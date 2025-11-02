Học gì từ thói quen ăn uống người Nhật Bản để sống trường thọ?

Bộ Y tế Nhật Bản vừa qua đã thông báo rằng, tính đến tháng 9-2025 số công dân trên 100 tuổi ở nước này đạt 99.763 người, duy trì đà tăng trong 55 năm liên tiếp và là mức cao chưa từng thấy.

Theo tờ nhật báo The Times of India (Ấn Độ), các chuyên gia y tế đã chỉ ra bí quyết sống khỏe của người Nhật không phải là sự cực đoan mà là sự nhất quán và hài hòa giữa cơ thể và tâm trí. Đây lý do chính cho tuổi thọ và sức sống đáng kinh ngạc của họ.

Người Nhật có một chế độ ăn uống giàu rau tươi, cá, thực phẩm lên men và trà xanh. Đây là những thực phẩm giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống nhiễm trùng và hỗ trợ tiêu hóa.

Người Nhật Bản chỉ ăn no 80% để kiểm soát cân nặng. Ảnh: Canva

Trong ăn uống, người Nhật cũng đề cao việc kiểm soát khẩu phần ăn. Họ đặt ra nguyên tắc chỉ ăn no 80%, để giúp ngăn ngừa tình trạng ăn quá nhiều, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện tiêu hóa.

Có một sự thật thú vị là tỷ lệ béo phì thấp ở phụ nữ Nhật Bản đặc biệt thấp, phần nào lý giải được lý do tuổi thọ trung bình của họ cao hơn đáng kể so với nam giới.

Ngoài chế độ ăn, người dân Nhật Bản còn duy trì lối sống năng động. Họ thường đi bộ và sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn so với người lớn tuổi ở châu Âu và Mỹ.

Bên cạnh đó, từ năm 1928, người Nhật có văn hóa "tập thể dục qua đài", với các bài thể dục tập thể ba phút nhằm tăng cường sức khỏe mà còn củng cố sự gắn kết cộng đồng.

Theo các chuyên gia chính những thói quen này đã thúc đẩy sự trường thọ của người Nhật trong hàng chục năm qua.