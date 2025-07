Gan, thận, huyết áp thay đổi ra sao khi bỏ rượu bia một tuần, một tháng, nửa năm?

Rượu bia gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, từ những biểu hiện tức thời như đau đầu, lo âu sau mỗi lần uống, đến nguy cơ lâu dài như ung thư. Nhưng nếu bạn đang cân nhắc dừng rượu bia, cơ thể sẽ sớm cho bạn thấy những thay đổi tích cực cả ngắn hạn lẫn lâu dài.

Các nhà khoa học đã phát hiện những thay đổi xảy ra với cơ thể trong những ngày, tuần, tháng và năm đầu tiên sau khi ngừng uống rượu bia.

Gan thận sẽ dần khỏe và bình phục, giấc ngủ sâu hơn, nguy cơ mắc các bệnh mãn tính cũng giảm khi ngừng uống rượu. Ảnh: PA

Sau một ngày

Rượu bia cần khoảng 24 giờ để được đào thải hoàn toàn khỏi cơ thể. Khi cồn biến mất, bạn có thể nhận thấy nhiều cải thiện đáng kể chỉ sau một ngày.

Rượu có tính lợi tiểu, khiến bạn đi tiểu nhiều hơn và dễ bị mất nước. Khi rượu được đào thải ra khỏi cơ thể, tình trạng mất nước sẽ giảm, cải thiện tiêu hóa, chức năng não và mức năng lượng. Ngoài ra, rượu bia làm suy giảm khả năng điều hòa đường huyết của gan. Khi cơ thể không còn cồn, lượng đường huyết sẽ dần ổn định trở lại.

Nếu bạn uống rượu bia hàng ngày, ban đầu bạn có thể cảm thấy hơi khó chịu khi cơ thể đang dần thích nghi với tình trạng mới như giấc ngủ bị gián đoạn, thay đổi tâm trạng, đổ mồ hôi hoặc run rẩy. Hầu hết các triệu chứng thường biến mất sau khoảng một tuần không uống rượu bia.

Sau một tuần

Mặc dù rượu bia có thể khiến bạn buồn ngủ ngay sau khi uống, thực tế nó làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ tự nhiên. Sau một tuần không nạp loại đồ uống này, bạn có thể nhận thấy giấc ngủ sâu và liền mạch hơn, giúp bạn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng vào mỗi buổi sáng.

Lúc này, gan cũng bắt đầu trở nên khỏe hơn. Là bộ lọc của cơ thể, gan đảm nhiệm phần lớn công việc xử lý rượu bia và có thể dễ dàng bị tổn thương ngay cả khi tiêu thụ rượu ở mức vừa phải.

Gan đóng vai trò cực kỳ quan trọng như làm sạch máu, xử lý dưỡng chất và sản xuất mật để hỗ trợ tiêu hóa. Khi rượu được loại bỏ khỏi chế độ sinh hoạt, gan có cơ hội phục hồi và hoạt động hiệu quả hơn, góp phần cải thiện sức khỏe toàn diện.

Nếu thói quen rượu bia có thể gây tổn thương nhẹ ở gan, 7 ngày có thể đủ để giảm mỡ gan, chữa lành sẹo và tổn thương mô nhẹ.

Sau một tháng

Rượu bia gây khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, làm trầm trọng thêm các triệu chứng lo âu và trầm cảm. Tuy nhiên, sau vài tuần nói không với đồ uống này, đa số mọi người đều bắt đầu cảm thấy tinh thần cải thiện rõ rệt. Thậm chí, ngay cả người nghiện rượu nặng cũng ghi nhận tâm trạng tích cực hơn sau 1 - 2 tháng không uống.

Khi giấc ngủ và tâm trạng dần cải thiện, bạn có thể cảm nhận rõ rệt mức năng lượng và sức khỏe tổng thể đều tăng.

Sau một tháng không đụng đến đồ uống có cồn, nhiều người uống rượu thường xuyên cho biết họ cảm thấy tự tin hơn trong việc thay đổi thói quen uống, và có động lực duy trì lối sống lành mạnh hơn.

Thời điểm này, bạn cũng có thể giảm cân và mỡ cơ thể. Rượu chứa nhiều calo và có thể kích hoạt hệ thống cảm giác đói, khiến chúng ta ăn quá nhiều hoặc chọn những thực phẩm kém lành mạnh hơn.

Làn da cũng sẽ cảm ơn bạn, do rượu có thể khiến bạn trông già hơn do mất nước và gây viêm, những tình trạng này được đảo ngược khi bạn cai rượu.

Ngoài ra, đồ uống có cồn thường gây kích ứng đường ruột và làm gián đoạn hoạt động bình thường của dạ dày, gây đầy hơi, khó tiêu, ợ nóng và tiêu chảy. Những triệu chứng này thường bắt đầu thuyên giảm trong vòng 4 tuần.

Sau một tháng cai rượu, tình trạng kháng insulin - có thể dẫn đến lượng đường trong máu cao - sẽ giảm đáng kể khoảng 25%. Huyết áp cũng giảm (6%) và các yếu tố tăng trưởng liên quan đến ung thư cũng giảm.

Sau 6 tháng

Gan bắt đầu quá trình tự phục hồi chỉ sau vài tuần ngừng uống rượu bia. Với những người uống ở mức độ vừa phải, tổn thương gan có thể được phục hồi hoàn toàn sau khoảng 6 tháng. Vào thời điểm này, ngay cả người từng uống nhiều cũng có thể nhận thấy hệ miễn dịch khỏe hơn, ít ốm vặt hơn và cảm thấy cơ thể nói chung khỏe mạnh, nhẹ nhõm hơn rõ rệt.

Sau một năm hoặc lâu hơn

Rượu bia là yếu tố góp phần hoặc nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều bệnh mạn tính, bao gồm tim mạch, đột quỵ, tiểu đường típ 2, cùng với bảy loại ung thư khác nhau và nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, việc ngừng hoặc cắt giảm rượu bia làm giảm đáng kể nguy cơ mắc những bệnh lý nghiêm trọng này, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống lâu dài.

Rượu làm tăng huyết áp. Huyết áp cao (tăng huyết áp) là yếu tố nguy cơ tử vong hàng đầu trên thế giới. Chỉ cần huyết áp tăng nhẹ 2 mmHg so với mức bình thường (120 mmHg) cũng làm tăng 10% tỷ lệ tử vong do đột quỵ và 7% tỷ lệ tử vong do bệnh động mạch vành. Việc cắt giảm lượng rượu xuống dưới hai ly mỗi ngày có thể giảm đáng kể huyết áp, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim. Huyết áp giảm cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh thận, các vấn đề về mắt và thậm chí cả rối loạn cương dương.

Khi kiêng rượu lâu dài, nguy cơ mắc bất kỳ loại ung thư nào cũng sẽ giảm. Một nghiên cứu đã xem xét nguy cơ ung thư của hơn 4 triệu người trưởng thành trong vòng 3 - 7 năm và phát hiện ra rằng các loại liên quan đến rượu đã giảm 4%, ngay cả đối với những người uống ít. Giảm lượng rượu từ uống nhiều xuống uống vừa phải có thể giảm 9% nguy cơ mắc ung thư liên quan đến rượu.