Loại quả 'trường thọ' cực nhiều ở chợ Việt, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, có 2 cách chế biến dễ dàng thực hiện

Qủa đào - Hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch

Quả đào là một nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất thiết yếu giúp duy trì huyết áp ổn định. Kali hoạt động như một chất điện giải, giúp cân bằng lượng chất lỏng trong cơ thể và thư giãn các thành mạch máu, từ đó làm giảm áp lực lên hệ thống tim mạch.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong quả đào, bao gồm flavonoid và phenolic, đã được chứng minh là có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Điều này giúp ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch nguy hiểm khác.

Hai món ngon dễ làm từ quả đào

*Cách làm đào ngâm:

Dùng dao hoặc cái nạo (bí, mướp) gọt vỏ, cắt đào thành miếng ngâm vào nước muối loãng. Làm lần lượt cho tới hết. Sau đó, rửa sạch lại, để ráo nước.

Cho đào vào âu ngâm với 500 gr đường (1/2 lượng đường) trong 6-8 tiếng. Việc này vừa giúp đào tiết nước thơm mùi đặc trưng, vừa làm thịt đào giòn, đượm vị ngọt ngon hơn.

Cho 500 gr còn lại vào nồi đế dày cùng 50 ml nước, để lửa vừa thắng màu hổ phách cho đẹp. Cho 1 lít nước vào đun sôi, khuấy đều cho tan hết đường đã thắng. Sau đó, cho trút phần đào đã ngâm cùng nước vào đun sôi khoảng 3-4 phút. Việc này giúp đào ngâm không bị nổi váng. Vớt ra để nguội.

Phần nước đường và nước cốt đào để nguội. Vắt lấy nước cốt 1 quả chanh cho vào để tăng thêm hương vị.

Lọ thủy tinh rửa sạch, tráng nước sôi tiệt trùng, để khô ráo. Sau đó, cho đào đã nguội, nước đường đã nguội hoàn toàn vào ngâm. Đậy nắp để vào ngăn mát tủ lạnh dùng quanh năm.

* Cách làm trà đào cam sả

Cách làm trà đào cam sả: Sả rửa sạch, đập dập và cho vào cùng 50 ml nước, đun sôi để tinh dầu sả tiết ra, tắt bếp để nguội. Trà lọc hương đào ngâm với 50 ml nước nóng, bỏ túi lọc. Cam bổ đôi, cắt 1 lát trang trí, vắt lấy nước cốt. Cho vào bình nước cốt trà, nước cốt sả, nước cam cùng 80-100 ml nước đào ngâm, đường (điều chỉnh theo khẩu vị), đậy nắp lắc đều. Rót ra ly, thêm đá viên, trang trí kèm lát cam, nhánh sả thêm phần bắt mắt.