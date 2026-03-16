Loại cá giá rẻ, ít xương, có protein cao hơn cá thu, dễ ăn hơn cá chép, nấu món này thơm ngon cực phẩm

Loại cá này không chỉ ăn ngon miệng mà còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe: Cá rô phi.

Trong 100g loại cá này chứa khoảng 26g protein, nhiều vitamin B12, selen và khoáng chất tốt cho cơ thể, trong khi lượng chất béo khá thấp.

So với một số loại cá phổ biến như cá chép hay cá thu, cá rô phi có hàm lượng đạm cao và dễ tiêu hóa, phù hợp cho bữa ăn gia đình hàng ngày, đặc biệt với người cần bổ sung protein nhưng muốn hạn chế chất béo.

Từ loại cá này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon hấp dẫn khác nhau trong đó có món cá rô phi nướng riềng mẻ.

Chỉ với vài bước chế biến đơn giản, bạn đã có thể làm nên món cá nướng vàng ruộm bên ngoài, mềm ngọt bên trong, ăn kèm rau sống và nước chấm chua ngọt vô cùng hấp dẫn. Dân Việt giới thiệu cách làm cá rô phi nướng riềng mẻ này như sau:

Nguyên liệu làm cá rô phi nướng riềng mẻ

- 1 con cá rô phi khoảng 2kg, làm sạch, khứa nhẹ thân cá, để ráo.

- 1 củ riềng to

- 1 mẩu gừng

- 1 mẩu nghệ tươi (hoặc bột nghệ)

- 2 củ hành khô

- 4 củ sả

- Một ít rau mùi ta

- Rau thìa là

- Rau ngổ

Gia vị nêm:

- 1 thìa phở mẻ (đầy)

- 1 thìa phở dầu ăn

- 1/2 thìa phở nước mắm ngon

- 2 thìa cà phê hạt nêm

- 1 thìa phở dầu hào

- 1/2 thìa phở đường

- 2 thìa cà phê hạt tiêu

- 1 thìa phở màu dầu điều

Cách làm cá rô phi nướng riềng mẻ

- Riềng, gừng, nghệ, hành khô và sả thái nhỏ rồi giã nhuyễn. Sau đó trộn cùng rau mùi ta, thìa là và rau ngổ đã thái nhỏ.

- Cho mẻ, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, dầu hào, đường, tiêu và dầu điều vào hỗn hợp gia vị, trộn đều để tạo thành hỗn hợp sệt và thơm.

- Thoa đều gia vị lên toàn bộ thân cá, cả mặt trên, mặt dưới. Nhồi thêm một phần gia vị vào bụng và mang cá để cá thấm đều. Ướp ít nhất 1 giờ trước khi nướng.

* Nướng cá: gói cá bằng lá chuối hoặc giấy bạc.

- Lần 1: nướng 30 phút ở 160°C.

- Sau đó lật mặt cá, mở phần lá chuối cho hở mặt cá.

- Lần 2: nướng thêm 10 phút ở 180°C.

Thành phẩm là món cá nướng có lớp ngoài vàng ruộm, thơm nức mùi riềng sả, phần thịt bên trong mềm và ngọt.

Với cách làm đơn giản và nguyên liệu quen thuộc, cá nướng riềng mẻ không chỉ là món ăn thơm ngon mà còn giàu dinh dưỡng cho cả gia đình.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Lee Hoa thực hiện.