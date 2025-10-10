Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Người đàn ông 70 tuổi mang theo con rắn đã cắn chân mình đến bệnh viện

Sự kiện: Sống khỏe
Một người đàn ông ở Đắk Lắk bị rắn cắn nên đã bắt và mang theo con rắn cắn mình đến bệnh viện.

Ngày 9-10, thông tin từ Khoa Nội tổng hợp, Trung tâm Y tế Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận, điều trị cho một bệnh nhân bị rắn cắn.

Người đàn ông mang theo con rắn đã cắn chân mình đến bệnh viện. Ảnh: B.S

Trước đó, vào đêm 8-10, một người đàn ông (70 tuổi, ngụ xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đang dạo mát trong vườn thì bị rắn cắn ở chân.

Sau khi bị rắn cắn, người đàn ông này đến bệnh viện cấp cứu và mang theo con rắn đã cắn chân mình. Sức khỏe của người đàn ông đã dần ổn định sau khi được điều trị.

Qua xem xét, bác sĩ tại Trung tâm Y tế Sơn Hòa xác định con rắn đã cắn người đàn ông là rắn lục xanh.

Rắn lục xanh (rắn xanh) có tên khoa học là Trimeresurus Stejnegeri, chủ yếu kiếm ăn về đêm, bám trụ trên các cành cây hoặc trên mặt đất.

Đây là loài rắn có độc, có thể gây hoại tử, rối loạn đông máu và nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời.

TIẾN THOẠI



-09/10/2025 15:51 PM (GMT+7)
