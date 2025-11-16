Dấu hiệu nhạy cảm cảnh báo 2 bệnh ung thư nguy hiểm và nhiều vấn đề khác

Ngứa hậu môn có thể là triệu chứng của 2 bệnh ung thư nguy hiểm là ung thư hậu môn và ung thư trực tràng. Tuy nhiên, đa số các trường hợp là do một nguyên nhân lành tính khác không đe dọa tính mạng.

1. Bệnh ung thư

Ung thư hậu môn hoặc trực tràng có thể gây ngứa hậu môn. Thật may, đa số các trường hợp ngứa hậu môn là do các nguyên nhân lành tính hơn. Nếu đi kèm với các dấu hiệu dưới đây, bạn cần đi khám bác sĩ càng tốt:

- Chảy máu từ hậu môn hoặc trực tràng

- Thay đổi thói quen đại tiện

- Xuất hiện khối u ở hậu môn hoặc trực tràng

- Đau hoặc cảm giác khó chịu kéo dài ở hậu môn hoặc trực tràng

Sự khác biệt giữa ung thư hậu môn và ung thư trực tràng là gì?

Mặc dù là những cơ quan lân cận về mặt giải phẫu, nhưng trực tràng và hậu môn được cấu tạo từ các loại mô khác nhau và có thể bị ảnh hưởng bởi các loại ung thư khác nhau.

- Hậu môn là ống nối giữa trực tràng và bên ngoài cơ thể. Được cấu tạo từ mô giống da, ung thư hậu môn là ung thư biểu mô vảy. Hầu hết các loại ung thư hậu môn là do vi-rút papilloma ở người (HPV) gây ra.

- Trực tràng là đoạn cuối cùng của ruột già. Ung thư trực tràng ảnh hưởng đến các tế bào tuyến của đại tràng và được gọi là ung thư biểu mô tuyến..

Các dấu hiệu khác của ung thư hậu môn

Ngoài ngứa hậu môn, các dấu hiệu khác của ung thư hậu môn bao gồm:

- Dịch tiết bất thường từ hậu môn

- Thay đổi kích thước của phân

- Mất kiểm soát đại tiện

- Có khối u hoặc cục u đau ở hậu môn

2. Nứt hậu môn

Những vết nứt ở niêm mạc của hậu môn hiếm khi đe dọa tính mạng và thường xảy ra do táo bón nặng, tiêu chảy mãn tính hoặc quan hệ tình dục qua đường hậu môn.

Các triệu chứng của nứt hậu môn bao gồm:

- Đau hậu môn hoặc trực tràng trong và sau khi đi đại tiện

- Ngứa hậu môn, thường kèm theo cảm giác nóng rát và đau

- Máu trên bề mặt phân hoặc giấy vệ sinh

- Tiểu tiện và đại tiện bị đau hoăc khó chịu

- Dịch tiết có mùi hôi

Nứt hậu môn cũng có thể xảy ra do bệnh viêm ruột (IBD) và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) như bệnh chlamydia, bệnh lậu và bệnh giang mai. Rặn khi sinh con cũng có thể gây nứt hậu môn.

3. Bệnh trĩ

Trĩ là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ngứa hậu môn. Trĩ là tình trạng các tĩnh mạch bị sưng, giãn nở hình thành ở bên trong và bên ngoài trực tràng hoặc hậu môn.

Chúng thường do táo bón mãn tính hoặc tiêu chảy gây ra và phổ biến ở những người thừa cân, đang mang thai hoặc nâng vật nặng.

Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh trĩ bao gồm:

- Ngứa hậu môn

- Đau hậu môn hoặc trực tràng khi đi đại tiện hoặc khi ngồi

- Có khối u cứng xung quanh hậu môn hoặc trong trực tràng thường gây đau

- Chảy máu hậu môn hoặc trực tràng

- Giấy vệ sinh có máu

4. Viêm da tiếp xúc

Viêm da tiếp xúc là tình trạng phát ban đỏ, ngứa do tiếp xúc với chất gây kích ứng da hoặc gây ra phản ứng dị ứng tại chỗ. Phát ban này không lây nhiễm nhưng có thể gây ngứa và khó chịu đáng kể.

Viêm da tiếp xúc ở trực tràng có thể do tiếp xúc với xà phòng mạnh, chất tẩy rửa, sữa dưỡng thể, nước hoa, bao cao su latex và chất bôi trơn bao cao su.

Các dấu hiệu và triệu chứng của viêm da tiếp xúc trực tràng bao gồm:

- Phát ban đỏ

- Da khô, có vảy

- Ngứa

- Sưng trực tràng hoặc hậu môn, nóng rát và đau

- Mụn nước nhỏ có thể rỉ dịch và đóng vảy

Viêm da tiếp xúc thường sẽ khỏi sau khi chất gây dị ứng được loại bỏ.

5. Nhiễm trùng

Bất kỳ nhiễm trùng nào ở trực tràng cũng có thể gây ngứa. Điều này bao gồm các bệnh tình dục lây qua đường hậu môn. Mụn cóc hậu môn do vi - rút papilloma ở người (HPV) gây ra cũng là một nguyên nhân tiềm ẩn.

Nguyên nhân ký sinh trùng bao gồm giun kim lây truyền qua đường phân-miệng, qua tay hoặc tiếp xúc với thực phẩm hoặc vật dụng bị nhiễm bệnh. Ghẻ cũng có thể ảnh hưởng đến trực tràng và thường lây truyền từ người sang người.

Các dấu hiệu và triệu chứng của những bệnh nhiễm trùng này có thể khác nhau, nhưng nhiều trường hợp có thể hoàn toàn không có triệu chứng, ngoại trừ ngứa hoặc khó chịu. Ngứa hậu môn dai dẳng, nghiêm trọng hoặc ngày càng nặng hơn luôn là dấu hiệu cảnh báo nên đi khám bác sĩ.