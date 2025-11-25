Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong vì căn bệnh này

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người Việt Nam tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm khoảng 33% tổng số ca tử vong.

Hiện nay, bệnh tim mạch vẫn đang là một gánh nặng cho xã hội với tỷ lệ tử vong và tàn phế cao nhất, chi phí chăm sóc điều trị bệnh tim mạch cũng là gánh nặng với hàng trăm tỷ USD mỗi năm. Tổ chức Y tế thế giới ước tính, mỗi năm có đến 17,5 triệu người tử vong do các bệnh lý liên quan đến tim mạch, số bệnh nhân tích luỹ ngày một nhiều. Hiện Việt Nam có khoảng 25% dân số mắc bệnh về tim mạch và tăng huyết áp. Đặc biệt bệnh lý tăng huyết áp đang được trẻ hoá.

GS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam.

Tại Hội nghị Khoa học Tim mạch Toàn quốc 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội mới đây, GS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam lo ngại, người mắc bệnh tim mạch có nguy cơ biến chứng cao hơn so với người bình thường khi nhiễm các bệnh nhiễm trùng như cúm, COVID-19, viêm phổi do phế cầu và nhiễm trùng hô hấp dưới gây ra do vi-rút hợp bào hô hấp (RSV)...

Nghiên cứu cho thấy bệnh nhân suy tim sung huyết có nguy cơ nhập viện vì RSV cao gấp từ 4 đến 33 lần so với người không có bệnh lý này. Ngoài ra, nếu bị viêm phổi do phế cầu, số ca mắc biến cố suy tim mới tăng khoảng hơn 14% và nhồi máu cơ tim tăng khoảng hơn 7% so với bình thường.

Điều này tạo ra một mối quan hệ hai chiều: Bệnh nền tim mạch khiến người bệnh dễ mắc các bệnh nhiễm trùng như cúm, COVID-19 hay bệnh do vi khuẩn phế cầu, trong khi bệnh nhiễm trùng cấp tính lại góp phần làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố nguy hiểm trên người có bệnh lý tim mạch. Do đó, theo chuyên gia, tiêm chủng là một trong các giải pháp có thể giúp phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng cho bệnh nhân tim mạch.

Tại Việt Nam, Hội Tim mạch học Việt Nam đã cập nhật đồng thuận tiêm chủng một số bệnh lý nhiễm trùng cho người trưởng thành đã mắc hoặc có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao, đồng thời thúc đẩy đào tạo nhân viên y tế, truyền thông cộng đồng và tăng cường tiếp cận vắc-xin cho nhóm nguy cơ cao. Mục tiêu là đưa tiêm chủng bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng trở thành một phần không thể thiếu trong chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tim mạch.

PGS.TS.BS Dương Thị Hồng – Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương dẫn ra một con số ấn tượng: 86% bệnh nhân sẽ đồng ý tiêm chủng phòng bệnh cúm nếu được bác sĩ tim mạch khuyến cáo. Do đó, PGS Hồng nhấn mạnh bác sĩ dự phòng và bác sĩ điều trị cần phối hợp để lồng ghép tư vấn sử dụng vắc-xin như một phần thiết yếu trong quy trình thăm khám thường quy; đồng thời việc thực hành tiêm chủng bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng nên được tích hợp vào quá trình chăm sóc y tế, đặc biệt cho nhóm người trưởng thành có bệnh lý nền.