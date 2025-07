3 loại thực phẩm thải độc thận giúp tăng cường chức năng thận

Dưới đây là một số thực phẩm rất tốt cho việc thải độc thận và tăng cường chức năng thận:

1. Dưa chuột giúp thải độc thận

Theo thông tin đăng trên trang TOI, giữ đủ nước cho cơ thể là rất quan trọng đối với sức khỏe thận. Dưa chuột có thể hỗ trợ cải thiện chức năng thận nhờ hàm lượng nước cao (95% là nước), giúp thanh lọc cơ thể và hỗ trợ loại bỏ độc tố, các chất thải từ thận, chẳng hạn như creatinine và axit uric… đặc biệt là qua đường tiểu. Ngoài ra, dưa chuột còn chứa một lượng nhỏ citrate, một chất có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận.

Dưa chuột là một trong những loại rau củ ít calo nhất. Bạn có thể thêm dưa chuột vào salad hoặc pha nước ngâm dưa chuột để cải thiện mức độ hydrat hóa, có thể ăn thoải mái mà không cần lo lắng về mục tiêu giảm cân.

Tuy nhiên, người có vấn đề về thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ nhiều dưa chuột vì hàm lượng kali cao có thể gây bất lợi cho một số trường hợp.

Dưa chuột hỗ trợ thải độc thận, giúp tăng cường chức năng thận.

2. Chanh vàng

Chanh vàng có thể hỗ trợ cải thiện chức năng thận, thải độc thận, đặc biệt là trong việc ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị sỏi thận, nhờ vào hàm lượng axit citric cao. Hàm lượng vitamin C và axit citric cao trong chanh có khả năng hòa tan các tinh thể muối và khoáng chất, giúp làm giảm kích thước sỏi và hỗ trợ quá trình tống sỏi ra ngoài, cụ thể:

- Ngăn ngừa sỏi thận: Axit citric trong chanh có thể ngăn chặn sự hình thành sỏi thận bằng cách liên kết với các tinh thể canxi oxalate, ngăn chúng kết tinh thành sỏi.

- Hỗ trợ làm tan sỏi: Axit citric giúp hòa tan các tinh thể muối và khoáng chất, từ đó làm giảm kích thước sỏi và hỗ trợ quá trình loại bỏ sỏi ra khỏi cơ thể.

- Thải độc và thanh lọc thận: Nước chanh giúp tăng cường quá trình bài tiết, loại bỏ các chất độc và cặn bã ra khỏi thận (thải độc thận), giúp thận hoạt động hiệu quả hơn.

- Cân bằng pH nước tiểu: Nước chanh có thể giúp cân bằng độ pH của nước tiểu, tạo môi trường ít thuận lợi cho sự hình thành sỏi.

Vắt nước cốt chanh tươi vào nước hoặc trà, là một cách đơn giản để tận dụng những lợi ích này. Sử dụng thường xuyên cũng có thể giúp giảm nồng độ axit uric, một chất có thể góp phần gây áp lực lên thận khi nồng độ axit uric tăng cao.

Nên uống nước chanh pha loãng, tránh uống quá nhiều nước chanh đặc hoặc uống khi đói, có thể gây kích ứng dạ dày. Tuy nhiên, những người có bệnh lý về thận hoặc dạ dày nhạy cảm nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa chanh vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Chanh vàng có thể hỗ trợ cải thiện chức năng thận, thải độc thận...

3. Rau mùi tây

Loại thảo mộc này giúp cải thiện chức năng thận nhờ đặc tính lợi tiểu và chống oxy hóa (giúp giảm căng thẳng oxy hóa, điều này rất quan trọng đối với các bệnh về thận). Nó có thể giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận và bảo vệ thận khỏi tổn thương, cụ thể:

- Lợi tiểu: Rau mùi tây có đặc tính lợi tiểu tự nhiên, giúp cơ thể tăng sản xuất nước tiểu và loại bỏ chất thải, giảm áp lực lên thận.

- Chống oxy hóa: Các chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid và vitamin C trong rau mùi tây giúp bảo vệ thận khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra.

- Chống viêm: Rau mùi tây có thể giúp giảm viêm, một yếu tố nguy cơ của bệnh thận.

- Giảm huyết áp: Rau mùi tây có thể giúp hạ huyết áp, một yếu tố nguy cơ khác của bệnh thận.

- Ngăn ngừa sỏi thận: Đặc tính chống viêm và lợi tiểu của rau mùi tây có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận.

Một nghiên cứu năm 2024 cho thấy, rau mùi tây có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa, cải thiện các dấu ấn sinh học chuyển hóa, tăng cường chức năng thận và ức chế sự phát triển của nhiều chủng vi khuẩn và nấm.

Loại thảo mộc này cũng có tiềm năng trong việc ngăn ngừa và kiểm soát các rối loạn liên quan đến thận, nhiễm trùng và các tình trạng mạn tính khác liên quan đến tổn thương oxy hóa và viêm.

Rau mùi có thể giúp thải độc thận, giảm nguy cơ hình thành sỏi thận và bảo vệ thận khỏi tổn thương...

Cách sử dụng:

- Trong nấu ăn: Có thể thêm rau mùi tây vào các món ăn hàng ngày để tăng hương vị và tận dụng lợi ích của nó.

- Dùng dưới dạng trà rau mùi tây: Ngâm rau mùi tây trong nước sôi, sau đó uống nước này để giúp thanh lọc thận.

- Nước ép: Kết hợp rau mùi tây với các loại rau củ khác để tạo ra các loại nước ép tốt cho thận.

Lưu ý, mặc dù rau mùi tây có thể mang lại nhiều lợi ích cho thận, nhưng nó không phải là thuốc chữa bệnh. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì về thận, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng rau mùi tây; nên sử dụng rau mùi tây một cách điều độ và kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và hạn chế các chất kích thích để đạt hiệu quả tốt nhất.