4 thói quen tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, người Việt nhất định phải tránh

Người đàn ông bị ung thư đại trực tràng thừa nhận thói quen sinh hoạt thiếu khoa học

Ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa phổ biến. Theo các chuyên gia y tế, ngoài yếu tố liên quan đến gen di truyền và một số bệnh lý tiền ung, còn có yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh như: chế độ ăn uống, lối sống, môi trường...

Đáng chú ý, theo các số liệu ghi nhận gần đây, ung thư đại trực tràng ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Thực tế, phần đông người trẻ có xu hướng chủ quan, chưa thực sự quan tâm chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể chất và xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh. Nhiều người quen với lối sống ít vận động, ăn nhiều thịt và thức ăn nhanh, ít rau củ, uống rượu bia quá độ, hút thuốc lá… Đây đều là những thói quen làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh.

Sự ra đi của anh Trần (35 tuổi, sống tại Chiết Giang, Trung Quốc) là một trường hợp điển hình.

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, anh Trần cho biết do phải gồng gánh tài chính nuôi cả gia đình nên phải làm nhiều việc cùng lúc, ăn uống thất thường và thường xuyên làm việc ca đêm.

Sau mỗi đêm làm ca, anh có thói quen mua đồ ăn sẵn, uống đồ uống có ga và có cồn. Nhiều năm như vậy, gần đây anh bị đau bụng, đi ngoài ra máu. Đi khám thì nhận được kết quả sốc, đó là ung thư đại tràng giai đoạn 3.

Thói quen tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng

Ăn nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn

Đây là một trong những yếu tố nguy cơ về chế độ ăn uống rõ ràng nhất đối với ung thư đại tràng. Thịt đỏ chứa hợp chất heme iron có thể tạo ra các hợp chất gây độc tế bào. Đặc biệt, thịt chế biến sẵn như xúc xích, giăm bông, thịt nguội chứa hàm lượng nitrite cao, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành Nitrosamines là chất gây ung thư mạnh.

Việc tiêu thụ thường xuyên và quá mức các loại thịt này làm tăng tổn thương niêm mạc đại tràng và thúc đẩy hình thành các khối u ác tính.

Hút thuốc lá và tiêu thụ đồ uống có cồn

Hút thuốc lá chứa hàng nghìn hóa chất độc hại, bao gồm các chất gây ung thư trực tiếp đi vào máu và gây tổn thương niêm mạc đại tràng. Rượu, đặc biệt là khi tiêu thụ quá mức, không chỉ làm tăng viêm nhiễm đường ruột mà còn làm tăng mức độ các chất gây ung thư tiếp xúc với niêm mạc. Cả hai thói quen này đều tăng cường nguy cơ ung thư đại tràng một cách đáng kể.

Thường xuyên thức khuya

Thức khuya và thiếu ngủ kéo dài làm rối loạn nhịp sinh học của cơ thể, gây suy giảm hệ miễn dịch. Khi đồng hồ sinh học bị phá vỡ, khả năng sửa chữa và loại bỏ các tế bào lỗi (tiền ung thư) của cơ thể giảm đi đáng kể. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các đột biến gen và sự phát triển của khối u đại tràng.

Ngồi nhiều

Lối sống tĩnh tại, ít vận động khiến nhu động ruột bị chậm lại. Khi nhu động ruột kém, chất thải lưu lại trong đại tràng lâu hơn, đồng nghĩa với việc các chất độc hại, chất gây ung thư có trong phân sẽ tiếp xúc với niêm mạc ruột trong thời gian dài hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc vận động thường xuyên giúp tăng tốc độ di chuyển của phân và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đại tràng.

Cách phòng tránh ung thư đại trực tràng

- Nên bổ sung trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt vào khẩu phần ăn hàng ngày. Đây là những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, chứa nhiều chất có khả năng loại bỏ các yếu tố gây ung thư.

- Duy trì cân nặng ở mức vừa phải.

- Hạn chế uống rượu, bỏ hút thuốc lá và không sử dụng chất kích thích.

- Lên kế hoạch tập thể dục mỗi ngày. Nếu bạn là người ít vận động, hãy bắt đầu bằng những bài tập nhẹ nhàng, sau đó tăng dần cường độ và thời gian luyện tập lên.

- Ngoài thay đổi cách sinh hoạt và ăn uống, việc tầm soát ung thư đại trực tràng cũng đóng vai trò quan trọng giúp bạn phòng tránh và phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.