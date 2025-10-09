Nhiều người bị quầng thâm mắt mà không biết đây có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm

Khi bạn thường xuyên thấy vùng da dưới mắt thâm quầng, ngay cả sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ, điều này có thể phản ánh các vấn đề tiềm ẩn bên trong cơ thể.

Trong một số trường hợp, quầng thâm này có thể liên quan đến rối loạn chức năng thận hoặc gan, tuần hoàn máu kém, thay đổi nội tiết tố hoặc rối loạn tiêu hóa.

1. Suy thận

Quầng thâm dưới mắt thường khiến khuôn mặt trông mệt mỏi và thiếu sức sống. Y học cổ truyền cho rằng, chức năng thận yếu là nguyên nhân góp phần gây khô và xỉn màu da, đặc biệt là vùng da dưới mắt.

Khi thận hoạt động không hiệu quả, độc tố có thể tích tụ trong cơ thể, dẫn đến tình trạng ứ nước và thay đổi sắc tố quanh vùng mắt. Theo thời gian, tình trạng này có thể gây ra quầng thâm mãn tính.

Tuy nhiên, không phải tất cả quầng thâm dưới mắt đều là dấu hiệu của bệnh thận. Chúng cũng có thể xuất hiện do căng thẳng, làm việc quá sức hoặc ngủ không điều độ. Căng thẳng tinh thần, lo lắng kéo dài có thể làm giảm lưu lượng máu khả năng cung cấp oxy cho vùng da mỏng manh này, khiến tình trạng thâm nám trở nên trầm trọng hơn.

Các yếu tố môi trường như ô nhiễm, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và hút thuốc có thể gây tổn thương da và góp phần gây ra sắc tố. Các quy trình chăm sóc da bao gồm làm sạch nhẹ nhàng, dưỡng ẩm và thỉnh thoảng sử dụng các sản phẩm làm mát hoặc giàu chất chống oxy hóa cũng có thể giúp giảm thiểu sự xuất hiện của quầng thâm.

Để hỗ trợ sức khỏe thận và giảm quầng thâm mắt, điều cần thiết là uống đủ nước, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng hiệu quả. Một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên cũng có thể cải thiện tuần hoàn máu duy trì nguồn năng lượng tích cực.

2. Các bệnh về gan

Sự xuất hiện của quầng thâm dưới mắt đôi khi có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe gan. Gan yếu có thể gặp khó khăn trong việc lọc độc tố khỏi máu, dẫn đến da xỉn màu và không đều màu.

Các nghiên cứu cho thấy, khoảng 1/5 số người mắc bệnh gan có tình trạng thâm quầng dưới mắt. Khi gan bị viêm hoặc nhiễm mỡ, nó có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và cung cấp oxy cho các mô, khiến mắt trông bị mệt mỏi và thâm quầng.

Ngoài ra, chức năng gan kém có thể dẫn đến tình trạng giữ nước, thay đổi lưu thông máu, mất cân bằng nội tiết tố và thiếu hụt chất dinh dưỡng, có thể khiến bọng mắt lớn hơn, thâm quầng và luôn trong tình trạng mệt mỏi.

Việc hỗ trợ sức khỏe gan thông qua chế độ ăn uống cân bằng, cung cấp đủ nước, hạn chế uống rượu và khám sức khỏe định kỳ có thể giúp giảm quầng thâm và cải thiện sức khỏe làn da.

Nếu nghi ngờ mắc bệnh gan, bạn cần đến bệnh viện để được khám và tư vấn. Bên cạnh việc điều trị y tế, người bệnh nên tập trung vào việc thay đổi chế độ ăn uống và lối sống để hỗ trợ phục hồi gan.

Ăn đủ protein - chẳng hạn như trứng, cá, thịt nạc và sữa sẽ giúp gan tái tạo các tế bào bị tổn thương. Ăn các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như trái cây, rau củ, trà xanh có thể bảo vệ tế bào gan và giảm stress oxy hóa, đồng thời duy trì đủ nước hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên.

Giảm việc uống rượu bia, tránh ăn thực phẩm chế biến sẵn và duy trì hoạt động thể chất cũng có thể hỗ trợ quá trình giải độc và cải thiện sức khỏe da.

Chẩn đoán sớm và chăm sóc thường xuyên có thể giúp đảo ngược tình trạng rối loạn chức năng gan nhẹ và giảm quầng thâm theo thời gian.

3. Kinh nguyệt không đều, mất cân bằng nội tiết tố

Đối với phụ nữ, quầng thâm mắt cũng có thể liên quan đến mất cân bằng nội tiết tố hoặc kinh nguyệt không đều.

Khi kinh nguyệt bị chậm, gây đau, lưu lượng máu có thể bị hạn chế, làm giảm oxy và chất dinh dưỡng cung cấp cho da mặt. Kết quả là, mắt có thể trông trũng sâu, mệt mỏi và lão hóa sớm.

Nếu các vấn đề kinh nguyệt trở nên nghiêm trọng, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ phụ khoa để loại trừ các bệnh lý tiềm ẩn như thiếu máu hoặc mất cân bằng nội tiết tố.

Kiểm soát căng thẳng, duy trì lịch ngủ đều đặn và đảm bảo chế độ ăn giàu sắt, vitamin B12 và folate có thể giúp cải thiện lưu thông máu và màu da. Uống trà thảo mộc, tập thể dục vừa phải và uống đủ nước cũng có thể hỗ trợ cân bằng nội tiết tố và giảm quầng thâm theo thời gian.

4. Viêm dạ dày mãn tính

Quầng thâm mắt đôi khi liên quan đến các vấn đề tiêu hóa, đặc biệt là viêm dạ dày mãn tính. Khi niêm mạc dạ dày bị viêm nhiều lần, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng, dẫn đến mệt mỏi và da mặt nhợt nhạt hoặc xỉn màu. Tiêu hóa kém và thói quen ăn uống không điều độ có thể làm suy yếu khả năng xử lý thức ăn hiệu quả của dạ dày, gây tích tụ độc tố, phản ánh lên da, đặc biệt là vùng da dưới mắt.

Người bị viêm dạ dày mãn tính nên áp dụng chế độ ăn uống cân bằng, nhẹ nhàng và tránh các chất kích thích như đồ ăn cay, nhiều dầu mỡ hoặc đồ ăn có tính axit. Ăn nhiều bữa nhỏ có thể giúp ổn định tiêu hóa.

Khi tình trạng dạ dày được cải thiện, khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng cũng được tăng cường và quầng thâm có thể dần mờ đi. Việc giải quyết căng thẳng cũng rất quan trọng, vì căng thẳng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm dạ dày và làm chậm quá trình phục hồi.

Cách điều trị quầng thâm dưới mắt

Việc điều trị quầng thâm mắt phụ thuộc vào nguyên nhân gốc rễ. Trong hầu hết các trường hợp, việc cải thiện lối sống có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể. Đảm bảo ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và duy trì tư duy tích cực là những bước đầu tiên cần thiết.

Chế độ ăn giàu trái cây, rau củ, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt hỗ trợ làn da khỏe mạnh và chức năng các cơ quan. Tập thể dục thường xuyên, bao gồm đi bộ, yoga hoặc bơi lội, giúp cải thiện lưu thông máu và cung cấp oxy cho các mô trên khuôn mặt.

Nếu quầng thâm vẫn kéo dài hoặc xuất hiện kèm theo các triệu chứng bất thường khác như sưng tấy, mệt mỏi hoặc các vấn đề tiêu hóa, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được chẩn đoán và điều trị thích hợp.