Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện

Xu hướng ẩm thực và những lưu ý về nội tạng

Thời gian gần đây, giới sành ăn thường có xu hướng ưu tiên lựa chọn phần đầu lòng non kết hợp cùng đầu hành hoa thay vì các thành phần truyền thống như gan, dồi hay dạ dày.

Trao đổi với phóng viên Gia đình và Xã hội, TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) nhận định: Dưới góc độ y khoa, hành lá là thực phẩm lành tính, hỗ trợ tiêu hóa và giữ ấm cơ thể rất tốt. Tuy nhiên, thành phần chính là nội tạng heo (lòng non) lại là nhóm thực phẩm cần sử dụng có chừng mực.

Mặc dù nội tạng động vật cung cấp nguồn vitamin nhóm B, sắt, kẽm và các acid amin thiết yếu dồi dào, nhưng chúng cũng chứa hàm lượng cholesterol, chất béo bão hòa và purin rất cao.

Mê mẩn cháo lòng đầu hành nhưng lại "ngó lơ" nội tạng, giới trẻ bàng hoàng trước lời cảnh báo từ chuyên gia y tế: Ăn sao cho đúng?

Những hệ lụy sức khỏe khi lạm dụng nội tạng

TS. Lê Thị Hương Giang nhấn mạnh, việc tiêu thụ nội tạng thường xuyên có thể dẫn đến nhiều vấn đề chuyển hóa phức tạp:

- Rối loạn chuyển hóa: Làm tăng mỡ máu, rối loạn lipid máu và tăng acid uric – nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bệnh Gout.

- Áp lực lên gan: Gan phải làm việc quá tải để chuyển hóa lượng chất béo bão hòa lớn, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

- Nguy cơ nhiễm khuẩn: Nếu quy trình sơ chế không đảm bảo vệ sinh, nội tạng dễ trở thành trung gian gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

- Ảnh hưởng hệ vi sinh: Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn quá nhiều nội tạng có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột và gây gánh nặng cho hệ thống chuyển hóa của cơ thể.

5 nhóm đối tượng không nên hoặc cần hạn chế tối đa ăn cháo lòng

Để đảm bảo an toàn, bác sĩ khuyến cáo 5 nhóm người sau đây nên loại bỏ hoặc hạn chế tối đa món ăn này trong thực đơn:

1. Người mắc bệnh lý chuyển hóa: Nhóm bị tăng mỡ máu, gan nhiễm mỡ hoặc đang gặp tình trạng rối loạn lipid.

2. Người có bệnh lý tim mạch: Bệnh nhân tăng huyết áp, xơ vữa động mạch hoặc các vấn đề tim mạch mãn tính.

3. Người bệnh Gout: Những người có chỉ số acid uric cao hoặc đang điều trị Gout.

4. Người già và người suy giảm miễn dịch: Hệ tiêu hóa và khả năng chuyển hóa của nhóm này thường kém hơn, dễ bị tác động bởi lượng chất béo cao.

5. Phụ nữ mang thai: Cần thận trọng để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn và kiểm soát lượng cholesterol trong thai kỳ.

Lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng

Theo TS. Lê Thị Hương Giang, nội tạng heo không phải là thực phẩm độc hại nếu biết cách sử dụng khoa học. Đối với người khỏe mạnh, chỉ nên ăn tối đa vài lần trong tháng với khẩu phần nhỏ (khoảng 50-70g/lần). Quan trọng nhất là phải lựa chọn nguồn thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, sơ chế sạch sẽ và nấu chín kỹ để loại bỏ các mầm bệnh.

"Hãy coi cháo lòng là món ăn để đổi vị thỉnh thoảng, không nên xem đây là thực phẩm thiết yếu hàng ngày để bảo vệ sức khỏe lâu dài" - TS. Giang khuyến cáo.