Hối hận muộn màng của người phụ nữ mắc ung thư giai đoạn 4

Hôm 29/9, Jessica Farrington, 45 tuổi, chia sẻ một bức ảnh kèm thông điệp xúc động trên TikTok, kể lại hành trình sức khỏe.

"Cơ thể tôi đã âm thầm cảnh báo từ lâu, trước khi lên tiếng dữ dội", người phụ nữ sống ở bang Texas nói. "Ban đầu chỉ là những dấu hiệu rất nhỏ: mệt mỏi - tôi nghĩ do bận rộn làm mẹ; đổ mồ hôi ban đêm - tôi cho rằng là do nội tiết; ngứa da - tôi đổ lỗi cho nước sinh hoạt hoặc nước xả vải; hạch sưng - tôi nghĩ rồi nó cũng tự hết".

Jessica đã phớt lờ mọi dấu hiệu, tự thuyết phục bản thân đó chỉ là do căng thẳng, thiếu ngủ hay nhịp sống bình thường. "Nhưng thực ra, những tiếng thì thầm đó là cách cơ thể đang cố gắng báo hiệu một điều nghiêm trọng hơn", cô nói.

Giờ đây, khi nhìn lại, Jessica nhận ra những "thay đổi tinh tế" đó chính là dấu hiệu đầu tiên của u lympho nang không Hodgkin, căn bệnh mà cô được chẩn đoán mắc phải vào tháng 3/2025. Thời điểm được chẩn đoán, cô đã ở giai đoạn 4.

Theo Cleveland Clinic, u lympho nang là một loại ung thư phát triển chậm, có thể xuất hiện ở các hạch bạch huyết, tủy xương và các cơ quan khác. Những triệu chứng có thể bao gồm sốt, đổ mồ hôi, ớn lạnh, mệt mỏi, sụt cân không rõ nguyên nhân và sưng không đau ở cổ, nách hoặc bẹn.

Jessica Farrington hiện chiến đấu với căn bệnh u lympho nang không Hodgkin. Ảnh: TikTok Jessica Farrington

"Tôi ước mình đã lắng nghe sớm hơn", cô nói. "Đó là lý do tôi chia sẻ câu chuyện này - không phải để bạn sợ hãi, mà để nhắc bạn rằng: cơ thể rất thông minh. Nếu có điều gì đó bất thường, đừng bỏ qua. Đừng chờ đến khi nó 'gào thét' giống như tôi. Việc lắng nghe cơ thể có thể cứu mạng sống của bạn".

Trong một video khác, Jessica cho biết chi tiết về những diễn biến trước khi chẩn đoán bệnh. Cô nói khi phát hiện một khối u nhỏ dưới cánh tay, cô mới đi khám. "Ban đầu nó chỉ là một khối u cứng bằng hạt đậu", cô giải thích trong phần bình luận. "Sau đó, một vài khối u khác xuất hiện thành từng cụm ở cùng khu vực".

Jessica cho biết bác sĩ đã yêu cầu cô chụp nhũ ảnh và siêu âm hạch bạch huyết ở nách. Kết quả cho thấy có điều "đáng ngờ", vì vậy họ đã tiến hành sinh thiết và cuối cùng cô được chẩn đoán ung thư.

Từ sau chẩn đoán, Jessica đã tận dụng mạng xã hội để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phát hiện bệnh sớm và khuyến khích mọi người chú ý đến sức khỏe.

"Cơ thể bạn luôn cố gắng gửi đi một thông điệp nào đó", cô khẳng định. "Hãy lắng nghe và luôn đi khám bác sĩ nếu có điều gì khiến bạn lo lắng".

Chia sẻ với People, Jessica cho hay cô cảm thấy việc nâng cao nhận thức và mở ra những cuộc thảo luận về các triệu chứng này rất quan trọng. "Bởi chúng rất dễ bị bỏ qua, dễ bị xem nhẹ, do thường trùng lặp với dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe khác", cô nói.