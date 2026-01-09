9 dấu hiệu ung thư phổi giai đoạn đầu thường bị bỏ qua

Ung thư phổi là gì?

Ung thư phổi là tình trạng các tế bào ác tính phát triển không kiểm soát trong mô phổi, hình thành khối u và có khả năng xâm lấn, di căn sang các cơ quan khác như não, xương, gan.

Ung thư phổi được chia thành hai nhóm chính:

Ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC): chiếm khoảng 80–85% các trường hợp.

Ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC): ít gặp hơn nhưng tiến triển nhanh và ác tính cao.

Ung thư phổi nguy hiểm thế nào?

Ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh ung thư. Tỷ lệ sống sót phụ thuộc rất lớn vào thời điểm phát hiện bệnh.

Phát hiện ở giai đoạn sớm khả năng điều trị hiệu quả cao, thời gian sống kéo dài. Phát hiện ở giai đoạn muộn điều trị chủ yếu nhằm kéo dài sự sống và giảm triệu chứng.

9 dấu hiệu ung thư phổi giai đoạn đầu

Dấu hiệu ung thư phổi

Ho kéo dài

Ho có thể là do bị cảm lạnh hoặc nhiễm trùng đường hô hấp, thường hết sau 1 - 2 tuần, tuy nhiên nếu ho kéo dài lâu ngày không khỏi thì không loại trừ khả năng người đó mắc ung thư phổi. Cần đi kiểm tra phổi càng sớm càng tốt bằng cách chụp X-quang kết hợp với những xét nghiệm khác để xác định nguyên nhân gây ho.

Đau tức ngực

Ngoài triệu chứng đau ở vùng ngực, ngoài ra bệnh nhân còn có thể bị đau ở lưng hoặc vai, đau liên tục, âm ỉ hoặc thỉnh thoảng mới đau. diễn ra trong một vùng nào đó hay lan tỏa trên toàn bộ khoang ngực. Đau ngực trong ung thư phổi có thê là do khối u xâm lấn rộng hoặc đã di căn hạch gây chèn ép các cơ quan trong khoang ngực.

Khàn tiếng không hồi phục

Ung thư phổi có thể làm thay đổi giọng nói của người bệnh, giọng của họ trở nên trầm hoặc khàn hơn so với trước đó. Đôi khi khàn tiếng cũng là dấu hiệu của một đợt cảm lạnh thông thường nhưng sẽ dần biến mất sau thời gian ngắn.

Nếu khàn tiếng trên 2 tuần là dấu hiệu cảnh báo bất thường. Trong ung thư phổi, nguyên nhân khàn tiếng là do khối u ác tính đã chèn vào dây thần kinh thanh quản quặt ngược,làm biến đổi giọng của người bệnh.

Ho ra máu

Người bị ho mạn tính (nhất là ở người hút thuốc lá) xuất hiện dấu hiệu ho dai dẳng hơn, ho ra nhiều chất nhầy và ho ra máu thì rất có thể đây là một trong số các dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi.

Thở khò khè

Phần lớn những trường hợp bị thở khò khè đều là những trường hợp lành tính do viêm hoặc tắc nghẽn đường thở và không khó để điều trị. Nhưng khi có khối u cũng gây phản ứng viêm, tắc từ đó có thể khiến người bệnh thở khò khè.

Khó thở

Phổi có khối u có thể làm giảm thể tích thông khí dẫn đến khó thở. Nếu ta cảm thấy khó thở bất thường, nhất là sau khi leo cầu thang hoặc làm những công việc mà trước đây thực hiện rất dễ dàng thì hãy coi chừng về căn bệnh nguy hiểm này.

Giảm cân

Giảm cân nhanh chóng, không rõ nguyên nhân cũng có thể là do bệnh ung thư phổi hoặc do các bệnh ung thư khác. Lý do là vì khi các tế bào ung thư phát triển, nó sẽ lấy hết năng lượng của cơ thể và cân nặng giảm nhanh chóng.

Đau xương

Khi ung thư phổi phát triển, các tế bào ung thư có thể lan sang đến xương và gây đau. Nó có thể tồi tệ hơn khi bạn nằm ngửa vào ban đêm và khi di chuyển. Đôi khi, chúng ta có thể nhầm lẫn đau xương và đau cơ. Ung thư phổi có thể khiến bạn đau vai, tay hoặc cổ nhưng cũng hiếm gặp.

Đau đầu

Không phải các cơn đau đầu đều liên quan đến bệnh ung thư phổi, nhưng cũng không ngoại lệ khi tế bào ung thư xâm lấn đến não và gây ra đau đầu.

Ung thư phổi là căn bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phát hiện sớm và phòng ngừa nếu mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe. Việc nâng cao nhận thức, thay đổi lối sống và khám sức khỏe định kỳ là cách tốt nhất để giảm gánh nặng ung thư phổi cho cá nhân, gia đình và xã hội.