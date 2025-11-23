Thức ăn nhiễm đầy hạt vi nhựa chỉ vì thói quen này trong căn bếp của người Việt

Hạt vi nhựa rò rỉ vào thức ăn từ việc quay nóng bằng lò vi sóng

ĐSPL thông tin, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng – Trung tâm Oxy cao áp Việt – Nga (Bộ Quốc phòng) cho biết các loại hộp nhựa đựng thực phẩm như hộp nhựa PP, PET, PS, PE là một trong những nguồn “rò rỉ” vi nhựa vào thức ăn.

Một trong những thói quen phổ biến khiến vi nhựa nhiễm vào thức ăn nhưng được nhiều người Việt áp dụng là: hâm nóng thức ăn đựng trong hộp nhựa bằng lò vi sóng. Đặc biệt, hâm nóng các thực phẩm có chứa chất béo hoặc axit đựng trong hộp nhựa có thể khiến hộp nhựa thải ra lượng vi nhựa rất lớn.

Ảnh minh họa

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Food and Chemical Toxicology năm 2023 cho thấy việc hâm nóng thực phẩm chứa dầu trong đồ nhựa có thể khiến hàng trăm nghìn hạt vi nhựa phát tán vào thức ăn.

Cụ thể, các nhà khoa học đã mô phỏng điều kiện nấu ăn thực tế bằng cách quay các hộp nhựa đựng hỗn hợp dầu và nước trong lò vi sóng 15 phút ở nhiệt độ 130°C. Kết quả cho thấy trung bình trong mỗi lít dung dịch có tới 490.330 hạt vi nhựa, đây là một con số đáng lo ngại. Nguyên nhân là do nhiệt độ cao kết hợp với chất béo trong dầu làm tăng tốc độ phân rã và rò rỉ hạt vi nhựa từ hộp đựng.

Nghiên cứu cũng cho thấy các loại vi nhựa thải ra chủ yếu là polyethylene và polypropylene – những loại nhựa thường được dùng trong sản phẩm hộp đựng thực phẩm.

Hạt vi nhựa tác động thế nào đến sức khỏe?

Ảnh hưởng của vi nhựa đến sức khỏe con người đã được giới khoa học nghiên cứu nhiều năm qua. Theo bác sĩ Johnson-Arbor, các hạt này đã được phát hiện trong máu, phổi và cả tóc, cho thấy khả năng lan tỏa rộng khắp cơ thể.

Một số nghiên cứu cho rằng tiếp xúc lâu dài với vi nhựa có thể liên quan đến rối loạn hệ miễn dịch, mất cân bằng nội tiết tố và các vấn đề về tiêu hóa. Công trình gần đây đăng trên Nature Medicine phát hiện người mắc chứng mất trí có lượng vi nhựa trong mô não cao gấp 10 lần người bình thường, dù chưa thể xác định mối quan hệ nhân quả trực tiếp.

Thói quen giúp giảm tác động của hạt vi nhựa đến sức khỏe

Ảnh minh họa

Để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với vi nhựa, các chuyên gia khuyến cáo nên tránh sử dụng hộp nhựa khi hâm nóng thức ăn. Thay vào đó, nên dùng hộp thủy tinh, gốm hoặc thép không gỉ. Việc chuyển thực phẩm sang đĩa sứ hoặc làm nóng bằng bếp và lò nướng cũng là những lựa chọn an toàn hơn.

Hạn chế sử dụng thực phẩm đóng hộp vì lớp phủ bên trong một số hộp có thể chứa BPA; giảm tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, chẳng hạn ưu tiên ăn ức gà thay vì gà viên, cũng giúp hạn chế hấp thụ vi nhựa.

Trong sinh hoạt hàng ngày, nên ưu tiên dùng chai nước bằng thủy tinh, gốm hoặc inox và cân nhắc lắp bộ lọc nước có khả năng lọc hạt nhựa.