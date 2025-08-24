6 cách đơn giản giúp hạ huyết áp theo bác sĩ Mỹ

Gần 50% người trưởng thành ở Mỹ bị cao huyết áp, nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch, đột quỵ, đau tim, suy tim, bệnh thận, và thậm chí là chứng mất trí.

Lần đầu tiên kể từ năm 2017, Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) và Hội đồng Tim mạch Mỹ cập nhật hướng dẫn để giúp người bệnh kiểm soát huyết áp. "Bản cập nhật năm 2025 tổng hợp bằng chứng mới, mang đến cơ hội sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn", tiến sĩ Daniel W. Jones, trưởng nhóm soạn thảo hướng dẫn, cho biết.

Mức huyết áp bình thường, tiền tăng huyết áp và cao huyết áp vẫn giữ nguyên: huyết áp bình thường dưới 120/80 mmHg, tiền tăng huyết áp từ 120-129/80 mmHg và cao huyết áp từ 130/80 mmHg trở lên.

Dưới đây là 6 điểm chính từ hướng dẫn mới cho người bị cao huyết áp:

Sử dụng thuốc sớm hơn

Hướng dẫn khuyến cáo bác sĩ kê thuốc sớm hơn, đặc biệt nếu thay đổi lối sống trong 3-6 tháng không hiệu quả. Tiến sĩ Jones cho biết nghiên cứu mới xác nhận cao huyết áp cũng là yếu tố gây suy giảm nhận thức.

Tiến sĩ Scott Jerome, Giám đốc Dịch vụ Ngoại trú, Đại học Y Maryland, cho biết ngay cả khi dùng thuốc, bác sĩ vẫn khuyến khích duy trì thói quen lành mạnh như tập thể dục và chế độ ăn uống cân bằng.

Giảm lượng muối

Giới hạn natri dưới 2.300 mg mỗi ngày (khoảng một thìa cà phê muối) và hướng tới mục tiêu không quá 1.500 mg mỗi ngày.

AHA khuyến cáo kiểm tra nhãn thực phẩm vì người Mỹ tiêu thụ natri chủ yếu từ thực phẩm đóng gói và nhà hàng. Khi nấu ăn, hãy thử dùng chất thay thế muối có kali và bổ sung thực phẩm giàu kali như chuối, rau bina, nấm và dưa lưới.

Hạn chế rượu bia

Hướng dẫn mới khuyến cáo kiêng rượu. Đối với người thích uống rượu, không quá hai ly mỗi ngày đối với nam và một ly mỗi ngày đối với nữ.

Một nghiên cứu năm 2023 trên tạp chí Hypertension cho thấy mỗi ly rượu bổ sung có thể làm tăng huyết áp theo thời gian, ngay cả ở người không bị cao huyết áp.

Hướng dẫn mới khuyến cáo kiêng rượu. Ảnh: Henryford

Kiểm soát căng thẳng

Căng thẳng có liên quan đến bệnh tim. Hướng dẫn khuyến cáo tập thể dục và các kỹ thuật giảm căng thẳng như yoga, thở sâu và thiền định.

Ngoài ra, hướng dẫn vẫn khuyến nghị 75-150 phút tập thể dục mỗi tuần, bao gồm các hoạt động aerobic như đi bộ nhanh và tập luyện sức mạnh.

Giảm cân

Giảm ít nhất 5% trọng lượng cơ thể ở người thừa cân hoặc béo phì. Tham khảo ý kiến bác sĩ về thay đổi chế độ ăn uống, thuốc giảm cân tiêm như Wegovy hoặc Zepbound, hay phẫu thuật giảm cân.

Chế độ ăn DASH

Hướng dẫn năm 2025 tiếp tục khuyến cáo chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt là chế độ ăn DASH, tập trung vào ít muối và nhiều rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt, sản phẩm sữa ít hoặc không béo, thịt gia cầm và cá.

Theo tiến sĩ Allen Taylor, Chủ tịch Khoa Tim mạch, Viện Tim mạch MedStar ở Washington, việc nắm rõ chỉ số huyết áp là rất quan trọng để áp dụng hướng dẫn. Ông khuyến nghị nên có máy đo huyết áp tại nhà, chia sẻ số đo với bác sĩ và báo cáo bất kỳ thay đổi nào để điều chỉnh lối sống cũng như thuốc men.