Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sáng

Người đàn ông đột tử trên đường tập thể dục buổi sáng

Theo trang tin Sohu, năm ngoái, ông Lưu (68 tuổi ở Quảng Đông, Trung Quốc) được chẩn đoán mắc tiểu đường và mỡ máu cao. Bác sĩ khuyên ông nên điều chỉnh chế độ ăn uống và tăng cường tập thể dục để kiểm soát các chỉ số sức khỏe.

Nghe lời khuyên của bác sĩ, ông Lưu bắt đầu tập luyện. Một buổi sáng, trong khi đang chạy bộ, ông đột nhiên cảm thấy đau ngực và gục ngã. Một người qua đường đã nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa ông đến bệnh viện.

Mặc dù đã được cấp cứu nhanh chóng nhưng ông Lưu vẫn không thể qua khỏi. Kết quả chẩn đoán cho thấy ông bị nhồi máu cơ tim cấp tính.

Theo các chuyên gia y tế, sáng sớm là thời điểm nhiệt độ giảm sâu, tập các bài tập thể dục có cường độ cao như chạy bộ ở ngoài trời khiến cơ thể khiến huyết áp thay đổi đột ngột, mạch máu co lại. Ngoài ra, huyết áp cũng có xu hướng tăng tự nhiên trong 2 giờ đầu sau khi thức dậy. Tập thể dục vào sáng sớm ngay sau khi thức dậy có thể khiến tim đập nhanh hơn, huyết áp cũng tăng vọt theo.

Nhịp tim, huyết áp tăng vọt khi tập thể dục kèm theo mạch máu co lại do nhiệt độ ngoài trời buổi sáng sớm có thể làm tăng áp lực lên thành mạch máu, cản trở lưu thông máu đến tim và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột tử, đặc biệt là với những người có bệnh lý nền như mỡ máu, tiểu đường hoặc người cao tuổi (trên 60 tuổi).

Sai lầm khi tập thể dục buổi sớm gây nguy hiểm sức khỏe

Tập cường độ cao, không khởi động

Đây là lỗi nhiều người hay mắc phải, đặc biệt là những người đã có thói quen chạy bộ lâu năm. Họ nghĩ rằng cơ thể đã quen với việc chạy nên không cần khởi động. Tuy nhiên, bắt đầu vận động mạnh mà không khởi động kỹ là cực kỳ nguy hiểm.

Với người lớn tuổi, điều này dễ gây tổn thương cơ, khớp, thậm chí ảnh hưởng đến hệ tim mạch. Sáng sớm, tuần hoàn máu còn chậm, cơ, khớp, dây chằng còn kém linh hoạt, nếu không khởi động, máu và oxy khó lưu thông kịp thời đến toàn thân. Khi vận động đột ngột, cơ thể dễ gặp tình trạng quá tải tim, chuột rút, chấn thương cơ bắp. Với người lớn tuổi, hệ tim mạch đã suy yếu, dễ dẫn đến loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, đột tử.

Không lắng nghe tín hiệu cơ thể

Nhiều người cho rằng tập càng lâu, càng nhiều mới tốt, thậm chí mỗi ngày phải cố gắng vượt qua giới hạn bản thân thì mới khỏe hơn... nhưng suy nghĩ này có thể gây hại.

Đặc biệt, với người trung niên và cao tuổi, tập luyện quá sức sẽ làm tim bị quá tải, dễ dẫn đến suy tim, bệnh tim mạn tính trở nặng. Ngoài ra, khớp gối, cổ chân… cũng dễ bị tổn thương, nếu chạy bộ với cường độ cao, lâu dài sẽ khiến khớp bị mòn, dẫn đến thoái hóa khớp sớm.

Dừng tập đột ngột, không thả lỏng

Nhiều người chạy xong thấy mồ hôi ướt đẫm người thường ngồi xuống hoặc nằm nghỉ ngay, vì cho rằng như vậy sẽ nhanh phục hồi... nhưng cách làm này cực kỳ sai lầm, đặc biệt với hệ tim mạch và cơ bắp.

Việc dừng vận động đột ngột khiến tuần hoàn máu bị gián đoạn, máu có thể ứ đọng ở chi dưới, gây chóng mặt, dễ gây rối loạn tuần hoàn, cảm lạnh, làm giảm miễn dịch, tăng nguy cơ nhiễm bệnh.

Vì vậy, sau khi chạy bộ, nên thực hiện các động tác thả lỏng nhẹ nhàng như đi bộ chậm, giãn cơ, giúp cơ thể phục hồi dần.