Thực hư uống nước muối hạt chữa suy thận

Trên mạng xã hội dạo này tôi thấy nhiều người chia sẻ chỉ cần mỗi sáng uống một ly nước muối hạt khoảng 500ml thì có thể chữa được suy thận. Không biết thông tin này có đúng không, thưa bác sĩ? Việc uống nước muối hạt như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?

Trả lời

Thông tin này hoàn toàn không có cơ sở khoa học và tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng với sức khỏe. Hiện chưa có bất kỳ nghiên cứu y học chính thống nào chứng minh rằng uống nước muối hạt có thể cải thiện hay chữa khỏi suy thận.

Hoàn toàn phản khoa học

Việc tiêu thụ nước muối đậm đặc có thể dẫn đến mất cân bằng điện giải trong cơ thể, làm tăng nồng độ natri trong máu, gây mất nước, tăng áp lực thẩm thấu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận.

Đối với người bệnh thận, điều này càng nguy hiểm hơn, vì thận vốn đã suy yếu sẽ phải làm việc nhiều hơn để lọc lượng natri dư thừa, dẫn đến phù nề, tăng huyết áp và thúc đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận.

Ngoài ra, lượng muối cao trong cơ thể còn làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch như suy tim hoặc đột quỵ, làm cho tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Suy thận là bệnh lý nguy hiểm

Suy thận là tình trạng chức năng thận suy giảm, mất khả năng lọc máu và loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.

Bệnh được chia làm hai dạng: Suy thận cấp tính, xảy ra đột ngột do mất máu, nhiễm trùng hoặc tác dụng phụ của thuốc và suy thận mạn tính, tiến triển chậm, không thể hồi phục hoàn toàn, thường do tiểu đường, tăng huyết áp hoặc viêm cầu thận.

Việc điều trị suy thận đúng phác đồ có ý nghĩa sống còn giúp làm chậm tiến triển bệnh, bảo tồn chức năng thận, giảm triệu chứng và ngăn ngừa biến chứng.

Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với phù nề toàn thân, thiếu máu, loãng xương, hội chứng urê huyết cao, dẫn đến suy tim, đột quỵ, rối loạn ý thức, co giật, thậm chí tử vong do suy đa cơ quan.

Do đó, bệnh nhân cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ, ăn uống kiểm soát lượng đạm, natri, kali, phốt pho, đặc biệt là hạn chế muối và tuyệt đối không tin theo các phương pháp thiếu căn cứ khoa học như uống nước muối hạt đậm đặc. Những thông tin sai lệch không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội điều trị đúng và kịp thời.

ThS-BS ĐẶNG NGỌC HÙNG, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng