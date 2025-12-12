7 quan niệm sai lầm về ung thư tuyến tiền liệt khiến nhiều quý ông nhận "trái đắng"

Khi nói đến ung thư tuyến tiền liệt, có rất nhiều quan niệm sai lầm và phỏng đoán thiếu cơ sở khoa học. Những quan niệm sai lầm không hề vô hại, nó thường khiến mọi người chần chừ trong quyết định đi khám hoặc hiểu sai các tín hiệu cơ thể gửi đến, làm mất cơ hội phát hiện bệnh sớm. Vì vậy, hãy cùng làm rõ những điều này.

Dưới đây là 7 quan niệm sai lầm phổ biến về ung thư tuyến tiền liệt mà nhiều người vẫn tin tưởng.

1. Nếu không gặp bất kỳ triệu chứng tiết niệu nào, nam giới không cần tầm soát ung thư tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh ung thư nội tạng phổ biến thứ hai trên toàn thế giới. Các trường hợp ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu phát triển mà không có bất kỳ triệu chứng lâm sàng rõ ràng nào. Vì vậy, nam giới trên 50 tuổi hoặc trẻ hơn, nếu có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến tiền liệt, ngay cả khi không có bất kỳ triệu chứng nào vẫn nên thực hiện tầm soát ở các bệnh viện uy tín.

2. Khi tầm soát ung thư tuyến tiền liệt phát hiện chỉ số PSA cao (xét nghiệm máu) có nghĩa là đã bị ung thư tuyến tiền liệt

Chỉ số PSA đặc hiệu cho một cơ quan chứ không phải cho một loại ung thư cụ thể, vì vậy nếu bạn có mức PSA cao, cần phải loại trừ khả năng ung thư sau khi được bác sĩ chuyên khoa tiết niệu - ung thư thăm khám lâm sàng. Sau đó, bác sĩ sẽ hướng dẫn bạn làm các biện pháp như chụp MRI tuyến tiền liệt và nếu cần thiết thì sinh thiết tuyến tiền liệt, vì có nhiều nguyên nhân khác gây tăng PSA như: phì đại tuyến tiền liệt lành tính, nhiễm trùng tuyến tiền liệt (viêm tuyến tiền liệt), mới xuất tinh, đạp xe đường dài hoặc đặt ống thông tiểu.

Vì vậy, nếu nam giới có mức PSA cao, đừng lo lắng, nhưng hãy tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa tiết niệu - ung thư để được thăm khám.

3. Ung thư tuyến tiền liệt chắc chắn sẽ di truyền

Việc có cha hoặc anh trai mắc ung thư tuyến tiền liệt làm tăng nguy cơ mắc bệnh nhưng không có nghĩa là chắc chắn bạn sẽ mắc bệnh. Vì vậy, trong trường hợp này, nam giới cần tiến hành tầm soát bằng xét nghiệm PSA (xét nghiệm máu) sớm. Sau một độ tuổi nhất định, chỉ số PSA nên được so sánh và điều chỉnh theo lứa tuổi để xác định sàng lọc nguy cơ.

4. Dù đã được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt nhưng cơ thể vẫn cảm thấy khỏe mạnh, đồng nghĩa với ung thư không nguy hiểm

Các triệu chứng không quyết định mức độ nguy hiểm của ung thư. Một nam giới dù không có bất kỳ triệu chứng nào vẫn có thể mắc khối u ác tính, trong khi một người khác có triệu chứng về đường tiết niệu lại có thể gặp phải vấn đề đơn giản hơn.

Nếu bạn đã được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt và cảm thấy khỏe mạnh, rất có thể bạn chỉ mắc ung thư khu trú và vẫn có cơ hội chữa khỏi. Vì vậy đừng coi thường vấn đề bạn đang gặp phải, hãy thực hiện các bước điều trị tích cực theo hướng dẫn của bác sĩ. Chẩn đoán và điều trị sớm thực sự cứu sống nhiều người.

5. Ung thư tuyến tiền liệt là “án tử”

Hầu hết nam giới được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt được điều trị tích cực đều có tỷ lệ sống sau điều trị cao với chất lượng cuộc sống được duy trì. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với ung thư tuyến tiền liệt khu trú gần như là 100%.

Và trên thực tế, ngay cả những bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn IV, tức là ung thư tuyến tiền liệt di căn, vẫn có thể kiểm soát bệnh tốt với phương pháp điều trị hiện có. Tóm lại, chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt không phải là án tử ngay cả khi bệnh ở giai đoạn tiến triển, trong khi ở giai đoạn khu trú, khả năng chữa khỏi là rất cao.

6. Phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt sẽ gây đau dữ dội sau phẫu thuật và mất nhiều tháng để hồi phục

Quá trình hồi phục sau phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt, cụ thể là phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt triệt để, đã được cải thiện đáng kể trong những năm qua. Với độ chính xác phẫu thuật được nâng cao nhờ phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt triệt để có sự hỗ trợ của robot, việc kiểm soát ung thư hiệu quả hơn với vết mổ nhỏ hơn, ít đau hơn và thời gian hồi phục nhanh hơn trong khi vẫn duy trì chất lượng cuộc sống.

Với kỹ thuật robot, hầu hết nam giới bắt đầu đi lại được sau phẫu thuật 6 giờ và về nhà trong vòng 24-48 giờ, tiếp tục các hoạt động thường nhật nhẹ nhàng trong vòng 1 tuần và hồi phục hoàn toàn trong vòng 3-4 tuần. Cơn đau thường được kiểm soát bằng thuốc, và không có độ tuổi nào là quá già để phẫu thuật, vì tuổi tác không phải là yếu tố duy nhất quyết định khả năng phẫu thuật. Nhiều người đàn ông khỏe mạnh ở độ tuổi 70 đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt mà không gặp bất kỳ biến chứng lớn nào.

7. Sau phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt sẽ mất chức năng tình dục và bị són tiểu/tiểu không tự chủ suốt đời

Đây là một nỗi sợ phổ biến, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Về chức năng tình dục, các dây thần kinh điều khiển chức năng cương dương ở nam giới nằm rất gần tuyến tiền liệt và có nguy cơ bị tổn thương trong quá trình phẫu thuật. Tuy nhiên, với các kỹ thuật phẫu thuật robot bảo tồn thần kinh hiện đại, các dây thần kinh này có thể được bảo tồn một cách tỉ mỉ trong quá trình phẫu thuật.

Chứng tiểu không tự chủ tạm thời là phổ biến nhưng thường chỉ trong thời gian ngắn. Hầu hết nam giới lấy lại khả năng kiểm soát bàng quang trong vòng 3-6 tháng, hoặc sớm hơn, và hơn 90% là trong vòng 1 năm. Các bài tập Kegel trước và sau phẫu thuật giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi.