Ăn 3kg kẹo dẻo trong 3 ngày, người đàn ông nhập viện cấp cứu

Theo truyền thông Anh, Nathan Rimington là tài xế ở Yorkshire, Anh đã đặt mua hộp kẹo dẻo hương cola nặng 3kg của thương hiệu Haribo trên Amazon vì bỗng thèm kẹo. Chỉ trong 3 ngày, anh đã ăn sạch số kẹo dẻo tương ứng với 10.461kcal. Không lâu sau đó, anh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như đau bụng dữ dội, toát mồ hôi lạnh, huyết áp tăng cao.

Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ Rimington bị ngộ độc thực phẩm nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy hàm lượng gelatin trong đường tiêu hóa cao bất thường. Sau nhiều kiểm tra, anh được chẩn đoán mắc bệnh viêm túi thừa cấp tính.

Ăn quá nhiều kẹo dẻo, người đàn ông nhập viện cấp cứu.

Viêm túi thừa là tình trạng các túi nhỏ (gọi là diverticula) hình thành ở thành đại tràng, gây nhiễm trùng hoặc viêm, thường gặp ở người có chế độ ăn ít chất xơ hoặc ăn quá nhiều thực phẩm khó tiêu hoá. Theo các chuyên gia, việc ăn quá nhiều gelatin – thành phần chính của kẹo dẻo có thể làm tắc nghẽn ruột và cản trở nhu động ruột, dẫn đến viêm nhiễm nặng.

Triệu chứng phổ biến nhất là đau bụng dữ dội vùng bụng dưới bên trái, kéo dài hơn 24 giờ và tăng dần mức độ đau. Một số bệnh nhân có thể bị sốt, tiêu chảy, phân có máu hoặc nhầy, và nếu không điều trị kịp thời, có thể thủng ruột dẫn đến viêm phúc mạc, một biến chứng cực kỳ nguy hiểm.

Trong trường hợp của Rimington, các bác sĩ ngay lập tức ngừng cho ăn qua đường miệng, chuyển sang truyền dịch tĩnh mạch và điều trị tích cực. Anh phải nằm viện 6 ngày tại khoa hồi sức do sốt cao và đau bụng dữ dội.

Rimington đã hoàn toàn hồi phục sau sự cố. Anh chia sẻ rằng, mình sẽ không bao giờ dám chạm vào kẹo dẻo nữa.