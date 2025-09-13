7 tác hại của việc thường xuyên đứng uống nước

Uống nước là thói quen thiết yếu để duy trì sức khỏe, hỗ trợ tiêu hóa, chức năng thận và các hoạt động sống của cơ thể. Tuy nhiên, tư thế khi uống cũng có ảnh hưởng nhất định.

Một nghiên cứu đăng trên thư viện y khoa PMC năm 2022 cho thấy tư thế đứng khi uống nước về lâu dài có thể ảnh hưởng đến cách chất lỏng phân bố trong cơ thể. Các chỉ số về dịch cơ thể - vốn thường được sử dụng để đánh giá tình trạng hydrat hóa và sức khỏe - có thể thay đổi. Vậy việc thường xuyên đứng uống nước có thể tác động thế nào tới sức khỏe?

Uống nước khi đứng về lâu dài gây hại cho sức khỏe. Ảnh: India.com

Có thể gây rối loạn tiêu hóa

Uống nước trong tư thế đứng có thể khiến nước đi xuống dạ dày quá nhanh, làm loãng dịch vị - yếu tố cần thiết cho quá trình phân hủy thức ăn. Điều này dẫn đến tình trạng tiêu hóa chậm, đầy hơi, khó chịu và giảm khả năng hấp thụ dưỡng chất. Về lâu dài, việc duy trì thói quen này có thể góp phần gây ra các vấn đề tiêu hóa mạn tính như trào ngược axit, khó tiêu, ảnh hưởng đến hiệu quả tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Tăng nguy cơ ợ nóng

Đứng uống nước có thể làm trầm trọng thêm bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD). Việc nước đi xuống quá nhanh có thể khiến cơ vòng thực quản dưới giãn ra, tạo điều kiện cho axit dạ dày trào ngược lên thực quản. Hậu quả là cảm giác nóng rát ở ngực, khó chịu vùng bụng và đôi khi kèm theo hiện tượng trào ngược. Nếu duy trì thói quen này thường xuyên, người dễ bị ợ nóng có thể thấy triệu chứng nặng hơn, do đó việc uống nước đúng cách và có ý thức là rất quan trọng.

Nguy cơ chóng mặt và mệt mỏi

Uống một lượng nước lớn quá nhanh khi đứng có thể gây cảm giác choáng váng, chóng mặt tạm thời và mất thăng bằng. Sự dịch chuyển chất lỏng đột ngột trong cơ thể cũng có thể dẫn đến mệt mỏi. Ngược lại, ngồi xuống và uống từ từ giúp cơ thể hấp thụ nước dần dần, giảm nguy cơ gặp phải những tác dụng khó chịu này, đồng thời đảm bảo quá trình bổ sung nước an toàn và hiệu quả hơn.Ảnh hưởng lâu dài đến cơ quan nội tạng

Duy trì thói quen uống nước khi đứng có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe về lâu dài, bao gồm suy giảm chức năng tiêu hóa, đầy hơi hoặc táo bón mạn tính, đồng thời tạo áp lực nhẹ lên gan và thận. Tuy những tác động này không biểu hiện rõ ràng ngay lập tức, càng lâu càng dễ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Việc hình thành thói quen uống nước trong tư thế ngồi, chậm rãi và có ý thức sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ bảo vệ chức năng cơ quan nội tạng về lâu dài.

Căng cơ, khớp

Uống nước quá nhanh khi đứng có thể khiến chất lỏng trong cơ thể dịch chuyển đột ngột, ảnh hưởng phần nào đến tuần hoàn ở tay, chân và các khớp. Về lâu dài, sự căng thẳng nhỏ này có thể góp phần gây khó chịu hoặc cứng khớp, đặc biệt ở những người vốn đã có vấn đề về xương khớp hoặc tuần hoàn.

Giảm hấp thụ dưỡng chất

Uống nước quá nhanh, đặc biệt trong bữa ăn, có thể làm loãng dịch vị và làm chậm quá trình phân giải thức ăn. Điều này khiến cơ thể giảm khả năng hấp thụ một phần dưỡng chất thiết yếu, bao gồm vitamin và khoáng chất, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả tiêu hóa và sức khỏe dinh dưỡng lâu dài.

Tải trọng nhẹ cho tim mạch

Uống nước nhanh khi đứng có thể tạm thời làm tăng nhịp tim và tăng nhẹ huyết áp ở những người nhạy cảm. Mặc dù việc này thường vô hại với người trưởng thành khỏe mạnh, những người mắc bệnh tim mạch có thể bị căng thẳng tạm thời, do đó, việc uống nước chậm rãi và có ý thức sẽ an toàn hơn.

Tư thế uống nước thế nào là tốt?

Ngồi xuống và uống nước một cách từ tốn được khuyên là tốt nhất, do nó giúp cơ thể hấp thụ nước dần dần, giảm nguy cơ gặp phải tác dụng khó chịu như mệt mỏi hay rối loạn tiêu hóa. Việc hình thành thói quen uống nước trong tư thế ngồi, chậm rãi và có ý thức sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ bảo vệ chức năng cơ quan nội tạng về lâu dài.