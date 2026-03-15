Nỗi đau của cậu bé 10 tuổi hiến tủy cứu bố mắc ung thư máu

Leong Jun Hao, 30 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu dòng tủy cấp (AML) vào tháng 8/2025, theo China Press.

Trong thời gian làm việc tại Philippines, Leong phải đi khám do xuất hiện nhiều triệu chứng như chóng mặt, khó thở và sốt. Kết quả xét nghiệm cho thấy tế bào bạch cầu ác tính đã chiếm hơn 75% cơ thể. Tình trạng của anh tạm thời được kiểm soát sau khi phải truyền máu liên tiếp sáu lần trong thời gian ngắn, nhưng chi phí điều trị đắt đỏ khiến anh kiệt quệ về tài chính.

Ông bố đơn thân đã phải nghỉ làm nhiều tháng vì bệnh tật và phải sống nhờ sự hỗ trợ tài chính từ gia đình, bạn bè.

Sau khi trở về Malaysia, Leong trải qua hai đợt hóa trị nhằm giảm số lượng tế bào ung thư, nhưng các bác sĩ cho biết ghép tủy xương là cơ hội sống duy nhất. Và Leong Kun Xuan, con trai 10 tuổi của Leong, lúc này là người hiến tủy phù hợp.

Để chuẩn bị cho việc hiến tủy, cậu bé phải tiêm thuốc kích thích tăng sinh tế bào gốc trong 4 ngày và trải qua hai lần thu thập tế bào gốc từ máu ngoại vi dưới gây mê toàn thân. Tổng chi phí cho ca ghép được ước tính hơn 300.000 ringgit Malaysia (khoảng 73.000 USD). Toàn bộ số tiền này Leong phải tự thanh toán nhưng vượt ngoài khả năng chi trả của anh.

Anh Leong Jun Hao và con trai Leong Kun Xuan. Ảnh: Mothership

Biết được hoàn cảnh khó khăn của bố con Leong, ngày 21/11/2025, tổ chức từ thiện One Hope Charity and Welfare đã kêu gọi quyên góp. Xúc động trước câu chuyện của hai cha con, đặc biệt là tấm lòng hiếu thảo của bé Leong Kun Xuan, nhiều người quyên tiền ủng hộ. Chỉ trong chưa đầy hai giờ, họ nhận được hơn 60.000 ringgit Malaysia (khoảng 12.700 USD).

"Bố đừng sợ. Lần này con sẽ là người hùng của bố", cậu bé nói với bố trước khi ca hiến tủy ngày 28/11/2025.

Tuy ca phẫu thuật ban đầu được đánh giá là thành công, Leong sau đó gặp các biến chứng. Anh qua đời hôm 8/3, để lại cậu con trai nhỏ.

Hôm 11/3, tổ chức One Hope Charity and Welfare thông báo về cái chết của Leong trên trang Facebook, cho biết anh đã "chiến đấu hết mình trong từng chặng đường".

"Anh đã kiên cường vượt qua tất cả, chỉ với mong ước giản dị... được tiếp tục ở bên con trai khi cậu bé lớn lên", bài đăng viết. "Trong suốt hành trình đầy khó khăn này, gia đình đã nhận được sự quan tâm, yêu thương và hỗ trợ to lớn từ cộng đồng... Sự ấm áp ấy có ý nghĩa vô cùng lớn đối với Jun Hao và người thân. Mong Jun Hao an nghỉ. Tình cha con sâu đậm của họ sẽ mãi ở lại trong trái tim chúng ta".