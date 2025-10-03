Người đàn ông mắc ung thư dạ dày vì thói quen ăn 4 loại thực phẩm này trong tủ lạnh

Trang Sohu đưa tin, ông Lý (56 tuổi) ở Trung Quốc vừa được chẩn đoán ung thư dạ dày. Cầm kết quả sinh thiết trên tay, ông run run nói: “Bác sĩ, tôi không hút thuốc, không uống rượu, sao lại bị ung thư dạ dày?”.

Được biết, ông Lý là chủ một cửa hàng tạp hóa trong khu dân cư, suốt nhiều năm mỗi ngày đều dậy từ 4 giờ sáng để nhập hàng, bữa tối thì qua loa vài miếng đồ ăn thừa trong tủ lạnh. Chỉ đến khi xuất hiện tình trạng đầy bụng kéo dài, đi ngoài ra máu, ông mới chịu nghe lời gia đình đi nội soi dạ dày. Kết quả khiến cả nhà bàng hoàng: ung thư biểu mô tuyến dạ dày mức độ trung bình, vị trí hang vị.

Bác sĩ điều trị vừa lắc đầu vừa chỉ vào những bức ảnh chụp từ chiếc tủ lạnh của ông: “Đĩa củ cải muối để 28 ngày, hộp cá nấu nước dùng hâm đi hâm lại 3 lần, bó rau cải đã héo úa, bánh bao mốc meo… Những thói quen tưởng là tiết kiệm này lại đang nuôi dưỡng tế bào ung thư”.

Ảnh minh họa.

Tủ lạnh không phải “két sắt an toàn”

Theo Trung tâm Ung thư Quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ mắc ung thư dạ dày đứng thứ 5 trong các loại ung thư phổ biến, với khoảng 480.000 ca mới mỗi năm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo: Khoảng 30% ung thư dạ dày có liên quan trực tiếp đến việc ăn thực phẩm chứa nitrit, độc tố aflatoxin và các chất gây ung thư khác.

Nhiệt độ thấp trong tủ lạnh chỉ làm chậm quá trình hư hỏng chứ không thể tiêu diệt độc tố đã hình thành. Ngăn mát 4°C chỉ ức chế vi khuẩn, không loại bỏ chất độc. Ngăn đá -18°C giúp bảo quản lâu nhưng việc rã đông – cấp đông nhiều lần phá hủy cấu trúc tế bào, tạo điều kiện độc chất thấm nhanh hơn.

4 loại thực phẩm để lâu trong tủ lạnh dễ sinh độc tố

1. Rau lá xanh

Các loại rau như cải, rau muống, cải bó xôi chứa nhiều nitrat. Khi bảo quản lạnh quá 3 ngày, nitrat dễ bị vi khuẩn chuyển hóa thành nitrit – tiền chất của nitrosamine (chất gây ung thư).

Nghiên cứu cho thấy cải bó xôi để tủ 7 ngày có lượng nitrit vượt chuẩn an toàn gấp 2,3 lần. Khuyến cáo nên ăn rau lá xanh ngay sau khi mua và bảo quản lạnh không quá 2 ngày. Rửa sạch rau dưới vòi nước chảy trong 30 giây trước khi nấu để loại bỏ hơn 60% nitrat.

2. Thịt rã đông nhiều lần

Mỗi lần rã đông, số lượng vi khuẩn tăng thêm 15%–20%. Quá trình này còn phá hủy cấu trúc sợi thịt, giải phóng nhiều propanal (chất gây ung thư mạnh).

Các thí nghiệm đã phát hiện ra rằng một miếng thịt lợn rã đông 3 lần liên tục chứa hàm lượng propionaldehyde cao gấp 8 lần thịt tươi. Nên cấp đông thịt thành từng phần tùy theo khẩu phần để tránh việc rã đông nhiều lần. Nấu thịt càng sớm càng tốt sau khi rã đông và không đông lạnh lại.

3. Thực phẩm giàu tinh bột bị mốc

Bánh bao, bánh mì khi mốc dù đã cắt bỏ phần hỏng vẫn còn nguy cơ chứa aflatoxin – chất độc được coi là mạnh gấp 68 lần asen, chỉ 1 mg cũng có thể gây ung thư.

Khuyến cáo không nên bảo quản thực phẩm giàu tinh bột trong tủ lạnh quá 5 ngày và loại bỏ ngay lập tức nếu bị mốc. Bảo quản trong màng bọc thực phẩm để hạn chế tiếp xúc với không khí.

4. Dưa muối, rau củ muối chua để quá lâu

Nồng độ nitrit trong dưa muối tự làm đạt đỉnh sau 15 ngày ngâm và sau đó giảm dần. Tuy nhiên, nếu để lạnh hơn một tháng, nồng độ nitrit sẽ tăng trở lại và kết hợp với các sản phẩm phân hủy protein để tạo thành nitrosamine. Nên chờ 20 ngày trước khi ăn dưa muối, hạn chế tiêu thụ dưới 50 gram mỗi lần và kết hợp với các loại trái cây giàu vitamin C (như cam và kiwi) để ngăn chặn quá trình tổng hợp nitrosamine.

Tủ lạnh không phải là “két sắt vạn năng”, nhưng nếu biết dọn dẹp, phân loại, kiểm soát nhiệt độ và kết hợp chế độ ăn hợp lý, bạn hoàn toàn có thể biến nó thành trợ thủ đắc lực trong hành trình phòng chống ung thư.