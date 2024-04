Uống nước đá giải nhiệt mùa nóng coi chừng rước đủ bệnh vào thân

Tác hại khi uống nước đá

Giảm sức đề kháng

Thường nước đá chứa khá nhiều vi khuẩn và nhất là nước đá mua từ bên ngoài, chất lượng sẽ không được đảm bảo. Vậy nên khi nước đá tan hết trong cơ thể những con vi khuẩn sẽ bắt đầu tấn công bạn có thể gây ra những căn bệnh nguy hiểm và dần dần dẫn đến tình trạng suy giảm sức đề kháng của cơ thể.

Gây tích tụ chất béo trong cơ thể

Nếu uống nước đá lạnh ngay sau bữa ăn, nhiệt độ lạnh sẽ làm đông cứng chất béo từ thực phẩm bạn vừa tiêu thụ, khiến cơ thể khó phân hủy các chất béo không mong muốn trong cơ thể. Cho dù chúng ta có hoạt động đến mức nào cũng rất khó để đốt cháy lượng mỡ thừa đó.

Làm chậm nhịp tim

Nghiên cứu của Đại học Anglia Ruskin cho biết nước lạnh còn khiến tim đập chậm lại, bởi nước đá lạnh gây tác động và kích thích dây thần kinh phế vị - một phần quan trọng trong hệ thống thần kinh tự trị của cơ thể. Khi hệ thống thần kinh này bị ức chế, nhịp tim của bạn sẽ bị suy giảm.

Ức chế dây thần kinh phế vị

Khi uống nước quá lạnh vào cơ thể sẽ khiến ức chế dây thần kinh phế vị – dây thần kinh thuộc hệ thần kinh giao cảm điều hòa hoạt động của nhịp tim. Khi dây thần kinh này bị ức chế có thể khiến tim đập chậm, thậm chí tăng huyết áp.

Vì thế, bạn không nên uống thường xuyên quá nhiều nước lạnh trong ngày hè. Để giải nhiệt ngày hè, bạn có thể uống các loại nước vối, nước trà xanh, nước đậu đen. Cùng với đó, bạn nên ăn nhiều rau củ quả giàu kali như rau má, cà chua, rau đay, diếp cá…

Gây ra viêm họng

Uống nước đá khi thời tiết nắng nóng, khả năng bị đau họng và nghẹt mũi rất cao, bởi nước lạnh sẽ làm khô lớp nhầy bảo vệ niêm mạc cổ họng gây ra hiện tượng bỏng lạnh, khiến cổ họng bị đau rát và tổn thương.

Làm giảm năng lượng

Một số người cho rằng việc uống nước lạnh sẽ làm sảng khoái hơn, giúp mình có thêm năng lượng. Nhưng thực tế thì nó có thể mang lại cảm giác dễ chịu tức thì, còn khi vào bên trong cơ thể, chúng ta sẽ bị mất rất nhiều năng lượng để làm nóng phần nước lạnh vừa uống và càng khiến cơ thể mệt mỏi và uể oải hơn.

Làm hỏng răng

Tác hại của nước đá thể hiện ở việc khiến răng sâu của bạn bị ê buốt đồng thời ảnh hưởng tới men răng, khiến sức đề kháng của răng bị giảm từ đó phát sinh ra các bệnh về răng miệng. Uống nước đá có thể làm hỏng men răng, thậm chí nứt to và mẻ vì bị sốc nhiệt (khi nhiệt độ thay đổi đột ngột). Thói quen nhai đá còn có thể làm răng yếu và dễ gãy.

Gây ra tình trạng táo bón

Thông thường việc uống nước sẽ giúp chúng ta tiêu hóa dễ hơn nhưng uống nước đá thì có thể gây ra tình trạng táo bón. Do nước lạnh vào cơ thể khiến cho thức ăn trong ruột co lại, khả năng co bóp bị ảnh hưởng dẫn đến việc tiêu hóa của dạ dày và ruột cũng trở nên không tốt gây ra táo bón.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, nước lạnh và thậm chí đồ uống lạnh có thể làm co mạch máu của bạn, do đó hạn chế tiêu hóa. Nó cũng cản trở quá trình tự nhiên hấp thụ chất dinh dưỡng khi tiêu hóa.

Gây sốc nhiệt

Mọi người không nên uống nước lạnh sau khi tập luyện. Khi bạn tập luyện, có rất nhiều nhiệt được tạo ra và nếu bạn uống nước lạnh ngay sau đó, nhiệt độ trong cơ thể sẽ bị thay đổi đột ngột gây ảnh hưởng đến đường tiêu hóa có thể dẫn đến đau dạ dày hoặc sốc nhiệt.

4 trường hợp phải cẩn trọng khi uống nước đá

Sau khi ăn no hoặc ăn lẩu: Nhiệt độ thức ăn để cơ thể hấp thụ nhanh nhất là có độ ấm vừa phải. Nước lạnh sẽ khiến quá trình bơm máu để thực hiện chức năng tiêu hóa của cơ thể bị giảm chậm, dẫn tới cảm giác đầy bụng, thậm chí là đau bụng. Nhất là sau khi ăn lẩu, bạn lại sử dụng thêm đồ uống có đá lạnh thì hỗn hợp vừa nóng vừa lạnh này rất có hại cho dạ dày và đường ruột.

Ngay sau khi tập thể dục: Sau khi vận động và ra mồ hôi, các mạch máu cũng như lỗ chân lông trên cơ thể giãn rộng. Ở thời điểm này, bạn không nên tiếp xúc với đồ lạnh, làm giảm nhiệt độ cơ thể đột ngột như uống nước đá hoặc vào phòng điều hòa lạnh ngay lập tức. Chỉ dùng nước nguội hoặc nước ấm vừa đủ để bổ sung lượng nước đã mất. Sau khi nhịp tim, nhiệt độ, cơ thể được điều hòa trở lại, lau sạch mồ hôi, bạn hãy sử dụng nước mát để sảng khoái hơn.

Khi bị cảm lạnh: Ngoài việc không nên uống nước đá khi bị cảm lạnh, thì những người thường dễ bị cảm lạnh cũng nên hạn chế uống nước đá.

Trong kỳ kinh nguyệt: Đây là thời điểm nhạy cảm với phụ nữ, kỵ những loại thực phẩm có tính hàn mà nước đá lạnh là một trong số đó. Nếu sử dụng trong những ngày “đèn đỏ”, chị em dễ bị tắc kinh, đau bụng kinh. Phụ nữ hay bị đau bụng kinh cũng nên hạn chế uống nước đá kể cả ngoài kỳ kinh.

Uống nước mùa nắng đúng cách

· Tạo thói quen uống đủ nước hằng ngày. Đừng đợi tới khi thấy khát hoặc khô miệng mới uống nước.

· Nguồn nước uống phải đảm bảo an toàn vệ sinh. Không uống nước lã. Không uống quá nhiều nước đóng chai, nước không có nguồn gốc rõ ràng.

· Mỗi lần chỉ uống một lượng nước vừa phải. Không uống quá nhiều nước cùng một lúc. Tốt nhất là bạn nên rót nước ra cốc để uống.

· Không uống nước đun đi đun lại nhiều lần. Không uống nước đun sôi đã để quá 2 ngày.

· Không uống nước ngay sau khi vận động mạnh.

· Các loại nước như nước ngọt có gas. Đồ uống có caffein không thể thay thế nước lọc.

Như vậy, chúng ta có thể thấy nước rất quan trọng với cơ thể và cần phải bổ sung bằng cách uống nước mùa nắng nóng đúng cách. Hi vọng với những thông tin hữu ích trên, bạn sẽ luôn có một cơ thể khoẻ mạnh.

Thanh Huyền (tổng hợp)

