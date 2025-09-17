3 triệu chứng khi uống nước dễ nhận thấy ở người bị tiểu đường giai đoạn đầu

Tiểu Tô (Trung Quốc) gần đây thường xuyên cảm thấy khát nước một cách bất thường. Dù uống bao nhiêu nước, anh vẫn thấy khát không chịu nổi, cân nặng lại ngày một giảm. Lo lắng cho sức khỏe, anh đi khám và được chẩn đoán mắc tiểu đường.

Bác sĩ cho biết, những triệu chứng ban đầu của tiểu đường thường sẽ biểu hiện qua hành vi uống nước đơn giản này, đặc biệt là sau bữa ăn, khi cơ thể có nhu cầu bất thường đối với nước, sẽ xuất hiện một số triệu chứng rõ ràng.

3 dấu hiệu cảnh báo tiểu đường từ hành vi uống nước

Nếu có 3 triệu chứng bất thường khi uống nước dưới đây, bạn cần sớm đến bệnh viện để kiểm tra đường huyết, xác nhận xem mình có mắc tiểu đường hay không.

- Khát nước liên tục

Khát nước là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh nhân tiểu đường, đặc biệt là khi bệnh chưa được kiểm soát, bệnh nhân sẽ phát hiện mình luôn cảm thấy khát nước.

Để duy trì cân bằng nước trong cơ thể, cơ thể sẽ tăng lượng nước tiểu để đào thải đường dư thừa, tiểu nhiều khiến lượng nước trong cơ thể mất đi, cơ thể rơi vào trạng thái mất nước, từ đó gây ra cảm giác khát.

- Tiểu nhiều đi kèm khát nước

Đặc biệt là ở giai đoạn đầu của bệnh tiểu đường, cảm giác khát nước này thường rất rõ ràng, cho dù uống nhiều nước, vẫn cảm thấy khát, uống nước xong không lâu lại muốn uống nữa, đây là một triệu chứng điển hình.

Nếu bạn phát hiện mình thường xuyên xuất hiện tình trạng này, đặc biệt là kèm theo đi tiểu nhiều, cần đặc biệt cảnh giác. Lúc này, tốt nhất bạn nên đến bệnh viện kiểm tra đường huyết để loại trừ khả năng mắc tiểu đường.

- Khát nước kèm sụt cân nhanh

Sụt cân cũng là một triệu chứng điển hình của bệnh tiểu đường, đặc biệt là trong trường hợp bệnh không được kiểm soát hiệu quả, cân nặng của bệnh nhân thường sẽ giảm đáng kể.

Khi đường huyết quá cao, cơ thể không thể sử dụng hiệu quả glucose làm nguồn năng lượng. Do chức năng của insulin bị tổn hại, glucose không thể được hấp thu đầy đủ vào tế bào, khiến tế bào rơi vào trạng thái “đói năng lượng”.

Để đáp ứng nhu cầu năng lượng, cơ thể bắt đầu phân giải chất béo và cơ bắp để tạo năng lượng thay thế. Sự tiêu hao năng lượng do rối loạn chuyển hóa này khiến bệnh nhân tiểu đường xuất hiện tình trạng sụt cân.

Quá trình sụt cân này thường tiến triển dần dần, có thể ban đầu không rõ rệt, nhưng khi bệnh trở nặng, tốc độ sụt cân sẽ tăng nhanh. Nếu bệnh nhân không kịp thời điều trị, sụt cân kéo dài sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Do tiểu đường ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất béo, bệnh nhân có thể cảm thấy mệt mỏi, suy nhược, thể lực giảm, thậm chí toàn thân yếu ớt.

Vì vậy, nếu bạn trong thời gian ngắn bị sụt cân mà không rõ nguyên nhân, kèm theo triệu chứng khát nước, nhất định phải chú ý, lúc này nên sớm đến bệnh viện để kiểm tra đường huyết, để kịp thời phát hiện bệnh tiểu đường và có biện pháp can thiệp.

Những biểu hiện khác cần lưu ý

Khi đường huyết tăng cao, cơ thể bệnh nhân tiểu đường cũng sẽ xuất hiện một loạt triệu chứng khó chịu. Đường huyết cao không chỉ gây khát nước và sụt cân, mà còn có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề khác.

Đường huyết tăng cao ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa bình thường của cơ thể, khiến năng lượng không thể đi vào tế bào, từ đó gây ra cảm giác mệt mỏi toàn thân.

Lúc này, bệnh nhân tiểu đường có thể xuất hiện tình trạng thèm ăn tăng nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, thậm chí ngay cả các hoạt động thường ngày đơn giản cũng thấy bất lực. Đường huyết cao còn ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt, gây mờ mắt.

Nguyên nhân là do đường huyết cao khiến thủy tinh thể mắt bị phù, ảnh hưởng đến độ trong suốt của thị lực. Nếu không được kiểm soát lâu dài, thậm chí có thể gây ra bệnh võng mạc tiểu đường, cuối cùng dẫn đến mù lòa.

Nếu trong cuộc sống hằng ngày bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi yếu ớt, hoặc thị lực thường xuyên mờ đi, đặc biệt là sau bữa ăn hoặc sau một thời gian dài không ăn, có thể là tín hiệu đường huyết tăng cao.

Nếu có thể phát hiện và can thiệp sớm, bệnh nhân tiểu đường hoàn toàn có thể duy trì chất lượng cuộc sống bình thường, và giảm nguy cơ mắc các biến chứng như bệnh tim mạch, bệnh thận, bệnh mắt…