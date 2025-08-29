5 dấu hiệu tổn thương gan người huyết áp cao dễ bỏ qua

Huyết áp cao, thường được gọi là "kẻ giết người thầm lặng", không chỉ tấn công tim mạch mà còn âm thầm gây tổn thương gan theo thời gian. Nhiều người không biết mối liên hệ này, dễ nhầm các dấu hiệu bất thường ở gan với mệt mỏi, căng thẳng hay tuổi tác.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Medicine chỉ ra rằng tăng huyết áp làm gia tăng đáng kể nguy cơ xơ gan, đặc biệt ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa (MASLD).

Nhận diện sớm những cảnh báo này là chìa khóa, bởi tổn thương gan thường tiến triển âm ỉ, ít biểu hiện rõ ràng. Phát hiện kịp thời giúp can thiệp y tế, thay đổi lối sống và kiểm soát huyết áp hiệu quả, từ đó ngăn ngừa biến chứng nặng nề như xơ gan, suy gan hay rối loạn chuyển hóa.

Dưới đây là 5 dấu hiệu tổn thương gan thường bị người tăng huyết áp bỏ qua:

Mệt mỏi kéo dài - tín hiệu gan đang căng thẳng

Tình trạng kiệt sức không rõ nguyên nhân, dù nghỉ ngơi vẫn không cải thiện, có thể là dấu hiệu gan bị quá tải. Khi huyết áp cao ảnh hưởng đến chức năng gan, quá trình chuyển hóa dinh dưỡng và sản xuất năng lượng bị rối loạn, khiến cơ thể luôn uể oải.

Khác với mệt mỏi thông thường, dạng kiệt sức này kéo dài, đôi khi kèm cảm giác "sương mù não" hoặc khó tập trung. Nhận diện sớm triệu chứng giúp người bệnh chủ động làm xét nghiệm máu và thăm khám kịp thời.

Khó chịu vùng bụng, dấu hiệu gan to

Cảm giác đau âm ỉ hoặc đầy tức ở vùng bụng trên bên phải có thể là cảnh báo gan bị viêm hoặc phì đại. Nhiều người dễ bỏ qua, nhầm lẫn với chứng khó tiêu hay đầy hơi thông thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài, đó là lúc cần đi kiểm tra.

Siêu âm và các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh khác có thể phát hiện gan to ở giai đoạn sớm, tạo cơ hội can thiệp trước khi gan bị tổn thương không thể phục hồi.

Vàng da và những thay đổi nhỏ trên da

Hiện tượng vàng da, vàng mắt là dấu hiệu rõ ràng cho thấy gan đang gặp vấn đề. Huyết áp cao có thể làm tình trạng gan trầm trọng hơn, dẫn đến tăng nồng độ bilirubin trong máu.

Ngay cả những thay đổi rất nhẹ ở màu da hay lòng trắng mắt cũng không nên bỏ qua. Phát hiện sớm giúp can thiệp kịp thời, ngăn bệnh tiến triển nặng hơn.

Phù nề ở chân và bụng (cổ trướng)

Huyết áp cao có thể làm suy giảm khả năng gan sản xuất các loại protein giữ vai trò điều hòa cân bằng dịch, khiến cơ thể bị ứ nước. Hậu quả là sưng phù ở chân, mắt cá hoặc bụng, còn gọi là cổ trướng.

Phát hiện sớm tình trạng phù nề, kết hợp kiểm soát huyết áp và kiểm tra chức năng gan, là bước quan trọng để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Thay đổi màu sắc nước tiểu và phân

Nước tiểu sẫm màu và phân nhạt màu là những dấu hiệu thường bị bỏ qua của rối loạn chức năng gan. Nước tiểu sẫm cho thấy cơ thể đang thải bilirubin dư thừa, trong khi phân nhạt màu phản ánh tình trạng thiếu dịch mật.

Theo dõi sự thay đổi này, kết hợp khám sức khỏe định kỳ, giúp phát hiện sớm bệnh lý gan và ngăn ngừa tổn thương nặng nề.