Người đàn ông tăng vọt huyết áp vì thói quen nhúng rau khi ăn lẩu

Bác sĩ gia đình Trần Tâm Mi (Trung Quốc) chia sẻ trường hợp một bệnh nhân 50 tuổi có tiền sử cao huyết áp, từng kiểm soát bệnh khá tốt nhờ uống thuốc đều đặn và ăn rau mỗi ngày theo lời khuyên của bác sĩ. Thế nhưng gần đây, huyết áp của ông bất ngờ tăng mạnh.

Các chỉ số trước đây của ông luôn ổn định ở mức 120 mmHg nhưng trong lần tái khám, lại tăng lên 150 mmHg. Điều khiến bác sĩ bất ngờ là bệnh nhân khẳng định không hề bỏ thuốc hay thay đổi thói quen ăn uống lành mạnh. Sau khi hỏi kỹ và phân tích thói quen sinh hoạt gần đây của người bệnh, bác sĩ mới phát hiện nguyên nhân nằm ở cách ông ăn rau khi dùng lẩu.

Rau nhúng lẩu hút nhiều chất béo, muối từ nước dùng. Ảnh: Ban Mai

Do trời lạnh, bệnh nhân thích thưởng thức đồ nóng nên thường xuyên nhúng rau trực tiếp vào nồi lẩu rồi ăn ngay. Dù ông không uống nước dùng - phần có vị mặn nhất nhưng rau vẫn hút rất nhiều natri từ nước lẩu. Điều này khiến lượng muối ông tiêu thụ hằng ngày tăng đột ngột mà bản thân không nhận ra. Chính thói quen tưởng chừng vô hại đó đã khiến huyết áp của ông mất kiểm soát.

Bác sĩ Trần cho biết nhiều người khi ăn lẩu thường không cảm thấy nước dùng quá mặn nhưng thực tế hàm lượng natri rất cao. Với bệnh nhân cao huyết áp, bác sĩ luôn khuyến khích ăn nhiều rau vì rau chứa kali giúp điều hòa huyết áp. Tuy nhiên, nếu rau ngấm nước lẩu nhiều muối thì tác dụng này sẽ giảm, thậm chí còn gây phản tác dụng. Sau khi xác định được vấn đề, bác sĩ khuyên bệnh nhân nên chuẩn bị một bát nước ấm để chần lại rau sau khi nhúng lẩu, giúp giảm bớt lượng muối bám trên rau. Sau một thời gian thực hiện, huyết áp của ông đã trở lại bình ổn.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng đang vào mùa ăn lẩu, hai nhóm người đặc biệt phải cẩn trọng là người cao huyết áp và mắc bệnh thận.

Với người cao huyết áp: Natri dư thừa làm tăng áp lực trong mạch máu, khiến thuốc kiểm soát huyết áp giảm tác dụng. Huyết áp dao động mạnh có thể dẫn đến tai biến nguy hiểm.

Với bệnh nhân thận: Thận suy yếu không thể đào thải lượng muối dư, dẫn đến phù nề, tăng huyết áp và đẩy nhanh tiến trình suy thận.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo hai nhóm người trên khi ăn lẩu cần tuyệt đối tránh uống nước dùng và với bất kỳ thực phẩm nào dễ hút nước lẩu - đặc biệt là rau, các loại nấm, đậu phụ, viên thả lẩu - đều nên chần lại qua nước ấm trước khi ăn. Việc này giúp giảm đáng kể lượng muối nạp vào cơ thể, từ đó bảo vệ sức khỏe trong những bữa ăn mùa lạnh.