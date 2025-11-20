Đừng chủ quan, ho kéo dài có thể là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm

Hầu hết các cơn ho xuất hiện rồi biến mất mà không gây ra vấn đề nào cho sức khỏe đáng lo ngoại. Thời tiết lạnh giá mùa đông, ô nhiễm môi trường hoặc do nhiễm virus thông thường có thể gây ra cơn ho và sẽ hết trong vòng vài ngày.

Nhưng khi cơn ho tiếp tục kéo dài sau khi đã áp dụng các biện pháp điều trị thông thường, nó có thể báo hiệu một vấn đề nghiêm trọn hơn là các bệnh hô hấp trên phổ biến.

Các bác sĩ gọi bất kỳ cơn ho nào kéo dài hơn 8 tuần ở người lớn là ho mãn tính, và cần được kiểm tra chuyên sâu để đánh giá nguy cơ mắc các vấn đề tiềm ẩn như hen suyễn, trào ngược dạ dày thực quản, các vấn đề về tim hoặc các bệnh phổi mãn tính.

Tại sao không nên bỏ qua các cơn ho kéo dài?

Nếu cơn ho kéo dài nhiều tuần, hoặc thậm chí trở thành thói quen hằng ngày, nó không còn là triệu chứng thông thường của cảm lạnh nữa. Theo các chuyên gia hô hấp, ho dai dẳng kéo dài có thể là dấu hiệu đầu tiên dễ thấy của các vấn đề về phổi, họng, xoang hoặc thậm chí là tim.

Hiểu được nguyên nhân gây ra phản xạ đó có thể ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng hơn sau này, giảm thiểu rủi ro và cải thiện sức khỏe hô hấp nói chung về lâu dài.

Nguyên nhân phổ biến gây ra cơn ho kéo dài:

Ho dai dẳng không thuyên giảm thường liên quan đến một trong số các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn sau:

- Chảy dịch mũi sau: Tình trạng này khiến chất nhầy chảy xuống phía sau cổ họng, gây kích ứng đường thở và khiến bạn phải hắng giọng liên tục.

- Hen suyễn và ho biến thể hen suyễn: Một số người bị hen suyễn bị ho thay vì thở khò khè, khiến bệnh hen suyễn khó nhận biết hơn.

- Trào ngược dạ dày thực quản (GERD): Axit trào lên cổ họng có thể gây kích ứng dây thanh quản và gây ra tình trạng ho khan, khó chịu.

- Viêm phế quản mãn tính: Thường thấy ở những người hút thuốc hoặc đã từng hút thuốc, tình trạng này liên quan đến tình trạng viêm đường hô hấp kéo dài.

- Nhiễm trùng phổi: Ngay cả khi tình trạng nhiễm trùng đã khỏi, tình trạng viêm còn sót lại vẫn có thể gây ra các cơn ho.

- Các vấn đề liên quan đến tim: Sự tích tụ dịch trong phổi do suy tim có thể gây ra tình trạng ho dai dẳng, khó thở.

Hiểu được các triệu chứng của bạn thuộc loại nào sẽ giúp bác sĩ đưa ra hướng dẫn điều trị thích hợp .

Những dấu hiệu kèm theo cơn ho cảnh báo vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn:

Hãy tìm gặp bác sĩ ngay lập tức nếu tình trạng ho kéo dài của bạn kèm theo các dấu hiệu đáng lo ngại sau:

- Ho ra máu

- Đau ngực hoặc tức ngực

- Khó thở ngày càng nặng

- Giảm cân không rõ nguyên nhân

- Đổ mồ hôi đêm

- Giọng khàn kéo dài hơn 3 tuần

- Sưng mắt cá chân hoặc mệt mỏi dai dẳng

Đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý như bệnh tim, bệnh lao, ung thư phổi hoặc nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng. Tìm gặp bác sĩ để được đánh giá sớm tình trạng sẽ an toàn hơn việc trì hoãn.

Khi đi khám bác sĩ, mục tiêu không phải là làm giảm ho mà là tìm ra nguyên nhân cụ thể. Một đánh giá điển hình bao gồm:

- Tiền sử bệnh lý và lối sống

- Nghe ngực để phát hiện tiếng thở khò khè

- Kiểm tra cổ họng và xoang

- Chụp X-quang ngực hoặc chụp CT nếu cần

- Xét nghiệm chức năng phổi để phát hiện bệnh hen suyễn

- Đánh giá bệnh trào ngược nếu có hiện tượng ợ nóng hoặc kích ứng cổ họng

- Xét nghiệm máu nếu nghi ngờ nhiễm trùng hoặc viêm.

Làm thế nào để giảm tình trạng ho gây khó chịu?

- Tránh hút thuốc và môi trường có khói thuốc

- Uống đủ nước để làm loãng chất nhầy

- Sử dụng nước muối ấm để súc miệng

- Giữ không khí ẩm bằng máy tạo độ ẩm

- Nâng cao đầu khi ngủ nếu bị trào ngược

- Tránh các chất gây kích ứng mạnh như nước hoa, chất làm thơm phòng và thuốc xịt hóa học

- Hạn chế tiếp xúc với không khí lạnh, có thể gây ho ở đường hô hấp nhạy cảm

Những biện pháp này sẽ không chữa khỏi nguyên nhân, nhưng có thể làm cho các triệu chứng dễ chịu hơn.