Ăn uống lành mạnh theo cách này, người phụ nữ bị ung thư gan

Bác sĩ Lưu Bác Nhân, chuyên gia dinh dưỡng và y học chức năng tại Đài Loan, vừa chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về trường hợp một nữ bệnh nhân có sức khỏe tốt và lối sống lành mạnh. Bà không thường xuyên uống rượu và không mắc viêm gan B hay C. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện để điều trị chứng khó tiêu, bà đã nhận được kết quả bất ngờ: ung thư gan giai đoạn muộn di căn sang phổi.

Khi tìm hiểu kỹ thói quen sinh hoạt, bác sĩ phát hiện bà có niềm yêu thích đặc biệt với bơ đậu phộng. Trong suốt hơn 20 năm, bữa sáng gần như ngày nào cũng là bánh mì nướng phết bơ đậu phộng. Bác sĩ Lưu nhận định, khả năng cao nguyên nhân đến từ việc ăn loại bơ đậu phộng bị nhiễm độc tố aflatoxin (độc tố vi nấm mốc thường xuất hiện trong đậu phộng hư hỏng) trong thời gian dài.

Ảnh minh họa.

Đậu phộng chứa nhiều acid béo không bão hòa tốt cho tim mạch. Thế nhưng, khi bị mốc, chúng có thể sinh ra aflatoxin – chất đã được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm “chất gây ung thư bậc 1”, liên quan trực tiếp đến ung thư gan, thận và dạ dày.

Bác sĩ Lưu khuyến cáo, người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm chế biến mới, đảm bảo vệ sinh. Nếu thích ăn đậu phộng, hãy chọn đậu phộng tươi còn nguyên vỏ để giảm nguy cơ nhiễm aflatoxin.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Bệnh viện Hồng Kông, ung thư gan giai đoạn đầu thường khó phát hiện, nhưng khi khối u lớn dần, người bệnh có thể xuất hiện 7 triệu chứng điển hình sau:

- Đau tức hoặc khó chịu vùng hạ sườn phải.

- Đau vai phải do gan phình to kích thích dây thần kinh cơ hoành.

- Chán ăn, sụt cân, buồn nôn, mệt mỏi.

- Có khối cứng vùng bụng trên.

- Da và mắt chuyển sang màu vàng, ngứa da (do tắc nghẽn đường mật gây vàng da).

- Nước tiểu sẫm màu, phân bạc màu.

- Bụng chướng, tích nước.