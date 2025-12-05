Những món người Việt yêu thích không ngờ làm tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản

Thói quen ăn uống hằng ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản thông qua tình trạng kích ứng và viêm mãn tính. Thường xuyên ăn uống quá nóng, ăn nhiều thịt chế biến sẵn và thực phẩm ngâm chua khiến thực quản tiếp xúc với các tác nhân gây hại. Lựa chọn đồ uống ấm, protein tươi và thực phẩm nấu chín kỹ có thể hỗ trợ đáng kể sức khỏe thực quản và giảm nguy cơ mắc bệnh.

Mọi người thường đánh giá thấp sự ảnh hưởng của nhiệt độ cao, quá trình chế biến và độ axit đến lớp niêm mạc mỏng manh bảo vệ thực quản. Các nghiên cứu đã chỉ ra, việc tiếp xúc thường xuyên với một số loại thực phẩm nhất định có thể góp phần gây kích ứng thực quản mãn tính hoặc căng thẳng hóa học làm suy yếu mô theo thời gian.

Việc hiểu rõ những loại thực phẩm nào làm tăng nguy cơ ngày ung thư thực quản càng trở nên quan trọng đối với việc phòng ngừa và bảo vệ hệ tiêu hóa. Những thay đổi nhỏ trong thói quen ăn uống hằng ngày có thể tạo ra sự khác biệt đáng chú ý trong việc giảm các đợt trào ngược mãn tính, độ nhạy cảm niêm mạc, tổn thương do nhiệt,… giúp bảo vệ thực quản và phòng tránh nguy cơ ung thư.

Những thực phẩm nào có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản?

Những thực phẩm này không nguy hiểm nếu chỉ ăn một vài lần, nhưng nếu ăn thường xuyên có thể là mối nguy hiểm đáng lo ngại.

- Đồ uống rất nóng như trà nóng hoặc cà phê

- Thực phẩm cực nóng như súp, cháo hoặc đồ chiên rán

- Các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, salami, giăm bông, thịt xông khói và thịt nguội

- Thực phẩm lên men như dưa muối, quả muối

- Thực phẩm có hàm lượng nitrit hoặc nitrat cao do quá trình bảo quản và xử lý

- Các món chiên được làm bằng dầu bị oxy hóa hoặc được hâm nóng lại

- Uống rượu thường xuyên, đặc biệt là khi kết hợp với thịt chế biến sẵn hoặc đồ uống nóng.

Đồ uống nóng và thức ăn nóng ảnh hưởng đến thực quản như thế nào?

Khi nuốt đồ uống hoặc thức ăn cực nóng, nhiệt độ cao có thể gây ra các vết rách nhỏ trên niêm mạc thực quản. Cơ thể sẽ tự phục hồi tổn thương này, nhưng khi tổn thương như vậy xảy ra lặp đi lặp lại trong thời gian dài, có thể làm tăng khả năng xảy ra những thay đổi bất thường.

Người dân sống ở những nơi có thói quen thường xuyên uống trà nóng có tỷ lệ ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản cao hơn, chứng minh rằng nhiệt độ, chứ không phải bản thân đồ uống, là yếu tố nguy cơ mắc ung thư thực quản. Hãy đợi đồ uống hoặc súp nóng nguội bớt trước khi ăn uống là cách đơn giản và hiệu quả để giảm bớt nguy cơ.

Thịt chế biến tác động đến nguy cơ ung thư thực quản như thế nào?

Thịt chế biến sẵn thường chứa nitrosamine, heterocyclic amine và polycyclic aromatic hydrocarbon, tất cả đều có thể hình thành trong quá trình ướp, hun khói hoặc nấu ở nhiệt độ cao.

Các hợp chất này đã được chứng minh là có khả năng gây tổn hại DNA và góp phần gây ung thư. Khi thịt chế biến sẵn bị chiên rán hoặc cháy xém, nồng độ các hóa chất này có thể tăng cao hơn nữa. Nguy cơ trở nên rõ rệt hơn khi kết hợp với việc uống nhiều rượu hoặc hút thuốc, vì những hành vi này có thể làm tăng stress oxy hóa trong thực quản.

Việc thay thế thịt chế biến sẵn bằng các nguồn protein tươi chưa qua chế biến có thể làm giảm đáng kể việc tiếp xúc với các hợp chất độc hại này.

Thực phẩm muối chua làm trầm trọng thêm chứng trào ngược và căng thẳng thực quản như thế nào?

Bản thân thực phẩm muối chua không gây ung thư, nhưng chúng đóng vai trò đáng kể trong việc làm trầm trọng thêm chứng trào ngược dạ dày thực quản, một tình trạng có liên quan chặt chẽ với tổn thương thực quản lâu dài.

Ở một số nơi thường xuyên ăn các loại rau muối chua, các nhà nghiên cứu đã khảo sát thấy tỷ lệ ung thư thực quản cao hơn, có thể là do ảnh hưởng kết hợp của độ axit cao, nồng độ muối và các tác dụng phụ của quá trình lên men. Chế độ ăn uống khoa học kết hợp với mức độ nhạy cảm của từng cá nhân, giúp duy trì môi trường tiêu hóa cân bằng hơn.

Nên ăn gì thay thế để hỗ trợ sức khỏe thực quản?

Lựa chọn chế độ ăn uống lành mạnh có thể làm giảm kích ứng và thúc đẩy môi trường tiêu hóa lành mạnh hơn:

- Đồ uống ấm như trà nguội, trà thảo dược hoặc cà phê ấm nhẹ

- Protein nạc tươi bao gồm thịt gà, cá, đậu phụ, đậu lăng và đậu phụ

- Các loại trái cây có hàm lượng axit thấp như chuối, dưa, đu đủ và táo ngọt

- Các loại rau như cà rốt, bí ngòi, rau bina và đậu xanh

- Ngũ cốc nguyên hạt bao gồm yến mạch, gạo lứt, lúa mạch và bánh mì nguyên cám

- Chất béo lành mạnh từ bơ, dầu ô liu, hạt lanh hoặc các loại hạt tươi

- Các phương pháp nấu ăn nhẹ như hấp, nướng, hầm hoặc luộc

- Sử dụng dầu ăn mới thay vì dầu đã hâm nóng hoặc chiên đi chiên lại nhiều lần

- Nên uống nước lọc, sữa chua, cháo mềm và các thực phẩm có kết cấu nhẹ khác

Lựa chọn những thực phẩm này giúp giảm tiếp xúc với hóa chất, giảm viêm và ổn định đường tiêu hóa. Ăn chậm, khẩu phần nhỏ và uống đủ nước giúp giảm áp lực lên thực quản và tạo ra môi trường bên trong êm dịu hơn, hỗ trợ quá trình chữa lành tự nhiên.