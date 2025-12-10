Ba món cà phê Việt vào top 10 đồ uống ngon nhất Đông Nam Á

Cà phê sữa đá Việt Nam xếp vị trí thứ 3 trong danh sách 100 đồ uống ngon nhất khu vực Đông Nam Á do Taste Atlas bình chọn. Thức uống này được mô tả là sự kết hợp hài hòa giữa cà phê đậm, sữa đặc và đá, "tạo nên hương vị đặc trưng khó cưỡng". Cà phê sữa đá thường được pha từ cà phê Robusta bằng phin nhỏ giọt, rót lên đá và pha với sữa đặc, mang đến trải nghiệm đậm chất Việt. Ngày nay, phiên bản espresso kết hợp sữa đặc cũng được ưa chuộng.

Cà phê sữa đá pha phin. Ảnh minh họa: Canva.

Cà phê đen Việt Nam xếp vị trí thứ 6. Dù cà phê đen phổ biến toàn cầu, nguyên liệu Robusta đặc trưng của Việt Nam với vị đắng mạnh, đậm đà và hậu vị chát nhẹ đã giúp món uống này nổi bật. Cà phê Việt thường được rang chậm, đôi khi thêm bơ, đường, ca cao hoặc vani để tăng hương vị, phù hợp với những ai yêu thích vị thuần khiết.

Cà phê trứng, đặc sản Hà Nội, giữ vị trí thứ 9. Đây là sự hòa quyện giữa cà phê Robusta và lớp kem mịn từ lòng đỏ trứng gà đánh bông cùng sữa đặc, tạo nên lớp bọt đặc trưng và hương vị ngọt ngào, đậm đà. Thức uống này ra đời từ những năm 1950 và đến nay vẫn là biểu tượng của ẩm thực Hà Nội.

Cà phê trứng. Ảnh: Hoàng Linh.

Ngoài top 10, nhiều thức uống Việt Nam khác như trà sen (hạng 12), yaourt đá (hạng 23), rượu táo mèo (hạng 26), rượu cần (hạng 29), rượu nếp cẩm (hạng 31) cũng được đánh giá cao. Các món cà phê độc đáo như cà phê muối, cà phê cốt dừa cũng góp mặt, thể hiện sự đa dạng và sáng tạo của văn hóa đồ uống Việt.

Trong nhiều năm qua, cà phê Việt Nam liên tục được vinh danh trên các bảng xếp hạng quốc tế. Năm 2023, Taste Atlas xếp cà phê sữa đá Việt Nam thứ 2 trong top 10 thức uống cà phê ngon nhất thế giới. Các tờ báo lớn trên thế giới như CNN, The New York Times cũng từng ca ngợi văn hóa cà phê Việt Nam là thương hiệu quốc gia với hương vị đa dạng, độc đáo.

Cà phê du nhập vào Việt Nam từ năm 1857, phát triển mạnh ở Tây Nguyên nhờ khí hậu lý tưởng, đặc biệt là giống Robusta. Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia chủ lực xuất khẩu cà phê thế giới, với diện tích khoảng 680.000ha và kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,35 triệu tấn, trị giá 7,64 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2025, tăng 14,6% về lượng và 62,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024, theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam.