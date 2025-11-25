7 thói quen giúp bạn tránh xa ung thư

Tỷ lệ ung thư tiếp tục gia tăng trên toàn thế giới, Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, thói quen hằng ngày có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe lâu dài. Theo dữ liệu của WHO công bố, gần 30- 50% số ca ung thư có thể được ngăn ngừa bằng cách thay đổi lối sống đều đặn.

Các bác sĩ làm việc trong lĩnh vực chăm sóc dự phòng cho biết, những thay đổi đơn giản về chế độ ăn uống, tiếp nhận ánh sáng mặt trời và tăng cường vận động sẽ tạo ra một hệ thống phòng thủ mạnh mẽ bên trong cơ thể giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, làm chậm quá trình viêm mãn tính, ổn định nội tiết tố, vốn là ba hệ thống chính liên quan đến nguy cơ ung thư. Khi các hệ thống này được cân bằng, cơ thể sẽ xử lý và phục hồi tổn thương nhanh hơn.

Dưới đây là một số thói quen được khoa học chứng minh giúp giảm nguy cơ ung thư.

1. Duy trì nồng độ vitamin D

Nồng độ vitamin D thấp có liên quan đến nguy cơ ung thư vú, đại tràng và tuyến tiền liệt cao hơn. Vitamin D hỗ trợ các tế bào miễn dịch phát hiện sự phát triển bất thường của tế bào. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời an toàn từ 15-25 phút mỗi ngày, tùy thuộc vào tông màu da, giúp duy trì nồng độ vitamin D lý tưởng. Các thực phẩm như lòng đỏ trứng và cá béo cũng hỗ trợ việc cải thiện nồng độ vitamin D, đặc biệt là trong mùa đông.

2. Nhịn ăn gián đoạn

Nhịn ăn gián đoạn giúp ổn định insulin và giảm viêm mãn tính. Một nghiên cứu cho thấy, nhịn ăn gián đoạn kích hoạt quá trình dọn dẹp tế bào gọi là autophagy. Quá trình này làm giảm các tế bào bị tổn thương có thể chuyển thành ung thư sau này.

3. Chuyển sang chế độ ăn ít carb hoặc keto

Chế độ ăn ít carbohydrate giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm sự tăng đột biến insulin. Tế bào ung thư phụ thuộc rất nhiều vào glucose để lấy năng lượng. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc hạn chế carbohydrate có thể làm chậm môi trường phát triển của một số khối u. Việc loại bỏ đồ uống có đường cũng có tác dụng.

4. Chế độ ăn uống khoa học

Nấu ăn ở nhiệt độ cao tạo ra các hợp chất như amin dị vòng, có liên quan đến ung thư đại trực tràng. Sử dụng các phương pháp chế biến an toàn hơn như hấp hoặc nấu chậm sẽ giảm nguy cơ này.

Nên bổ sung các loại thảo mộc như nghệ, hương thảo, tỏi và gừng chứa các hợp chất chống viêm giúp bảo vệ DNA khỏi bị tổn thương.

5. Chọn thực phẩm chống ung thư tự nhiên

Các loại rau họ cải như bông cải xanh và bắp cải chứa sulforaphane, giúp cơ thể trung hòa độc tố. Các loại quả mọng cung cấp chất chống oxy hóa giúp giảm tổn thương do gốc tự do. Trà xanh chứa catechin hỗ trợ phục hồi tế bào. Bổ sung những thực phẩm này hằng ngày sẽ tăng cường khả năng phòng vệ nội tại của cơ thể.

6. Tránh sử dụng đồ dùng bằng sắt và các chất bổ sung sắt không cần thiết

Lượng sắt dư thừa sẽ gây ra stress oxy hóa, gây tổn thương tế bào theo thời gian. Những người có lượng sắt bình thường không cần bổ sung sắt. Nên sử dụng các đồ dùng nấu ăn bằng thép không gỉ hoặc gốm thay cho nồi chảo bằng sắt sẽ ngăn ngừa tình trạng quá tải này.

7. Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện khả năng giám sát miễn dịch, giúp cơ thể phát hiện các tế bào bất thường nhanh hơn. Nó cũng làm giảm tình trạng kháng insulin. Nên duy trì vận động đều đặn 30-45 phút mỗi ngày, chẳng hạn như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc tập yoga.