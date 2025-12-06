Đắp hành tây lên chân có thực sự thải độc cơ thể?

Mạng xã hội liên tục xuất hiện các xu hướng chăm sóc sức khỏe mới mỗi ngày, hứa hẹn sẽ như "cuộc cách mạng" đối với cơ thể và tâm trí, từ thải độc với nước ép đến kỹ thuật chăm sóc da bằng cách vỗ nhẹ các đầu ngón tay lên bề mặt da.

Vài tháng trước, một nhà sáng tạo nội dung tại Mỹ thu hút chú ý khi đăng video khẳng định đắp hành tây lên bàn chân trước khi ngủ có thể "thải độc toàn cơ thể" chỉ sau một đêm. Người này còn cho rằng cách làm giúp giảm viêm, giảm đau nhức, cải thiện đường ruột và tăng cường miễn dịch, đồng thời khuyến khích thực hiện hằng ngày để "cảm nhận sự thay đổi rõ rệt".

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những tuyên bố này không có cơ sở khoa học.

Ảnh: Times of India

Không có bằng chứng đắp hành tây lên chân giúp thải độc

Bác sĩ Jagadish Hiremath, chuyên gia sức khỏe cộng đồng tại Ấn Độ, nói với Indian Express, không có nghiên cứu nào chứng minh đặt hành tây dưới lòng bàn chân mang lại tác dụng thải độc hay cải thiện chức năng nội tạng. "Làn da là hàng rào bảo vệ, không dễ để các hợp chất thực vật hay phân tử từ thực phẩm đi vào bên trong", ông nói.

Theo bác sĩ Hiremath, hành tây chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất lưu huỳnh có lợi cho sức khỏe khi được ăn vào, nhưng việc đắp lên da, đặc biệt dưới lòng bàn chân, hoàn toàn không mang lại tác dụng thải độc hay chống viêm cho cơ thể. Khái niệm "thải độc qua da" phần nhiều là một quan niệm sai lầm hơn thực tế y khoa.

"Cơ thể con người có cơ chế thanh lọc tự nhiên thông qua gan, thận, phổi và chính làn da dưới dạng mồ hôi, nhưng không phải bằng cách hấp thụ thực phẩm nhờ tiếp xúc ngoài da", bác sĩ cho biết.

Không có cơ chế nào kết nối việc đắp hành tây với đường ruột và miễn dịch

Theo bác sĩ Hiremath, không tồn tại cơ chế sinh học cho thấy việc đặt thực vật lên da có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột hay hệ miễn dịch. Những lợi ích sức khỏe từ hành tây chỉ xuất hiện khi cơ thể tiêu hóa, hấp thụ và chuyển hóa chất dinh dưỡng bên trong.

"Việc chỉ đặt hành dưới lòng bàn chân không thể tạo ra bất kỳ sự hấp thụ đáng kể nào để thay đổi hệ vi khuẩn đường ruột hay hoạt động miễn dịch", bác sĩ khẳng định.

Phân biệt mẹo dân gian vô hại và thông tin sai lệch

Bác sĩ Hiremath nhận định các xu hướng "thải độc tự nhiên" hay mẹo chữa bệnh cấp tốc thường phổ biến vì hứa hẹn giải pháp đơn giản cho các vấn đề sức khỏe phức tạp. Nhiều người tìm đến biện pháp tự nhiên, nhưng nội dung lan truyền có thể khiến ranh giới giữa mẹo vô hại và tuyên bố sai lệch trở nên mờ nhạt.

Cách đánh giá an toàn nhất là kiểm chứng thông tin bằng cơ sở khoa học hoặc khuyến nghị từ nguồn y khoa đáng tin cậy. Những mẹo dân gian vô hại - như dùng nguyên liệu tự nhiên chăm sóc da hay làm dịu cổ họng - nhìn chung không đáng lo nếu chúng không gây hại. Tuy nhiên, bất cứ điều gì hứa hẹn có thể "thải độc", "tái thiết lập" hay "chữa lành" cơ thể chỉ trong một đêm đều đáng ngờ.