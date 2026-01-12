Thực phẩm bẩn có thể gây ra những bệnh ung thư nào?

Khi ăn phải thực phẩm bẩn, chúng ta có thể gặp phải đau bụng, nôn mửa, đi ngoài...Trong những trường hợp nặng, ngộ độc thực phẩm có thể dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, việc thường xuyên sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư đường ruột, đồng thời kéo theo nguy cơ mắc nhiều loại ung thư khác. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn gây ra nhiều hệ lụy như chi phí điều trị, viện phí tăng cao, mất thời gian lao động của người bệnh và người thân, giảm khả năng làm việc.

Thực phẩm bẩn có thể bắt nguồn từ gia súc, gia cầm bị bệnh hoặc thủy sản sống trong môi trường nước bị ô nhiễm. Các loại rau, củ, quả được bón quá nhiều phân hóa học, sử dụng thuốc trừ sâu không được phép hoặc sử dụng không đúng liều lượng, không bảo đảm thời gian cách ly.

Việc sử dụng các chất kích thích tăng trưởng, thuốc kháng sinh không kiểm soát cũng là nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm. Thậm chí sử dụng các loại thực phẩm nhiễm bệnh, ôi thối, mốc để chế biến thức ăn... gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe trong đó có ung thư.

1. Thực phẩm bẩn do chế biến không đúng cách

Quá trình giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm, thu hoạch lương thực, rau, quả không tuân thủ đúng quy định vệ sinh.

Việc sử dụng phụ gia thực phẩm không đúng quy định của Bộ Y tế cũng gây nguy hại đến sức khỏe người ăn như;

- Dùng chung dao, thớt cho thực phẩm sống và chín;

- Sử dụng khăn bẩn để lau dụng cụ ăn uống;Bàn chế biến, bàn ăn và dụng cụ ăn uống bị nhiễm bẩn;

- Không rửa tay trước khi chế biến thực phẩm, đặc biệt là khi chuẩn bị thức ăn cho trẻ em.

- Người trực tiếp chế biến thực phẩm đang mắc các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, đau bụng, nôn, sốt, ho hoặc nhiễm trùng ngoài da.

- Thực phẩm và dụng cụ ăn uống được rửa bằng nguồn nước nhiễm bẩn.

- Thực phẩm nấu chưa chín hoặc không được đun lại trước khi ăn.

Thường xuyên sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

2. Thực phẩm bẩn do bảo quản không đúng cách

- Sử dụng các dụng cụ bằng sành sứ, sắt tráng men, nhựa tái sinh bị nhiễm chì để chứa đựng thực phẩm.

- Thức ăn để qua đêm hoặc bày bán cả ngày ở nhiệt độ thường; không được đậy kín, tạo điều kiện cho bụi bẩn, côn trùng, ruồi nhặng và các loài gặm nhấm tiếp xúc gây ô nhiễm.

- Thực phẩm không được bảo quản đủ lạnh hoặc đủ nóng khiến vi khuẩn tiếp tục sinh sôi, phát triển.

3. Thực phẩm bẩn có thể gây ra những bệnh ung thư nào?

Việc sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn trong thời gian dài làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư đường ruột và nhiều loại ung thư khác, cụ thể như:

Ung thư dạ dày – thực quản

Một số hóa chất dùng để tẩy trắng, bảo quản thực phẩm hoặc tồn dư trong chăn nuôi có thể gây tổn thương đường tiêu hóa, niêm mạc ruột, dẫn đến viêm loét dạ dày – ruột và nguy hiểm hơn là ung thư dạ dày. Các chất này còn có thể làm tổn thương mao mạch, gây cản trở quá trình hấp thụ và tiêu hóa chất dinh dưỡng của cơ thể.

Ung thư đại trực tràng

Các chất tăng trọng, tạo nạc trong thịt lợn, chất kích thích tăng trưởng, cùng với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ ung thư. Đặc biệt, các thực phẩm lên men, thực phẩm muối và chế biến sẵn như thịt muối, dưa muối, cà muối, cá muối, thịt hun khói, xúc xích, xì dầu… chứa nhiều chất bảo quản, làm tăng tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng.

Ung thư gan

Các hóa chất độc hại, vi khuẩn, virus, nấm mốc từ thực phẩm bẩn khi xâm nhập vào cơ thể sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp tấn công gan, kích hoạt quá mức tế bào Kupffer, gây viêm và phá hủy tế bào gan, dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư gan. Đây là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất của hệ tiêu hóa.

Ung thư tủy

Việc tích tụ lâu ngày các hóa chất, thuốc tồn dư từ thực phẩm bẩn trong cơ thể có thể gây mục xương, ung thư tủy, làm giảm hồng cầu, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe.

Ung thư vòm họng

Ngoài yếu tố lối sống, việc sử dụng thực phẩm lên men, thực phẩm bị nấm mốc, tồn dư hóa chất độc hại và thuốc trừ sâu cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư vòm họng.

Ngoài những bệnh ung thư nêu trên, thực phẩm bẩn còn là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư và bệnh lý nguy hiểm khác.

Tóm lại, vệ sinh an toàn thực phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe con người. Việc không bảo đảm an toàn thực phẩm gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, từ các bệnh cấp tính, mạn tính cho đến tử vong. Những thiệt hại đối với cá nhân bao gồm chi phí khám chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, chi phí chăm sóc người bệnh và mất thu nhập do phải nghỉ làm.

Vì vậy, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Chất lượng thực phẩm an toàn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe con người, phòng ngừa và kiểm soát các nguy cơ gây hại, hạn chế những bệnh nguy hiểm như ung thư, cao huyết áp, tiểu đường. Điều này đòi hỏi các nhà sản xuất, kinh doanh và người chế biến thực phẩm phải có lương tâm, trách nhiệm và nhận thức đúng đắn để tạo ra, cung ứng những sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng, góp phần xây dựng một xã hội an toàn và bảo đảm an ninh sức khỏe cộng đồng.