7 thói quen giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Đột quỵ xảy ra khi nguồn cung cấp máu lên não bị tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn, có thể dẫn đến tổn thương não, tàn tật, thậm chí tử vong. Một vài thay đổi trong lối sống góp phần phòng ngừa tình trạng này.

Ăn cá béo hai lần một tuần

Omega-3 bao gồm ba loại chính là axit alpha-linolenic (ALA), axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA). Chất béo này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, phòng đột quỵ. Ăn hai khẩu phần cá béo mỗi tuần giúp cơ thể bổ sung một lượng đáng kể DHA và EPA.

Tập thể dục thường xuyên

Huyết áp cao là yếu tố nguy cơ chính gây đột quỵ. Mỗi người nên duy trì hoạt động thể chất để cân bằng huyết áp ở mức khỏe mạnh, thúc đẩy sức khỏe mạch máu. Mỗi người nên đặt mục tiêu hoạt động ít nhất 150 phút cường độ vừa phải hoặc 75 phút hoạt động mạnh mỗi tuần. Đi bộ, bơi lội, tập gym, nhảy dây... đều tốt cho sức khỏe.

Giảm natri

Natri thúc đẩy nguy cơ đột quỵ do làm tăng huyết áp. Một trong những cách tốt để giảm lượng natri tiêu thụ là nấu ăn ở nhà. Gia đình thêm loại gia vị tự nhiên như ớt bột, quế, nghệ, gừng, hành, tỏi trong chế biến món ăn để mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tránh hút thuốc

Thuốc lá gây tổn thương mạch máu, thúc đẩy hình thành mảng bám cholesterol, tắc nghẽn, từ đó làm giảm lưu lượng máu lên não. Tuy nhiên, cai thuốc lá không phải hành trình dễ dàng. Người cai thuốc lá có thể nhờ chuyên gia tư vấn để có kế hoạch bỏ thuốc lá phù hợp.

Ăn nhiều chất xơ

Chế độ ăn nhiều chất xơ bảo vệ cơ thể khỏi nhiều tình trạng liên quan đến đột quỵ như huyết áp cao, cholesterol cao và suy giảm độ nhạy insulin. Mỗi người có thể bổ sung chất xơ từ trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu. Lượng khuyến cáo chất xơ mỗi ngày khoảng 28 g.

Hạn chế uống rượu

Rượu, bia là đồ uống thường có trong các buổi liên hoan, tiệc. Để phòng ngừa đột quỵ, nữ giới không nên uống quá một ly, con số này ở nam giới là hai ly mỗi ngày. Uống rượu dễ gây ngưng thở khi ngủ, tăng nguy cơ rung nhĩ. Nhịp tim bất thường khiến máu ứ đọng, hình thành cục máu đông, di chuyển lên não, từ đó chặn dòng máu và gây đột quỵ.

Quản lý căng thẳng

Căng thẳng trở thành mạn tính buộc tim phải làm việc nhiều hơn, thúc đẩy tăng huyết áp, lượng đường, mỡ trong máu - những yếu tố nguy cơ gây đột quỵ. Mỗi người nên tìm cách giảm căng thẳng. Thiền, tập thở sâu, tham gia lớp yoga góp phần giúp tinh thần thư giãn.