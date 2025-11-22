Uống 1,5 lít rượu mỗi ngày, người đàn ông bàng hoàng với kết luận ung thư giai đoạn cuối

Khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 58 tuổi với tiền sử uống quá nhiều rượu, trung bình 1,5 lít/ngày.

Ông Đinh Văn Th. (sinh 1967, quê Quỳnh Vũ – Thái Bình) là người vừa được thực hiện cắt toàn bộ dạ dày bằng phương pháp phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện K.

Ông Th. cho biết, bản thân là người có thói quen uống rượu, thường uống rất nhiều. “Tôi ở nhà, mỗi ngày cứ làm vườn xong thì cũng buồn, nên dần thành thói quen bỏ rượu ra uống, mỗi ngày tôi cứ uống vậy mà cũng hơn cả lít rượu, vợ con cũng nhắc nhở nhưng tôi chủ quan chỉ nghĩ đơn giản uống xong nằm nghỉ vậy thôi ...” ông Th.chia sẻ.

Bệnh nhân vừa được phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày vì thói quen uống rượu mỗi ngày.

Chỉ đến khi đau bụng kéo dài nhiều ngày, ông được vợ con đưa đến bệnh viện K để khám, cả gia đình bàng hoàng khi được bác sĩ kết luận mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn.

Đối với trường hợp của ông Đinh Văn Th., bác sĩ khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K đã đưa ra phác đồ điều trị, chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày bằng phương pháp nội soi, thực hiện nối trong hoàn toàn kèm vét hạch triệt căn sau đó tiếp tục đánh giá điều trị. Nhận thấy tính cấp thiết của bệnh cũng như những lợi ích của phẫu thuật nội soi sau khi được bác sĩ chia sẻ thông tin, người bệnh cùng gia đình nhanh chóng đồng ý thực hiện để kịp thời kiểm soát tình trạng bệnh.

Mục tiêu chính của ca mổ là cắt toàn bộ dạ dày để loại bỏ hoàn toàn tổn thương, thắt sát gốc các mạch máu nuôi dạ dày và vét hạch, đồng thời thực hiện nối ống tiêu hóa an toàn bằng kỹ thuật nội soi toàn phần.

PGS.TS Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K, chia sẻ: Trong trường hợp của bệnh nhân Đinh Văn Th., nội soi cắt toàn bộ dạ dày và nối trong đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật cao, xử trí mạch máu sát gốc và kiểm soát chảy máu trong ổ bụng. Đây là những thao tác phức tạp, nhưng được các bác sĩ Khoa Ngoại Quán Sứ 1 Bệnh viện K ứng dụng thành công triển khai thường quy, do đó thời gian phẫu thuật vì vậy cũng được đảm bảo hơn cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đánh giá phục hồi tốt, được lên kế hoạch hóa chất bổ trợ. Sau ca mổ thành công, ông Th. chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng bản thân đã quá chủ quan với sức khỏe khi sử dụng rượu thường xuyên như vậy. Đến khi phải vào viện, tôi mới biết việc giữ gìn sức khỏe qua thói quen sinh hoạt hằng ngày và việc kiểm tra, tầm soát ung thư quan trọng như thế nào. Hy vọng tất cả mọi người hãy đề cao ý thức khám bệnh, tầm soát định kỳ để có thể chủ động, được điều trị hiệu quả hơn”.

Các bác sĩ Bệnh viện K khuyến cáo khám, kiểm tra sức khỏe thường xuyên luôn là lựa chọn tốt nhất để ngăn ngừa, phát hiện sớm ung thư. Đặc biệt với ung thư tiêu hóa nói chung, ung thư dạ dày nói riêng thì thực hiện nội soi tầm soát cũng là phương pháp hiệu quả để phát hiện các vấn đề bất thường.