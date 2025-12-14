5 dấu hiệu ung thư thực quản dễ nhầm với bệnh khác, người Việt nên biết để tránh

Ung thư thực quản là gì?

Ung thư thực quản là một trong những bệnh nguy hiểm nhất trong nhóm ung thư tiêu hóa, chỉ đứng sau ung thư dạ dày, gan và đại trực tràng.

Ở giai đoạn đầu, các triệu chứng ung thư thực quản rất khó nhận biết và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý vùng thực quản hoặc hầu họng. Trên thực tế, các dấu hiệu ung thư thực quản rõ rệt chỉ xuất hiện khi tế bào ung thư đã lan rộng toàn bộ lòng thực quản, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và kém hiệu quả.

Tiên lượng bệnh thường rất xấu vì các triệu chứng thường chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, lúc khối u đã di căn và tiến triển nghiêm trọng.

Ảnh minh họa.

Ung thư thực quản có 4 dấu hiệu điển hình

Đau, khó chịu ở ngực

Đây là biểu hiện ung thư thực quản giai đoạn đầu phổ biến. Người bệnh thường có cảm giác đau âm ỉ, nóng rát ở vùng giữa ngực, dễ nhầm lẫn với triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản. Cảm giác khó chịu xuất hiện liên tục, không giảm khi dùng thuốc thông thường, nhất là sau ăn hoặc khi nuốt.

Khó nuốt

Khó nuốt, nuốt vướng là cảm giác thường xảy ra khi ăn thức ăn cứng như cơm, thịt, bánh mì... Khối u phát triển sẽ gây vướng hoặc đau khi nuốt ngay cả thức ăn mềm, lỏng, uống nước.

Khó tiêu, ợ nóng

Khó tiêu, ợ nóng kéo dài là biểu hiện ở nhiều bệnh nhân ung thư thực quản nhưng dễ nhầm với viêm loét dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường. Các triệu chứng này thường dai dẳng, kéo dài không dứt, kể cả khi đã thay đổi chế độ ăn hoặc dùng thuốc kháng axit.

Khàn giọng, ho kéo dài

Khàn giọng hoặc ho kéo dài trên hai tuần, không cải thiện dù uống thuốc, có thể do khối u thực quản phát triển gây kích thích dây thanh, ảnh hưởng đến hệ thần kinh điều khiển phát âm.

Nguyên nhân gây ung thư thực quản

Ảnh minh họa.

Do tiền sử gia đình

Nếu trong gia đình có người từng bị ung thư thực quản, nguy cơ mắc bệnh của các thành viên khác sẽ cao hơn, nhất là khi có yếu tố di truyền về gene đột biến. Bác sĩ khuyến cáo người có tiền sử gia đình mắc ung thư thực quản nên tầm soát định kỳ và chú ý phòng ngừa từ sớm.

Do trào ngược axit dạ dày

Trào ngược axit dạ dày (GERD) là tình trạng axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản, gây kích ứng và tổn thương lớp niêm mạc. Lâu dài, lớp tế bào biểu mô lát ở thực quản có thể bị biến đổi thành biểu mô tuyến gọi là barrett thực quản, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, nhất là ung thư biểu mô tuyến (adenocarcinoma).

Do mắc barrett thực quản

Barrett thực quản xảy ra khi các tế bào lót thực quản bị thay đổi, phát triển thành mô tuyến, tế bào ung thư. Tuy nhiên, không phải ai bị barrett cũng mắc ung thư. Bệnh có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng. Người bệnh nên nội soi định kỳ, kiểm tra thường xuyên để theo dõi barrett thực quản, có thể ngăn nguy cơ tiến triển ung thư.

Do béo phì

Béo phì có liên quan đến sự gia tăng các chất gây viêm và rối loạn nội tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tế bào ác tính. Cơ thể có nhiều mỡ nội tạng dư thừa làm tăng áp lực trong ổ bụng, dẫn đến trào ngược axit dạ dày, gián tiếp gây tổn thương thực quản.

Do chế độ ăn không lành mạnh

Chế độ ăn uống không lành mạnh như ăn ít rau xanh, trái cây, thiếu chất xơ nhưng bổ sung nhiều chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến sẵn góp phần thúc đẩy ung thư thực quản. Ngoài ra, ăn uống không điều độ, bỏ bữa, thường xuyên ăn quá no hoặc ăn khuya dễ dẫn đến trào ngược axit và tổn thương thực quản.

Do rượu bia, thuốc lá

Rượu bia, thuốc lá được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư nhóm một. Tiếp xúc với cồn trong rượu bia và chất độc trong thuốc lá khiến niêm mạc thực quản tổn thương, lâu dần gây đột biến gene. Người sử dụng cả rượu và thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao gấp nhiều lần so với người chỉ sử dụng một trong hai loại.

Phòng ngừa ung thư thực quản

Ung thư thực quản ngày càng gia tăng và trẻ hóa, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Vì vậy, nên chủ động phòng ngừa ung thư thực quản bằng cách: Ăn uống điều độ; thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, duy trì cân nặng phù hợp với thể trạng; hạn chế ăn các thực phẩm lên men, muối chua, thực phẩm đóng hộp, chế biến sẵn; ăn nhiều rau xanh, trái cây và hạn chế sử dụng thuốc lá, rượu bia...