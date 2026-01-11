Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai thông tin về ca bệnh nhi 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc

Theo đó, bệnh nhi P.N.G.L (20 tháng tuổi), trú tại tổ 1, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, được đưa vào Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai ngày 5/1 với chẩn đoán viêm phế quản phổi. Sau khi nhập viện, bệnh nhi được điều trị trong 4 ngày bằng thuốc kháng sinh, hạ sốt.

Đến khoảng 16h15 ngày 9/1, bệnh nhi xuất hiện phản ứng nặng sau khi sử dụng thuốc. Ngay sau đó, bệnh viện đã triển khai các biện pháp cấp cứu, điều trị tích cực và tiến hành hội chẩn với chuyên gia. Tuy nhiên, đến 21h05 ngày 10/1, bệnh nhi không qua khỏi.

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc. (Ảnh minh họa - AI).

Nguyên nhân tử vong được xác định là ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, phản vệ độ IV.

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai cho biết, sẽ báo cáo vụ việc theo đúng quy định tới các cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình bệnh nhi và thành lập hội đồng chuyên môn để rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Đại diện bệnh viện khẳng định quan điểm xuyên suốt là minh bạch, cầu thị và đặt sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu. Các thông tin chính thức liên quan đến vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật sau khi có kết luận từ hội đồng chuyên môn và cơ quan có thẩm quyền.