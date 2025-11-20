10 thói quen dễ gây ung thư nhưng dễ bị bỏ qua

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo số ca ung thư mới toàn cầu sẽ tăng 77% vào năm 2050. Bác sĩ Yung-Hsiang Hung, một bác sĩ chuyên khoa thận tại Bệnh viện Quân y Tri-Service ở Đài Loan (Trung Quốc) cảnh báo có 10 thói quen tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư, nhưng lại rất dễ bị mọi người bỏ qua. Chỉ cần lơ là, những thói quen này có thể “nuôi lớn” tế bào ung thư trong cơ thể.

1. Thường xuyên uống đồ uống/ canh quá nóng

Nguyên nhân: Đồ uống trên 65°C được WHO xếp vào nhóm nguy cơ gây ung thư thực quản. Niêm mạc miệng chỉ chịu được khoảng 40–60°C; trên 70°C dễ gây bỏng và tổn thương. Nếu thường xuyên uống đồ nóng, niêm mạc bị tổn thương lặp lại, tăng nguy cơ ung thư miệng, ung thư thực quản.

Khuyến cáo: Để nguội bớt rồi hãy uống.

2. Ăn mì ly trong tô xốp và đè vật nặng lên nắp

Nguyên nhân: Tô xốp thường làm từ nhựa số 6 (PS), chỉ chịu được ~60°C. Khi đổ nước sôi, đậy nắp và dùng vật nặng đè lên, nhiệt độ tăng cao dễ tạo ra styrene – chất gây ung thư. Ly giấy cũng có thể giải phóng sáp, tích tụ lâu dài làm tăng nguy cơ ung thư.

Khuyến cáo: Dùng bát sứ để pha mì, tự mang cốc inox hoặc sứ khi mua đồ uống nóng.

3. Thường xuyên ăn thực phẩm cháy xém

Nguyên nhân: Thịt cháy sinh PAHs – chất gây ung thư nhóm 1. Đồ bột cháy (bánh mì, vỏ bánh, cơm cháy…) sinh acrylamide – chất gây ung thư đã xác định. Nếu thường xuyên ăn những loại thực phẩm này có thể gây ung thư đại tràng.

Khuyến cáo: Nếu ăn đồ nướng hãy tránh phần cháy, ăn nhiều rau xơ để giảm rủi ro.

4. Ngủ không tắt đèn

Nguyên nhân: Nghiên cứu đăng trên tạp chí Cancer cho thấy người ngủ trong môi trường có ánh sáng nhân tạo có nguy cơ ung thư tuyến giáp cao hơn 55% so với người ngủ trong bóng tối. Ngoài ra, ánh sáng ban đêm còn làm tăng nguy cơ béo phì – yếu tố nguy cơ của nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến giáp.

Khuyến cáo: Ngủ nên tắt hết đèn.

5. Thường xuyên chụp CT

Nguyên nhân: Chụp CT phơi nhiễm bức xạ rất cao: Chụp CT đầu = 100 lần X-quang ngực, chụp CT ngực = 350 lần X-quang ngực. Nhiều nghiên cứu cho thấy người chụp CT lặp lại nhiều lần sẽ tăng nguy cơ ung thư.

Khuyến cáo: Chỉ chụp khi thật sự cần thiết, hạn chế số lần chụp trong năm.

6. Không đánh răng, không súc miệng

Nguyên nhân:Vi khuẩn trong miệng có thể gây viêm mạn tính dẫn đến ung thư tụy, tăng nguy cơ ung thư đại tràng, ung thư miệng, virus HP gây ung thư dạ dày và lymphoma dạ dày

Khuyến cáo: Đánh răng, súc miệng mỗi ngày.

7. Thường xuyên sửa nhà, mua tủ mới

Nguyên nhân: Sơn, keo dán, đồ nội thất mới có thể thải formaldehyde, chất gây ung thư nhóm 1. Khảo sát cho thấy nhiều nhà vẫn còn formaldehyde vượt mức sau 5 năm, thậm chí kéo dài đến 15 năm.

Khuyến cáo: Chọn vật liệu ít formaldehyde, tránh mua đồ mới có mùi nồng, dùng đồ gỗ tự nhiên hoặc đồ cũ đã bay hết mùi, thuê dịch vụ khử formaldehyde.

8. Ăn nhiều thịt đỏ và thịt chế biến

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thịt chế biến được xếp vào nhóm 1 là nguyên nhân gây ung thư, trong khi thịt đỏ thuộc nhóm 2A, có khả năng gây ung thư. Nghiên cứu cho thấy, việc tiêu thụ 50g thịt chế biến mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng lên 18%, trong khi việc tiêu thụ 100g thịt đỏ mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ này lên 17%.

Khuyến cáo: Giảm thịt chế biến, ưu tiên cá và thịt trắng.

9. Ngồi lâu (lối sống ít vận động)

Theo một nghiên cứu gần đây, việc ngồi quá 6 giờ mỗi ngày (không tính thời gian ngủ) có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư. Cụ thể, nguy cơ mắc các loại ung thư sau đây sẽ tăng lên: ung thư vú tăng 8%, ung thư đại tràng tăng 25%, ung thư tiền liệt tuyến tăng 8%, ung thư trực tràng tăng 7%, ung thư nội mạc tử cung tăng 29% và ung thư buồng trứng cũng tăng 29%. Những con số này cho thấy mối liên hệ giữa lối sống ít vận động và sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Khuyến cáo: Đứng dậy vận động sau mỗi 30p ngồi.

10. Ăn quá ngọt hoặc quá mặn

Việc uống nước ngọt quá mức có thể dẫn đến nguy cơ mắc ung thư vú. Cụ thể, nếu một người uống hơn 3 ly nước ngọt mỗi tuần, điều này có thể làm tăng mật độ mô vú, từ đó gia tăng khả năng phát triển ung thư. Bên cạnh đó, việc ăn thực phẩm chứa nhiều muối, như dưa muối và các món ăn ngâm, cũng được cho là làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày.

Khuyến cáo: Hạn chế đường, muối và thực phẩm chế biến.