủ nước, ăn uống khoa học, vận động thường xuyên và cảnh giác với các triệu chứng, bạn có thể giữ cho thận khỏe mạnh và bảo vệ chúng ngay cả trong thời tiết khắc nghiệt.