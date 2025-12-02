4 loại đồ uống âm thầm gây hại cho thận, nhiều người vẫn dùng hằng ngày

Thận hoạt động liên tục để lọc chất thải, điều hòa huyết áp, cân bằng khoáng chất và duy trì lượng nước cho cơ thể. Nếu thường xuyên uống các loại đồ uống dưới đây sẽ gây áp lực không cần thiết cho thận. Những ảnh hưởng ban đầu thường rất khó nhận thấy, nhưng áp lực tích tụ lớn dần có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thận nghiêm trọng trước khi các triệu chứng xuất hiện.

4 loại đồ uống gây tổn thương thận cần hạn chế:

1. Nước ngọt có ga

Nước ngọt có ga chứa axit photphoric, một hợp chất phá vỡ cân bằng canxi và phốt phát, có thể là nguyên nhân hình thành sỏi thận. Khi nồng độ phốt phát tăng cao, thận sẽ phải làm việc nhiều hơn để ổn định hóa học máu, đặc biệt nếu lượng nước nạp vào cơ thể không đủ.

Lượng đường cao cũng có thể góp phần gây tăng cân, kháng insulin và tăng huyết áp, những yếu tố nguy cơ đáng kể của bệnh thận mãn tính.

Những áp lực kết hợp này khiến nước ngọt có ga trở thành một trong những thức uống gây hại thầm lặng nhất cho chức năng của thận về lâu dài.

Do đó, việc hạn chế hoặc tránh uống nước ngọt có ga có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe thận về lâu dài.

Một lựa chọn thay thế lành mạnh hơn cho nước ngọt có ga là nước chanh hoặc trà xanh. Các loại nước uống này có thể tránh được nguy cơ bệnh thận tiềm ẩn do mất cân bằng khoáng chất hoặc tiêu thụ quá nhiều đường.

2. Đồ uống tăng lực và lượng caffeine quá mức

Nước tăng lực kết hợp caffeine, đường và các chất kích thích khác ở nồng độ cao có thể làm quá tải hệ thống điều hòa của thận.

Liều lượng caffeine lớn làm tăng lượng nước tiểu, dẫn đến mất nước khi chất lỏng không được bù đủ. Mất nước làm cô đặc máu và tăng nồng độ các chất thải mà thận phải lọc. Lượng đường cao trong nước tăng lực làm tăng nhu cầu trao đổi chất và có thể ảnh hưởng đến huyết áp, làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng ở thận.

Uống cà phê ở mức vừa phải không gây hại cho thận, nhưng khi lượng caffeine nạp vào cơ thể quá mức hoặc kết hợp với đường và chất kích thích tổng hợp sẽ làm huyết áp tăng đột biến, mất nước, từ đó khiến thận phải làm việc nhiều hơn để ổn định điện giải.

Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên uống cà phê ở mức độ vừa phải, lý tưởng nhất là không thêm đường hoặc chất kích thích, có thể giúp bảo vệ sức khỏe thận mà vẫn mang lại lợi ích bổ sung năng lượng.

Quá nhiều caffeine, phụ gia chứa nhiều đường và chất kích thích tổng hợp có thể phá vỡ cân bằng điện giải, làm tăng nồng độ creatinine và gây áp lực liên tục lên hệ thống lọc thận. Những tác nhân gây căng thẳng cho thận này, đặc biệt khi kết hợp với tình trạng mất nước mãn tính, làm tăng các nguy cơ lâu dài như tăng huyết áp, sỏi thận và suy giảm chức năng cầu thận.

Lựa chọn thay thế tốt hơn: Đối với những người có thói quen uống caffeine, chỉ nên uống từ 2 đến 3 tách mỗi ngày. Uống trà xanh và vận động ngoài trời dưới ánh nắng mặt trời mang lại nguồn năng lượng lành mạnh và bền vững hơn.

3. Đồ uống thể thao

Đồ uống thể thao được thiết kế cho hoạt động thể chất cường độ cao, nhưng nhiều người có thói quen sử dụng chúng trong các hoạt động hằng ngày mà không hề biết đến tác động tiêu cực đến thận.

Những đồ uống này chứa hàm lượng đường cao, chất tạo ngọt nhân tạo và phẩm màu thực phẩm. Thận phải lọc các chất hòa tan này, tạo ra áp lực thẩm thấu làm tăng khối lượng công việc của thận. Nếu uống các loại đồ uống này khi không tập thể thao cường độ cao, chúng sẽ cung cấp nhiều chất hòa tan hơn nhu cầu của cơ thể. Lượng dư thừa này ảnh hưởng đến việc điều hòa huyết áp, cân bằng dịch và ổn định chuyển hóa. Vì vậy, mặc dù các thức uống này hữu ích trong quá trình tập luyện kéo dài, nhưng uống thường xuyên có thể gây ra áp lực kéo dài lên quá trình lọc của thận.

Chất tạo ngọt nhân tạo, mặc dù không chứa calo, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển của thận. Hàm lượng đường cao cũng góp phần gây kháng insulin, làm tăng gánh nặng cho thận theo thời gian. Những yếu tố này kết hợp lại khiến đồ uống thể thao trở thành một lựa chọn bù nước gây hại cho những người không tham gia hoạt động thể thao cường độ cao.

4. Sinh tố

Sinh tố thường được coi là lành mạnh cho sức khỏe, nhưng mật độ dinh dưỡng của chúng có thể cao hơn nhiều so với mong đợi. Các loại rau lá xanh như rau bina và cải xoăn, cùng với các loại hạt và một số loại trái cây, có chứa oxalat.

Khi được trộn ở hàm lượng cô đặc, quá trình hấp thụ oxalat tăng đột biến và làm tăng nguy cơ hình thành sỏi canxi oxalat. Sinh tố cũng cung cấp đường tự nhiên một cách nhanh chóng, làm tăng thêm nhu cầu lọc của thận.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Bioscience, oxalat trong chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định nồng độ oxalat trong nước tiểu. Khi lượng oxalat nạp vào cơ thể cao, tình trạng quá bão hòa canxi oxalat sẽ tăng lên, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi ở những người dễ bị tổn thương.

Các vấn đề về thận thường phát triển âm thầm, chịu ảnh hưởng bởi những thói quen mà bạn có thể không coi là có hại hoặc không nhận ra cho đến khi các triệu chứng trở nên khó xử lý.

Với tỷ lệ sỏi thận, tăng huyết áp và bệnh thận mãn tính ngày càng gia tăng, việc nhận biết tác động của đồ uống hằng ngày đến chức năng thận ngày càng trở nên quan trọng và thiết yếu đối với sức khỏe. Những điều chỉnh nhỏ trong việc lựa chọn nước uống cũng có thể giảm đáng kể gánh nặng lâu dài cho thận và hỗ trợ quá trình lọc, cân bằng khoáng chất và sức khỏe tổng thể, cải thiện hiệu quả đào thải chất thải và điều hòa các chất điện giải thiết yếu.